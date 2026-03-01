https://sarabic.ae/20260301/بعد-إعلان-اغتياله-أبرز-محطات-حياة-المرشد-الأعلى-الإيراني-علي-خامنئي-1110897672.html
بعد ثلاثة عقود ونصف من قيادة خامنئي لإيران، قتل آية الله علي خامنئي، يوم أمس السبت، إثر عدوان أميركي إسرائيلي، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد حياة حافلة بالأحداث
أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بمقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في هجمات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه اغتيل في مكتبه صباح السبت.الطفولة والأسرةولد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، آية الله السيد علي حسيني خامنئي، في 17 يوليو 1939، في مدينة مشهد الإيرانية لعائلة من رجال الدين الشيعة.في عام 1964، تخرج من معهد قم اللاهوتي وواصل دراساته الدينية في معهد مشهد اللاهوتي من عام 1964 إلى عام 1968. وخلال دراسته، قام بالتدريس.بداية مسيرة سياسيةفي قم، التقى خامنئي بآية الله روح الله الخميني. كان لآراء الخميني تأثير قوي على علي خامنئي الذي بدأ حملة نشطة ضد السياسات المعادية للإسلام والمؤيدة لأمريكا التي انتهجها الشاه الحاكم آنذاك، محمد رضا بهلوي.بين عامي 1963 و 1975، سُجن خامنئي خمس مرات أخرى، وقضى ما مجموعه عدة أشهر رهن الاحتجاز.بعد عودته من المنفى عام 1978، خلال الفترة المبكرة من الثورة الإيرانية، قاد هو وعدد من رفاقه الحركة الإسلامية المناهضة للشاه في خراسان.تم انتخابه كعضو في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان ممثلاً للقيادة الثورية في القوات المسلحة الإيرانية، وكان أحد قادة الحرس الثوري (حراس الثورة الإسلامية).بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، عيّن الإمام الخميني علي خامنئي لإمامة صلاة الجمعة في طهران .في عام 1980، انتُخب خامنئي عضواً في مجلس الشورى الإسلامي ممثلاً لطهران. وبعد تأسيس مجلس الدفاع الأعلى في إيران، انضم إليه كممثل للإمام الخميني.كان علي خامنئي أحد مؤسسي الحزب الجمهوري الإسلامي الإيراني، حيث شغل منصب الأمين العام.كيف أصبح الزعيم الأعلى لإيرانفي الرابع من يونيو عام 1989، وبعد وفاة آية الله الخميني، انتخب مؤتمر لعلماء الدين الإيرانيين آية الله خامنئي "قائداً للثورة الإسلامية في إيران". ومنذ عام 1994، تم الاعتراف بسلطته كشخصية دينية من قبل علماء الدين الشيعة في جميع أنحاء العالم.كان آية الله خامنئي يتحدث العربية والتركية والإنجليزية. وكان مترجماً ومؤلفاً للعديد من الكتب عن الإسلام والتاريخ.كان متزوجاً ولديه ستة أطفال.مقتل خامنئيقُتل خامنئي في 28 فبراير/شباط 2026، في غارة جوية استهدفت مقر إقامته خلال العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية أن مقتله لن يمر دون رد.أفادت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصدر، أن الهجمات استهدفت أيضاً ابنة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزوج ابنته، وحفيده، وزوجة ابنه. وأضافت الوكالة أن الرئيس، ورئيس السلطة القضائية، وعضواً في مجلس صيانة الدستور الإيراني سيتولون مهامه مؤقتاً.عقب وفاة خامنئي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق العملية الهجومية الأكثر وحشية في تاريخ القوات المسلحة للبلاد.
بعد ثلاثة عقود ونصف من قيادة خامنئي لإيران، قتل آية الله علي خامنئي، يوم أمس السبت، إثر عدوان أميركي إسرائيلي، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد حياة حافلة بالأحداث السياسية والعسكرية التي شكلت مسار إيران الحديث وفي رسم السياسات العليا للبلد داخلياً وخارجياً
أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بمقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في هجمات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه اغتيل في مكتبه صباح السبت.
