تصويت...برأيك كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على سوق النفط العالمي؟

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/برأيك-كيف-يؤثر-إغلاق-مضيق-هرمز-على-سوق-النفط-العالمي؟-1110982639.html
تصويت...برأيك كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على سوق النفط العالمي؟
تصويت...برأيك كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على سوق النفط العالمي؟
سبوتنيك عربي
يثير التهديد الذي أطلقته إيران بـأنه سيتم حرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T11:08+0000
2026-03-03T11:08+0000
إيران
الحرس الثوري الإيراني
مضيق هرمز
سوق النفط
استطلاعات الرأي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
ويعد المضيق شريانا حيويا يربط منتجي الخليج بالأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة عاملا مؤثرا بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.وفي حال تحولت التهديدات إلى خطوات فعلية تعرقل الملاحة، قد يشهد العالم ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وربما تتجه بعض الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الإمدادات الروسية أو السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف أثر الصدمة، في ما يرى محللون أن السوق قد يتعامل مع التصريحات بحذر دون اندفاع كبير، خاصة إذا اعتبرت في إطار التصعيد السياسي لا أكثر، مستندين إلى تجارب سابقة شهدت توترات مماثلة دون إغلاق فعلي للمضيق. برأيك كيف يؤثر تهديد إيران بـ"إحراق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز" على سوق النفط العالمي؟
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, سوق النفط, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, سوق النفط, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت...برأيك كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على سوق النفط العالمي؟

11:08 GMT 03.03.2026
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© Photo
تابعنا عبر
يثير التهديد الذي أطلقته إيران بـأنه سيتم حرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية يوميا.
ويعد المضيق شريانا حيويا يربط منتجي الخليج بالأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة عاملا مؤثرا بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.

وعادة ما تتفاعل الأسواق سريعا مع مثل هذه التصريحات، إذ تدفع المخاوف من تعطل الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الخام بفعل ما يعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية".

وفي حال تحولت التهديدات إلى خطوات فعلية تعرقل الملاحة، قد يشهد العالم ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وربما تتجه بعض الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الإمدادات الروسية أو السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف أثر الصدمة، في ما يرى محللون أن السوق قد يتعامل مع التصريحات بحذر دون اندفاع كبير، خاصة إذا اعتبرت في إطار التصعيد السياسي لا أكثر، مستندين إلى تجارب سابقة شهدت توترات مماثلة دون إغلاق فعلي للمضيق.
برأيك كيف يؤثر تهديد إيران بـ"إحراق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز" على سوق النفط العالمي؟
عدد الأصوات5
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала