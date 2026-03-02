https://sarabic.ae/20260302/روبيو-سنطبق-برنامجا-خاصا-للطاقة-من-أجل-التخفيف-من-تداعيات-العملية-العسكرية-في-إيران-1110965514.html

روبيو: سنطبق برنامجا خاصا للطاقة من أجل التخفيف من تداعيات العملية العسكرية في إيران

روبيو: سنطبق برنامجا خاصا للطاقة من أجل التخفيف من تداعيات العملية العسكرية في إيران

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية وحرمان طهران من أي أسلحة تهدد الأمن الأمريكي وحلفاء... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T21:10+0000

2026-03-02T21:10+0000

2026-03-02T21:12+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg

وأشار روبيو، في كلمة له، إلى أن إيران لا تهاجم فقط القواعد العسكرية، بل تشمل أهدافها السفارات ومواقع متعددة، مضيفًا أن العملية العسكرية تسير أسرع من الجدول الزمني المحدد لها.واعتبر أن شن العملية كان ضروريًا بسبب تهديد وشيك من إيران كانت ستشن ضده ضربات بمجرد تعرضها لهجوم إسرائيلي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستطبق برنامجًا خاصًا للطاقة لتخفيف تداعيات العملية العسكرية.وشدد على أن الهدف من العملية هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وليس إيذاء المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس عمداً ولا مصلحة لها في ضرب المنشآت المدنية، وأن وزارة الحرب ستحقق بشأن المزاعم حول استهداف مدرسة في إيران.كما أوضح أن واشنطن اتبعت الإجراءات القانونية وأبلغت أعضاء الكونغرس بشكل مسبق، مشيرًا إلى أن القانون لا يلزم الحكومة بإخطار الكونغرس بقرار الحرب، لكن بإمكانهم التصويت إذا أرادوا.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

https://sarabic.ae/20260302/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-نستهدف-مواقع-عسكرية-فقط-ولن-نتنازل-عن-سيادتنا-1110965023.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم