السعودية تعلن السيطرة على حريق في مصفاة "رأس تنورة" نتيجة سقوط شظايا

أكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، السيطرة على حريق في مصفاة "رأس تنورة"، نتيجة سقوط شظايا. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الاثنين، أنه "عند الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح اليوم الاثنين، تعرضت مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة، لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة".ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الطاقة السعودية، أن "سقوط الشظايا أسفر عنه نشوب حريق محدود جرى التعامل معه فورًا من قبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك، أي إصابات أو وفيات".وأكد المصدر السعودي أنه "تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة، بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكدت وسائل إعلامية، أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة تابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، وتم تعليق عملياتها كإجراء احترازي. وقالت التقارير: "تعرضت مصفاة "أرامكو" في رأس تنورة، لهجوم بطائرة مسيرة، وتم تعليق العمليات كإجراء احترازي، والوضع تحت السيطرة".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهراشتعال النيران في المنشأة التابعة لـ"أرامكو" في رأس تنورة بالمملكة العربية السعودية إثر استهدافها بطائرة إيرانية مسيّرة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.

