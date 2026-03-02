عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
إعلام إيراني: تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة في إيران
ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب رئيس مكتب الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلومات محمد مهدي طباطبائي، قوله : "بأمر من الرئيس (الإيراني مسعود بيزشكيان)، تم تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة".وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران لن تتراجع، مشددًا على أن "العدو يعيش في وهمه إذا ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث الصعبة، لكنه لم يتراجع ولن يتراجع".واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأسفر عن مقتل عدد منهم، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام حتى تاريخ اليوم الأحد من بينهم:وأفاد مسؤولون إسرائيليون، أمس السبت، بأن الهجوم أودى أيضا بحياة:في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد الأعلى والقادة الإيرانيين، وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
إعلام إيراني: تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة في إيران
11:42 GMT 02.03.2026

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بتعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا، وزيرا للدفاع بالوكالة.
ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب رئيس مكتب الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلومات محمد مهدي طباطبائي، قوله : "بأمر من الرئيس (الإيراني مسعود بيزشكيان)، تم تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران، استهدف برامجها الصاروخية والنووية، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران لن تتراجع، مشددًا على أن "العدو يعيش في وهمه إذا ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث الصعبة، لكنه لم يتراجع ولن يتراجع".
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
سلام: نرفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية
11:09 GMT
واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأسفر عن مقتل عدد منهم، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام حتى تاريخ اليوم الأحد من بينهم:
المرشد الإيراني علي خامنئي
مستشار المرشد ورئيس مجلس الدفاع علي شمخاني
قائد الحرس الثوري محمد باكبور
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي
وزير الدفاع عزيز نصير زاده
رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان
كما أسفر الهجوم عن مقتل ابنة المرشد الأعلى، وزوج ابنته، وحفيدته.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
وكالة الطاقة الذرية لا تستبعد حدوث تسرب إشعاعي في إيران
10:43 GMT
وأفاد مسؤولون إسرائيليون، أمس السبت، بأن الهجوم أودى أيضا بحياة:
علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني
عزيز نصير زاده وزير الدفاع
محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى
صالح أسدي رئيس مديرية الاستخبارات في قيادة طوارئ "خاتم الأنبياء"
محمد باكبور قائد الحرس الثوري.
حسين جبل عامليان رئيس منظمة" SPND" المسؤولة عن مشاريع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية
رضا مظفري نيا الرئيس السابق لمنظمة " SPND"
في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد الأعلى والقادة الإيرانيين، وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
