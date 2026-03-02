https://sarabic.ae/20260302/باحث-اقتصادي-ما-يحدث-في-المنطقة-يخلق-حالة-عدم-يقين-استثماري-والشركات-العالمية-ستؤجل-مشاريعها--1110961977.html

باحث اقتصادي: ما يحدث في المنطقة يخلق حالة عدم يقين استثماري والشركات العالمية ستؤجل مشاريعها

باحث اقتصادي: ما يحدث في المنطقة يخلق حالة عدم يقين استثماري والشركات العالمية ستؤجل مشاريعها

سبوتنيك عربي

تطرق الباحث في الاقتصاد الدولي، الأستاذ محمود سعيد حجازي، إلى الأزمات الاقتصادية التي قد تواجهها المنطقة في ظل الحرب على ايران، مؤكدا "أننا أمام أزمة وعدة... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T20:02+0000

2026-03-02T20:02+0000

2026-03-02T20:02+0000

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار الخليج

أخبار ايران اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

اسرائيل

الحرب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110854005_0:293:3008:1985_1920x0_80_0_0_a12187974e08dbb1ebc29b66eb6a2ce7.jpg

وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، قال حجازي: "الموضوع أكثر من مجرد أسعار نفط، فما يحدث الآن في المنطقة سيخلق حالة من عدم اليقين الاستثماري والشركات العالمية ستؤجل مشاريعها في الخليج ما سيؤثر على التنوع الاقتصادي التي تحاول دول كثيرة كبرى في المنطقة أن تقوم به"، لافتا إلى أن "الموضوع سيكون أكبر من الركود الذي سيكون مزدوجا".وأكد حجازي أن "مضيق هرمز سيشكل أزمة كبيرة جدا"، قائلا: "النفط فتح اليوم على على 13% وبعدها اصبح اقل من 10%، لكن النفط سيفتح بقوة مجددا"، معتبرا أن "هذا الاغلاق سيغير خريطة الطاقة العالمية كلها وسيجعل أوروبا وآسيا تبحث بشكل أسرع عن بديل مثل الغاز الأمريكي أو الطاقة المتجددة، وهذا يمكن أن يسرع تحول الطاقة". وكشف حجازي أن "المنطقة ستكون على هبّة ملفات سلبية كبيرة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد العالمي كان يعاني، وسيكون أكثر معاناة وليس لديه قدرة على الإمتصاص، وفي حال طالت الأزمة ستخلق ملفات أكثر بكثير". وعن خطط ومشاريع التنويع الاقتصادي في دول الخليج في حال طالت الأزمة، أوضح حجازي أنه "سيتم إعادة النظر في المشاريع لترى هذه الدول إلى أين الإتجاه في المنطقة".وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في لبنان، شدد ضيف "سبوتنيك"، على أن "لبنان بحاجة إلى الدعم من دول كبيرة مثل السعودية والإمارات، وقد يتجه إلى أزمات أخرى وسترتفع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير"، قائلا: "لو استمر هذا التدهور في لبنان سيكون هناك آثار ثانية في دولة أصلا تعاني من مشاكل كبيرة".خبير عسكري: العالم يقترب من "قانون الغاب" وتفكك النظام الدولي قد يقود إلى حرب عالمية ثالثةارتفاع عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة بعد توقف إنتاج الغاز المسال في قطر

https://sarabic.ae/20260302/مخاطر-عالية-ما-تداعيات-الحرب-الأمريكية-الإيرانية-على-الاقتصاد-الأوروبي-1110961538.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الخليج , أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب