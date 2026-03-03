عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
ترامب: لدينا مخزون كاف من الأسلحة والذخائر ومستعدون لتحقيق "نصر ساحق"
ترامب: لدينا مخزون كاف من الأسلحة والذخائر ومستعدون لتحقيق "نصر ساحق"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مخزونات بلاده من الذخيرة متوسطة وثقيلة العيار "غير محدودة عمليًا"، لكنها ما تزال أقل من المستوى الذي يرغب فيه، على حد... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لم يسبق أن كان مخزون الولايات المتحدة من الذخائر المتوسطة والثقيلة أكبر أو أفضل مما هو عليه الآن. وكما أُبلغت اليوم، لدينا إمدادات غير محدودة تقريبًا من هذه الذخائر".وأوضح أن "هناك الكثير من الأسلحة عالية الجودة المخزّنة لنا في بلدان بعيدة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.الجيش الإسرائيلي: تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على إيرانرئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود
ترامب: لدينا مخزون كاف من الأسلحة والذخائر ومستعدون لتحقيق "نصر ساحق"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مخزونات بلاده من الذخيرة متوسطة وثقيلة العيار "غير محدودة عمليًا"، لكنها ما تزال أقل من المستوى الذي يرغب فيه، على حد قوله.
وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لم يسبق أن كان مخزون الولايات المتحدة من الذخائر المتوسطة والثقيلة أكبر أو أفضل مما هو عليه الآن. وكما أُبلغت اليوم، لدينا إمدادات غير محدودة تقريبًا من هذه الذخائر".

وتابع: "يمكن خوض الحروب "إلى الأبد" وبنجاح كبير باستخدام هذه المخزونات فقط وهي أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى!. في نهاية المطاف، مخزوننا جيد، لكنه ليس في المستوى الذي نتمناه".

وأوضح أن "هناك الكثير من الأسلحة عالية الجودة المخزّنة لنا في بلدان بعيدة".
عراقجي: روبيو أقر بأن أمريكا دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل
05:31 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
الجيش الإسرائيلي: تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على إيران
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود
