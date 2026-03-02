https://sarabic.ae/20260302/إعلام-إيراني-تعيين-الفريق-أول-مجيد-ابن-الرضا-وزيرا-للدفاع-بالوكالة-في-إيران-1110940798.html

إعلام إيراني: تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة في إيران

سبوتنيك عربي

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بتعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا، وزيرا للدفاع بالوكالة. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103170/58/1031705856_0:270:3073:1998_1920x0_80_0_0_99e47e96c4bdd4093ccd777c6112a913.jpg

ونقل التلفزيون الرسمي عن نائب رئيس مكتب الرئيس لشؤون الاتصالات والمعلومات محمد مهدي طباطبائي، قوله : "بأمر من الرئيس (الإيراني مسعود بيزشكيان)، تم تعيين الفريق أول مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة".وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران لن تتراجع، مشددًا على أن "العدو يعيش في وهمه إذا ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث الصعبة، لكنه لم يتراجع ولن يتراجع".واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأسفر عن مقتل عدد منهم، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام حتى تاريخ اليوم الأحد من بينهم:وأفاد مسؤولون إسرائيليون، أمس السبت، بأن الهجوم أودى أيضا بحياة:في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد الأعلى والقادة الإيرانيين، وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية