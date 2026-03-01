https://sarabic.ae/20260301/الرئيس-الإيراني-اغتيال-خامنئي-إعلان-حرب-صريح-1110898679.html

الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي إعلان حرب صريح

الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي إعلان حرب صريح

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال القائد الكبير لأمة الإسلام علي خامنئي، يُعد “إعلان حربٍ صريحاً على المسلمين ولا سيما الشيعة في أقصى... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T09:24+0000

2026-03-01T09:24+0000

2026-03-01T09:24+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110893870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78e15b71d3c4c77ce32a3300fcc5b342.jpg

وأضاف بزشكيان، في بيان رسمي، أن إيران ستبذل كل طاقاتها” لملاحقة منفذي عملية الاغتيال والجهات التي تقف وراءها، مشدداً على أن "الثأر والانتقام من منفذي هذه الجريمة التاريخية وآمريها واجب وحق مشروع للجمهورية الإسلامية".وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن "عملية الاغتيال التي استهدفت المرشد الإيراني، علي خامنئي، تمثل تصعيداً خطيراً"، مؤكداً أن "الانتقام والثأر لهذه الجريمة يعد واجباً وحقاً مشروعاً لنا".وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئيالمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة: مقتل وإصابة مئات المدنيين في الهجمات على إيران

https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إيراني-تعيين-أحمد-وحيدي-قائدا-جديدا-للحرس-الثوري-1110897553.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم