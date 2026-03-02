https://sarabic.ae/20260302/مستشار-قائد-الحرس-الثوري-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-ويهدد-باستهداف-أي-سفينة-تحاول-العبور-1110964613.html

مستشار قائد الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز ويهدد باستهداف أي سفينة تحاول العبور

أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

وأضاف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بالأعداء، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم