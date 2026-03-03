https://sarabic.ae/20260303/برأيك-كيف-يؤثر-إغلاق-مضيق-هرمز-على-سوق-النفط-العالمي؟-1110982639.html
تصويت...برأيك كيف يؤثر إغلاق مضيق هرمز على سوق النفط العالمي؟
يثير التهديد الذي أطلقته إيران بـأنه سيتم حرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية يوميا.
ويعد المضيق شريانا حيويا يربط منتجي الخليج بالأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة عاملا مؤثرا بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.وفي حال تحولت التهديدات إلى خطوات فعلية تعرقل الملاحة، قد يشهد العالم ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وربما تتجه بعض الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الإمدادات الروسية أو السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف أثر الصدمة، في ما يرى محللون أن السوق قد يتعامل مع التصريحات بحذر دون اندفاع كبير، خاصة إذا اعتبرت في إطار التصعيد السياسي لا أكثر، مستندين إلى تجارب سابقة شهدت توترات مماثلة دون إغلاق فعلي للمضيق. برأيك كيف يؤثر تهديد إيران بـ"إحراق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز" على سوق النفط العالمي؟
يثير التهديد الذي أطلقته إيران بـأنه سيتم حرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية يوميا.
ويعد المضيق شريانا حيويا يربط منتجي الخليج بالأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، ما يجعل أي تصعيد عسكري أو أمني في المنطقة عاملا مؤثرا بشكل مباشر على أسعار النفط وحركة التجارة الدولية.
وعادة ما تتفاعل الأسواق سريعا مع مثل هذه التصريحات، إذ تدفع المخاوف من تعطل الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الخام بفعل ما يعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية".
وفي حال تحولت التهديدات إلى خطوات فعلية تعرقل الملاحة، قد يشهد العالم ارتفاعا حادا في أسعار النفط، وربما تتجه بعض الدول إلى البحث عن بدائل، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الإمدادات الروسية أو السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف أثر الصدمة، في ما يرى محللون أن السوق قد يتعامل مع التصريحات بحذر دون اندفاع كبير، خاصة إذا اعتبرت في إطار التصعيد السياسي لا أكثر، مستندين إلى تجارب سابقة شهدت توترات مماثلة دون إغلاق فعلي للمضيق.
برأيك كيف يؤثر تهديد إيران بـ"إحراق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز" على سوق النفط العالمي؟