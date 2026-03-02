https://sarabic.ae/20260302/مستشار-قائد-الحرس-الثوري-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-ويهدد-باستهداف-أي-سفينة-تحاول-العبور-1110964613.html
مستشار قائد الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز ويهدد باستهداف أي سفينة تحاول العبور
مستشار قائد الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز ويهدد باستهداف أي سفينة تحاول العبور
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T20:28+0000
2026-03-02T20:28+0000
2026-03-02T20:29+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5bbc4ed643eeed4307892f4523e67fba.jpg
وأضاف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بالأعداء، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
https://sarabic.ae/20260302/باحث-اقتصادي-ما-يحدث-في-المنطقة-يخلق-حالة-عدم-يقين-استثماري-والشركات-العالمية-ستؤجل-مشاريعها--1110961977.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_8ba602f291bf20f2dba449081972bd1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
مستشار قائد الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز ويهدد باستهداف أي سفينة تحاول العبور
20:28 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 20:29 GMT 02.03.2026)
أعلن مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أن "مضيق هرمز تم إغلاقه"، محذرًا من أن القوات الإيرانية ستستهدف أي سفينة تحاول العبور.
وأضاف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران ستستهدف خطوط النفط التابعة لمن وصفهم بالأعداء، مؤكدًا أنها لن تسمح بتصدير النفط من المنطقة في ظل التصعيد الحالي.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.