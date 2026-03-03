https://sarabic.ae/20260303/القيادة-المركزية-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الأمريكيين-في-العملية-ضد-إيران-إلى-ستة-1110967572.html

القيادة المركزية: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين في العملية ضد إيران إلى ستة

القيادة المركزية: ارتفاع حصيلة القتلى الأمريكيين في العملية ضد إيران إلى ستة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، ارتفاع حصيلة القتلى من القوات الأمريكية في العملية ضد إيران إلى ستة. 03.03.2026

وقالت القيادة يوم الاثنين: "حتى الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 2 مارس، قُتل ستة من أفراد الخدمة الأمريكية في العمليات".وأفادت شبكة ABC News، نقلاً عن مصادر، أن جميع الجنود الستة كانوا يخدمون في الكويت، وأنهم لقوا حتفهم في حادث واحد.ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

