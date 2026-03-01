https://sarabic.ae/20260301/العراق-يعلن-الحداد-العام-لمدة-3-أيام-بعد-مقتل-المرشد-الأعلى-الإيراني-علي-خامنئي-1110894898.html

العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأحد، الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد مقتل المرشد علي خامنئي الذي اغتيل في هجمات... 01.03.2026

وقال العوادي في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى، نعزي أبناء الشعب الإيراني الكريم، وسائر الأمة الإسلامية، بارتقاء العالم والمجاهد المُرشد الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي،، إثرَ عدوان صارخ، وفعل مُدان يخالف كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، وفي خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية". ووفقا له، فإن الحكومة العراقية، أعلنت الحداد العام في أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام.قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.إيران تعلن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئيالمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مقتل وإصابة مئات المدنيين في الهجمات على إيران

