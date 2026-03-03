https://sarabic.ae/20260303/ترامب-لدينا-مخزون-كاف-من-الأسلحة-والذخائر-ومستعدون-لتحقيق-نصر-ساحق-1110970572.html

ترامب: لدينا مخزون كاف من الأسلحة والذخائر ومستعدون لتحقيق "نصر ساحق"

ترامب: لدينا مخزون كاف من الأسلحة والذخائر ومستعدون لتحقيق "نصر ساحق"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مخزونات بلاده من الذخيرة متوسطة وثقيلة العيار "غير محدودة عمليًا"، لكنها ما تزال أقل من المستوى الذي يرغب فيه، على حد... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T05:57+0000

2026-03-03T05:57+0000

2026-03-03T05:57+0000

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/05/1102387947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a0248128f76b9cbdede27f143a390fb.jpg

وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لم يسبق أن كان مخزون الولايات المتحدة من الذخائر المتوسطة والثقيلة أكبر أو أفضل مما هو عليه الآن. وكما أُبلغت اليوم، لدينا إمدادات غير محدودة تقريبًا من هذه الذخائر".وأوضح أن "هناك الكثير من الأسلحة عالية الجودة المخزّنة لنا في بلدان بعيدة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.الجيش الإسرائيلي: تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على إيرانرئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود

https://sarabic.ae/20260303/عراقجي-روبيو-أقر-بأن-أمريكا-دخلت-الحرب-نيابة-عن-إسرائيل-1110970348.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم