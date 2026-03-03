https://sarabic.ae/20260303/القيادة-المركزية-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الأمريكيين-في-العملية-ضد-إيران-إلى-ستة-1110967572.html
القيادة المركزية: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين في العملية ضد إيران إلى ستة
القيادة المركزية: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين في العملية ضد إيران إلى ستة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، ارتفاع حصيلة القتلى من القوات الأمريكية في العملية ضد إيران إلى ستة. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T00:15+0000
2026-03-03T00:15+0000
2026-03-03T01:05+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
مقتل جندي أمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45fa64bc1378ce93f1cdfda9f8495f6e.jpg
وقالت القيادة يوم الاثنين: "حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 2 مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية في العمليات".وأفادت شبكة ABC News، نقلاً عن مصادر، أن جميع الجنود الستة كانوا يخدمون في الكويت، وأنهم لقوا حتفهم في حادث واحد.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260302/من-بينها-مصر-وإسرائيل-الخارجية-الأمريكية-تدعو-رعايها-إلى-مغادرة-14-دولة-في-الشرق-الأوسط-1110967376.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0d/1108124445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc3c6ac9fd847273acb65631f6da7040.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, مقتل جندي أمريكي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, مقتل جندي أمريكي
القيادة المركزية: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين في العملية ضد إيران إلى ستة
00:15 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 01:05 GMT 03.03.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، ارتفاع حصيلة القتلى من القوات الأمريكية في العملية ضد إيران إلى ستة.
وقالت القيادة يوم الاثنين: "حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 2 مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية في العمليات".
وأضافت، "قد استعادت القوات الأمريكية مؤخرًا رفات جنديين كانا في عداد المفقودين سابقًا من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى في المنطقة".
وأفادت شبكة ABC News، نقلاً عن مصادر، أن جميع الجنود الستة كانوا يخدمون في الكويت، وأنهم لقوا حتفهم في حادث واحد.
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران
، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.