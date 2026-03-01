https://sarabic.ae/20260301/إيران-تؤكد-مقتل-أمين-مجلس-الدفاع-وقائد-الحرس-الثوري-1110892291.html
إيران تؤكد مقتل أمين مجلس الدفاع وقائد الحرس الثوري
إيران تؤكد مقتل أمين مجلس الدفاع وقائد الحرس الثوري
أكدت إيران، صباح اليوم الأحد، مقتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني، وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك. 01.03.2026
وأفادت وكالة أنباء "إرنا" : "قُتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعما سابقاً نبأ مقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي، عند وفاته، أطول المرشدين الأعلى خدمةً في الشرق الأوسط. وتولى منصب المرشد الأعلى للبلاد عام 1989بعد أن شغل منصب رئيس إيران من عام 1981 إلى عام 1989.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بضربات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة أنباء "إرنا" : "قُتل أمين مجلس الدفاع علي شمخاني وقائد الحرس الثوري محمد باكبور في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك".
كان التلفزيون الإيراني الرسمي، أكد نبأ مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، اليوم، في هجمات شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زعما سابقاً نبأ مقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي، عند وفاته، أطول المرشدين الأعلى خدمةً في الشرق الأوسط. وتولى منصب المرشد الأعلى للبلاد عام 1989بعد أن شغل منصب رئيس إيران من عام 1981 إلى عام 1989.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت
على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بضربات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.