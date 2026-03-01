https://sarabic.ae/20260301/تعيين-علي-رضا-أعرافي-عضوا-في-مجلس-القيادة-الإيراني--1110901072.html
يشغل عرفي حاليا منصب رئيس الحوزات العلمية في إيران وعضوية المجلس الأعلى للثورة الثقافية، إضافة إلى كونه إمام الجمعة في مدينة قم. كما تولى سابقًا رئاسة جامعة المصطفى العالمية. وُلد علي رضا عرفي عام 1959 في مدينة ميبود بمحافظة يزد، وهو ابن عالم دين بارز ورفيق للإمام الخميني. بدأ دراسة العلوم الإسلامية منذ الصغر، ودرس الفقه بدءًا من عام 1977، كما انخرط في النشاط السياسي مؤيدًا للإمام الخميني منذ شبابه، حيث تعرض للاعتقال لأول مرة في سن السادسة عشرة. يدير عرفي منذ عام 2002 مركز المصطفى، وفي 2016 تم تعيينه رئيسا لجميع الحوزات العلمية في إيران. وهو عضو في رابطة أساتذة حوزة قم، وبموجب مرسوم من المرشد الأعلى أصبح عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ 2019. وفي عام 2016 ترشح لمجلس الخبراء ممثلًا لطهران، لكنه لم يحظَ بالدعم الكافي من الناخبين.
تعيين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة الإيراني
10:48 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 01.03.2026)
أعلن المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن انتخاب آية الله علي رضا عرفي عضوًا في مجلس صيانة الدستور التابع لمجلس القيادة الإيراني.
يشغل عرفي حاليا منصب رئيس الحوزات العلمية في إيران وعضوية المجلس الأعلى للثورة الثقافية، إضافة إلى كونه إمام الجمعة في مدينة قم. كما تولى سابقًا رئاسة جامعة المصطفى العالمية.
جاء انتخاب عرفي خلال اجتماع استثنائي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، ليصبح بذلك أحد أعضاء مجلس القيادة المؤقت إلى جانب مسعود بيزشكيان وحجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي.
وُلد علي رضا عرفي عام 1959 في مدينة ميبود بمحافظة يزد، وهو ابن عالم دين بارز ورفيق للإمام الخميني. بدأ دراسة العلوم الإسلامية منذ الصغر، ودرس الفقه بدءًا من عام 1977، كما انخرط في النشاط السياسي مؤيدًا للإمام الخميني منذ شبابه، حيث تعرض للاعتقال لأول مرة في سن السادسة عشرة.
يدير عرفي منذ عام 2002 مركز المصطفى، وفي 2016 تم تعيينه رئيسا لجميع الحوزات العلمية في إيران. وهو عضو في رابطة أساتذة حوزة قم، وبموجب مرسوم من المرشد الأعلى أصبح عضوًا في مجلس صيانة الدستور منذ 2019. وفي عام 2016 ترشح لمجلس الخبراء ممثلًا لطهران، لكنه لم يحظَ بالدعم الكافي من الناخبين.