عشرات ناقلات النفط تعلق على جانبي مضيق هرمز... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/عشرات-ناقلات-النفط-تعلق-على-جانبي-مضيق-هرمز-صور-1111021252.html
عشرات ناقلات النفط تعلق على جانبي مضيق هرمز... صور
عشرات ناقلات النفط تعلق على جانبي مضيق هرمز... صور
سبوتنيك عربي
أفاد موقع لخدمات تتبع حركة السفن، اليوم الأربعاء، بأن "العشرات من ناقلات النفط علقت على جانبي مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إغلاق... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T07:48+0000
2026-03-04T07:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111021028_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_fd07382e82684d70484596eb482f4564.jpg
ووفقا للموقع، "لا يزال المضيق شبه خالٍ"، وبحسب شبكة "سي إن إن"، لم تعبر سوى ناقلتان أول أمس الاثنين.وكان إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أول أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
https://sarabic.ae/20260302/مستشار-قائد-الحرس-الثوري-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-ويهدد-باستهداف-أي-سفينة-تحاول-العبور-1110964613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111021028_66:0:1266:900_1920x0_80_0_0_7ac43b6ce449a8c4e456b2d1cbc5692f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مضيق هرمز
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, مضيق هرمز

عشرات ناقلات النفط تعلق على جانبي مضيق هرمز... صور

07:48 GMT 04.03.2026
© Photo / REUTERS / Amr Alfikyالسفن العالقة في مضيق هرمز
السفن العالقة في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Photo / REUTERS / Amr Alfiky
تابعنا عبر
أفاد موقع لخدمات تتبع حركة السفن، اليوم الأربعاء، بأن "العشرات من ناقلات النفط علقت على جانبي مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إغلاق المضيق".
ووفقا للموقع، "لا يزال المضيق شبه خالٍ"، وبحسب شبكة "سي إن إن"، لم تعبر سوى ناقلتان أول أمس الاثنين.
وكان إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلن أول أمس الاثنين، أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.
وأضاف جباري أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بـ"الأعداء"، مؤكدًا أن بلاده "لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي".
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
مستشار قائد الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز ويهدد باستهداف أي سفينة تحاول العبور
2 مارس, 20:28 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала