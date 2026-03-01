https://sarabic.ae/20260301/العراق-يعلن-الحداد-العام-لمدة-3-أيام-بعد-مقتل-المرشد-الأعلى-الإيراني-علي-خامنئي-1110894898.html
العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في هجمات...
2026-03-01T07:15+0000
2026-03-01T07:15+0000
2026-03-01T07:15+0000
العراق
العالم
العالم العربي
إيران
وقال العوادي في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى، نعزي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد المُرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي،، إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية". ووفقا له، فإن الحكومة العراقية، أعلنت الحداد العام في أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام.قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.إيران تعلن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئيالمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مقتل وإصابة مئات المدنيين في الهجمات على إيران
العراق
إيران
العراق, العالم, العالم العربي, إيران
أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في هجمات أميركية إسرائيلية.
وقال العوادي في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى، نعزي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد المُرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي،، إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية".
وأكد أن العراق يجدد، في هذا الإطار، الدعوة الجادة إلى الوقف الفوري غير المشروط للعمليات والأفعال العسكرية، التي تمضي بالمنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من العنف، وتأجيج الصراع، وتقويض الأمن والسلم الدوليين.
ووفقا له، فإن الحكومة العراقية، أعلنت الحداد العام في أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام.
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
كان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.