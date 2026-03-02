https://sarabic.ae/20260302/روبيو-سنطبق-برنامجا-خاصا-للطاقة-من-أجل-التخفيف-من-تداعيات-العملية-العسكرية-في-إيران-1110965514.html
روبيو: سنطبق برنامجا خاصا للطاقة من أجل التخفيف من تداعيات العملية العسكرية في إيران
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية وحرمان طهران من أي أسلحة تهدد الأمن الأمريكي وحلفاء...
وأشار روبيو، في كلمة له، إلى أن إيران لا تهاجم فقط القواعد العسكرية، بل تشمل أهدافها السفارات ومواقع متعددة، مضيفًا أن العملية العسكرية تسير أسرع من الجدول الزمني المحدد لها.واعتبر أن شن العملية كان ضروريًا بسبب تهديد وشيك من إيران كانت ستشن ضده ضربات بمجرد تعرضها لهجوم إسرائيلي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستطبق برنامجًا خاصًا للطاقة لتخفيف تداعيات العملية العسكرية.وشدد على أن الهدف من العملية هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وليس إيذاء المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس عمداً ولا مصلحة لها في ضرب المنشآت المدنية، وأن وزارة الحرب ستحقق بشأن المزاعم حول استهداف مدرسة في إيران.كما أوضح أن واشنطن اتبعت الإجراءات القانونية وأبلغت أعضاء الكونغرس بشكل مسبق، مشيرًا إلى أن القانون لا يلزم الحكومة بإخطار الكونغرس بقرار الحرب، لكن بإمكانهم التصويت إذا أرادوا.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
روبيو: سنطبق برنامجا خاصا للطاقة من أجل التخفيف من تداعيات العملية العسكرية في إيران
21:10 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 21:12 GMT 02.03.2026)
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية وحرمان طهران من أي أسلحة تهدد الأمن الأمريكي وحلفاء واشنطن.
وأشار روبيو، في كلمة له، إلى أن إيران لا تهاجم فقط القواعد العسكرية، بل تشمل أهدافها السفارات ومواقع متعددة، مضيفًا أن العملية العسكرية تسير أسرع من الجدول الزمني المحدد لها.
واعتبر أن شن العملية كان ضروريًا بسبب تهديد وشيك من إيران كانت ستشن ضده ضربات بمجرد تعرضها لهجوم إسرائيلي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستطبق برنامجًا خاصًا للطاقة لتخفيف تداعيات العملية العسكرية.
وشدد على أن الهدف من العملية هو تدمير القدرات العسكرية الإيرانية وليس إيذاء المدنيين، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تستهدف المدارس عمداً ولا مصلحة لها في ضرب المنشآت المدنية، وأن وزارة الحرب ستحقق بشأن المزاعم حول استهداف مدرسة في إيران.
وأفاد روبيو بأن الولايات المتحدة لن تنشر قوات برية في إيران في الوقت الحالي، وأن التركيز الحالي منصب على استهداف الصواريخ الباليستية والبحرية الإيرانية، مؤكدًا أن الضربات الأقوى لم تحدث بعد.
كما أوضح أن واشنطن اتبعت الإجراءات القانونية وأبلغت أعضاء الكونغرس بشكل مسبق، مشيرًا إلى أن القانون لا يلزم الحكومة بإخطار الكونغرس بقرار الحرب، لكن بإمكانهم التصويت إذا أرادوا.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.