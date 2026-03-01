https://sarabic.ae/20260301/الرئيس-الإيراني-اغتيال-خامنئي-إعلان-حرب-صريح-1110898679.html
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي إعلان حرب صريح
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال القائد الكبير لأمة الإسلام علي خامنئي، يُعد "إعلان حربٍ صريحاً على المسلمين ولا سيما الشيعة في أقصى... 01.03.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110893870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e15b71d3c4c77ce32a3300fcc5b342.jpg
وأضاف بزشكيان، في بيان رسمي، أن إيران ستبذل كل طاقاتها" لملاحقة منفذي عملية الاغتيال والجهات التي تقف وراءها، مشدداً على أن "الثأر والانتقام من منفذي هذه الجريمة التاريخية وآمريها واجب وحق مشروع للجمهورية الإسلامية".وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن "عملية الاغتيال التي استهدفت المرشد الإيراني، علي خامنئي، تمثل تصعيداً خطيراً"، مؤكداً أن "الانتقام والثأر لهذه الجريمة يعد واجباً وحقاً مشروعاً لنا".وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي إعلان حرب صريح
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال القائد الكبير لأمة الإسلام علي خامنئي، يُعد “إعلان حربٍ صريحاً على المسلمين ولا سيما الشيعة في أقصى أنحاء العالم”، مؤكداً أن بلاده تعتبر الرد على هذه العملية “واجباً وحقاً مشروعاً”.
وأضاف بزشكيان، في بيان رسمي، أن إيران ستبذل كل طاقاتها” لملاحقة منفذي عملية الاغتيال والجهات التي تقف وراءها، مشدداً على أن "الثأر والانتقام من منفذي هذه الجريمة التاريخية وآمريها واجب وحق مشروع للجمهورية الإسلامية".
وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن "عملية الاغتيال التي استهدفت المرشد الإيراني، علي خامنئي، تمثل تصعيداً خطيراً"، مؤكداً أن "الانتقام والثأر لهذه الجريمة يعد واجباً وحقاً مشروعاً لنا".
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران
منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.