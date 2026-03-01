عربي
إيران تؤكد مقتل أمين مجلس الدفاع وقائد الحرس الثوري
إيران تؤكد مقتل أمين مجلس الدفاع وقائد الحرس الثوري
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، صباح اليوم الأحد، مقتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة أنباء "إرنا" : "قُتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعما سابقاً نبأ مقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي، عند وفاته، أطول المرشدين الأعلى خدمةً في الشرق الأوسط. وتولى منصب المرشد الأعلى للبلاد عام 1989بعد أن شغل منصب رئيس إيران من عام 1981 إلى عام 1989.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بضربات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
© AP Photo / Ebrahim Norooziالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أكدت إيران، صباح اليوم الأحد، مقتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.
وأفادت وكالة أنباء "إرنا" : "قُتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك".

كان التلفزيون الإيراني الرسمي، أكد نبأ مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، اليوم، في هجمات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعما سابقاً نبأ مقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي، عند وفاته، أطول المرشدين الأعلى خدمةً في الشرق الأوسط. وتولى منصب المرشد الأعلى للبلاد عام 1989بعد أن شغل منصب رئيس إيران من عام 1981 إلى عام 1989.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
إيران تعلن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي
01:32 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بضربات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
