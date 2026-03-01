https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إيراني-تعيين-أحمد-وحيدي-قائدا-جديدا-للحرس-الثوري-1110897553.html
إعلام إيراني: تعيين أحمد وحيدي قائدا جديدا للحرس الثوري
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بتعيين، أحمد وحيدي، قائدا جديدا لـالحرس الثوري الإيراني، خلفا للقائد السابق، محمد باكابور، الذي قُتل في الهجمات
وذكرت وكالة "خبر أونلاين" الإيرانية: "تعيين الجنرال أحمد وحيدي قائدا جديدا للحرس الثوري الإيراني".وجاء تعيين وحيدي عقب هجمات واسعة أسفرت، بحسب تقارير رسمية، عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتله، إضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع، عزيز نصير زاده، وعدد من كبار القادة العسكريين.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بتعيين، أحمد وحيدي، قائدا جديدا لـالحرس الثوري الإيراني، خلفا للقائد السابق، محمد باكابور، الذي قُتل في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وذكرت وكالة "خبر أونلاين" الإيرانية: "تعيين الجنرال أحمد وحيدي قائدا جديدا للحرس الثوري الإيراني".
وجاء تعيين وحيدي عقب هجمات واسعة أسفرت، بحسب تقارير رسمية، عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتله، إضافة إلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع، عزيز نصير زاده، وعدد من كبار القادة العسكريين
.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.