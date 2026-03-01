https://sarabic.ae/20260301/ميرتس-الضربات-العسكرية-ضد-إيران-محفوفة-بالمخاطر-1110921587.html

ميرتس: الضربات العسكرية ضد إيران محفوفة بالمخاطر

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، من خطر إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط نتيجة للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي في برلين: "إن شنّ مثل هذه العملية العسكرية (ضد إيران) محفوف بالمخاطر في الوقت الراهن".وفي هذا الصدد، امتنع عن تقديم أي توقعات بشأن الوضع السياسي في إيران في المستقبل القريب.وعقب ذلك، أعرب ميرتس أيضاً عن شكوكه بشأن قرب حلول السلام في الشرق الأوسط برمته. واختتم المستشار الألماني حديثه قائلاً: "نأمل في ذلك (السلام)، لكننا لسنا متأكدين".ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.

