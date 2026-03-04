https://sarabic.ae/20260304/عشرات-ناقلات-النفط-تعلق-على-جانبي-مضيق-هرمز-صور-1111021252.html
عشرات ناقلات النفط تعلق على جانبي مضيق هرمز... صور
ووفقا للموقع، "لا يزال المضيق شبه خالٍ"، وبحسب شبكة "سي إن إن"، لم تعبر سوى ناقلتان أول أمس الاثنين.وكان إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أول أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
https://sarabic.ae/20260302/مستشار-قائد-الحرس-الثوري-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-ويهدد-باستهداف-أي-سفينة-تحاول-العبور-1110964613.html
الأخبار
عشرات ناقلات النفط تعلق على جانبي مضيق هرمز... صور
