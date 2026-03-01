عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
أبرز القادة والشخصيات الإيرانية الذين قتلوا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران، استهدف برامجها الصاروخية والنووية، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل والقواعد الأمريكية في... 01.03.2026
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران لن تتراجع، مشددا على أن "العدو يعيش في وهمه إذا ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث الصعبة، لكنه لم يتراجع ولن يتراجع".واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأسفر عن مقتل عدد منهم، وفق ماذكرته وسائل الإعلام حتى تاريخ اليوم الأحد من بينهم:كما أسفر الهجوم عن مقتل ابنة المرشد الأعلى، وزوج ابنته، وحفيدته.وأفاد مسؤولون إسرائيليون أمس السبت بأن الهجوم أودى أيضا بحياة:في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد الأعلى والقادة الإيرانيين، وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي إعلان حرب صريحتعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة الإيراني
أبرز القادة والشخصيات الإيرانية الذين قتلوا جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران، استهدف برامجها الصاروخية والنووية، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ على إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران لن تتراجع، مشددا على أن "العدو يعيش في وهمه إذا ظن أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع إيران. الشعب الإيراني واجه عبر تاريخه العديد من الأحداث الصعبة، لكنه لم يتراجع ولن يتراجع".
واستهدف الهجوم قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين، وأسفر عن مقتل عدد منهم، وفق ماذكرته وسائل الإعلام حتى تاريخ اليوم الأحد من بينهم:
المرشد الإيراني علي خامنئي
مستشار المرشد ورئيس مجلس الدفاع علي شمخاني
قائد الحرس الثوري محمد باكبور
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي
وزير الدفاع عزيز نصير زاده
رئيس مركز استخبارات الشرطة الإيرانية العميد غلام رضا رضائيان
كما أسفر الهجوم عن مقتل ابنة المرشد الأعلى، وزوج ابنته، وحفيدته.
وأفاد مسؤولون إسرائيليون أمس السبت بأن الهجوم أودى أيضا بحياة:
علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني
عزيز نصير زاده وزير الدفاع
محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى
صالح أسدي رئيس مديرية الاستخبارات في قيادة طوارئ "خاتم الأنبياء"
محمد باكبور قائد الحرس الثوري.
حسين جبل عامليان رئيس منظمة" SPND" المسؤولة عن مشاريع الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية
رضا مظفري نيا الرئيس السابق لمنظمة " SPND"
في المقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل المرشد الأعلى والقادة الإيرانيين، وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي إعلان حرب صريح
تعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة الإيراني