ولد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، آية الله السيد علي حسيني خامنئي، في 17 يوليو 1939، في مدينة مشهد الإيرانية لعائلة من رجال الدين الشيعة.
في عام 1964، تخرج من معهد قم اللاهوتي وواصل دراساته الدينية في معهد مشهد اللاهوتي من عام 1964 إلى عام 1968. وخلال دراسته، قام بالتدريس.
في قم، التقى خامنئي بآية الله روح الله الخميني. كان لآراء الخميني تأثير قوي على علي خامنئي الذي بدأ حملة نشطة ضد السياسات المعادية للإسلام والمؤيدة لأمريكا التي انتهجها الشاه الحاكم آنذاك، محمد رضا بهلوي.
في عام 1964، تم طرد الخميني من إيران، وألقي القبض على علي خامنئي من قبل جهاز الأمن السافاك في بيرجند، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه وعاد إلى مشهد.
بين عامي 1963 و 1975، سُجن خامنئي خمس مرات أخرى، وقضى ما مجموعه عدة أشهر رهن الاحتجاز.
في عام 1977، تم إرسال خامنئي إلى المنفى في إيرانشهر.
بعد عودته من المنفى عام 1978، خلال الفترة المبكرة من الثورة الإيرانية، قاد هو وعدد من رفاقه الحركة الإسلامية المناهضة للشاه في خراسان.
تم انتخابه كعضو في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان ممثلاً للقيادة الثورية في القوات المسلحة الإيرانية، وكان أحد قادة الحرس الثوري (حراس الثورة الإسلامية).
بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، عيّن الإمام الخميني علي خامنئي لإمامة صلاة الجمعة في طهران .
في عام 1980، انتُخب خامنئي عضواً في مجلس الشورى الإسلامي ممثلاً لطهران. وبعد تأسيس مجلس الدفاع الأعلى في إيران، انضم إليه كممثل للإمام الخميني.
كان علي خامنئي أحد مؤسسي الحزب الجمهوري الإسلامي الإيراني، حيث شغل منصب الأمين العام.
في سبتمبر 1981، انتُخب الرئيس الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحصل على 95% من الأصوات. وفي عام 1985، أُعيد انتخابه لهذا المنصب لولاية مدتها أربع سنوات.
كيف أصبح الزعيم الأعلى لإيران
في الرابع من يونيو عام 1989، وبعد وفاة آية الله الخميني، انتخب مؤتمر لعلماء الدين الإيرانيين آية الله خامنئي "قائداً للثورة الإسلامية في إيران". ومنذ عام 1994، تم الاعتراف بسلطته كشخصية دينية من قبل علماء الدين الشيعة في جميع أنحاء العالم.
كان آية الله خامنئي يتحدث العربية والتركية والإنجليزية. وكان مترجماً ومؤلفاً للعديد من الكتب عن الإسلام والتاريخ.
كان متزوجاً ولديه ستة أطفال.
قُتل خامنئي في 28 فبراير/شباط 2026، في غارة جوية استهدفت مقر إقامته خلال العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية أن مقتله لن يمر دون رد.
وأُعلن الحداد لمدة أربعين يوماً وعطلة رسمية في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية.
أفادت وكالة أنباء "فارس"، نقلاً عن مصدر، أن الهجمات استهدفت أيضاً ابنة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزوج ابنته، وحفيده، وزوجة ابنه. وأضافت الوكالة أن الرئيس، ورئيس السلطة القضائية، وعضواً في مجلس صيانة الدستور الإيراني سيتولون مهامه مؤقتاً.
عقب وفاة خامنئي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق العملية الهجومية الأكثر وحشية في تاريخ القوات المسلحة للبلاد.