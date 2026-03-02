https://sarabic.ae/20260302/سلام-نرفض-أي-أعمال-عسكرية-أو-أمنية-تنطلق-من-الأراضي-اللبنانية-خارج-المؤسسات-الشرعية---عاجل-1110939822.html

سلام: نرفض أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، رفض بلاده لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج المؤسسات الشرعية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الاثنين، أنه طلب من الأجهزة الأمنية في بلاده منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية.وقال نواف سلام: "ما قام به حزب الله يشكل خروجا عن مقررات مجلس الوزراء، وملتزمون بإعلان وقف الأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".وأفاد رئيس الحكومة اللبنانية بأنه طلب من الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح بكل الطرق، مشدد على أنه "طلبت من الأجهزة الأمنية منع شن أي هجوم من الأراضي اللبنانية".وأضاف نواف سلام "الحظر الفوري لأنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي".وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن "التهديد بحرب أهلية في لبنان لم يعد ينطلي على أحد"، مشيرا إلى استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل بمشاركة مدنية.وفي السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بأن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، "أصبح الآن هدفًا للتصفية".وقال كاتس: "حزب الله" سيدفع ثمنًا باهظًا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل. نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، الذي قرر تنفيذ الإطلاق بضغط من إيران، أصبح ابتداء من الآن هدفًا محددًا".وأضاف: "كل من يسير في طريق علي خامنئي (المرشد الإيراني الراحل)، سيجد نفسه سريعًا إلى جانبه في أعماق الجحيم مع بقية من تم القضاء عليهم ضمن ما يُسمى بمحور الشر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ووصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

