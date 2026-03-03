https://sarabic.ae/20260303/عراقجي-روبيو-أقر-بأن-أمريكا-دخلت-الحرب-نيابة-عن-إسرائيل-1110970348.html

عراقجي: روبيو أقر بأن أمريكا دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "أقر بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب نيابة عن إسرائيل"، مشيرًا...

وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "اعترف السيد روبيو بما نعرفه جميعا: لقد دخلت الولايات المتحدة في حرب اختيار نيابة عن إسرائيل. لم يكن هناك قط ما يسمى بـ"التهديد الإيراني".وأضاف: "وبالتالي فإن سفك الدماء الأمريكية والإيرانية، على حد سواء، يقع على عاتق إسرائيل".وأوضح عراقجي أن "الشعب الأمريكي يستحق الأفضل ويجب أن يستعيد بلده"، وفق تعبيره.ويوم أمس الاثنين، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة "تسعى إلى القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، وحرمان طهران من أي أسلحة تهدد الأمن الأمريكي وحلفاء واشنطن".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل، بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.الجيش الإسرائيلي: تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على إيرانرئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش لن ينهي المعركة في لبنان قبل إزالة التهديد على الحدود

