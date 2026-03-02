https://sarabic.ae/20260302/مخاطر-عالية-ما-تداعيات-الحرب-الأمريكية-الإيرانية-على-الاقتصاد-الأوروبي-1110961538.html

مخاطر عالية... ما تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد الأوروبي

مخاطر عالية... ما تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية على الاقتصاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

كشف خبراء التداعيات الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي إثر تعطل حركة مرور السفن في مضيق هرمز، وكذلك حال استمرار التوترات في المنطقة، وما يترتب عليها من ارتفاع... 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T19:31+0000

2026-03-02T19:31+0000

2026-03-02T19:31+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg

ويرى الخبراء أن التداعيات الاقتصادية تؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الغاز والنفط الذي تستورده أوروبا، خاصة في ظل تأثره المباشر بالتوترات الجارية.وحققت أسعار النفط أكبر قفزة لها في أربع سنوات، مع توقف شبه تام لحركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، وإيقاف تشغيل مصفاة تكرير كبرى في السعودية.وارتفعت أسعار خام "برنت" في العقود الآجلة بنحو 10% مقترباً من 80 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود المستقبلية للديزل، الذي يُعد محرك الاقتصاد العالمي، بأكثر من الخمس.اضطرابات كبرىمن ناحيته قال الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور عماد عكوش، إن أي اضطراب في مضيق هرمز يرفع علاوة المخاطر فورا لأن جزءا كبيرا من تجارة النفط والمنتجات النفطية يمر عبره، ومع تراجع حركة الناقلات، وارتفاع كلفة التأمين والمخاطر ترتفع الأسعار حتى في حال عدم انخفاض الإنتاج فعليا كثيرا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" بشأن التأثير على أوروبا يكون عبر سعر النفط العالمي (برنت)، وبالتالي على كلفة النقل والديزل والبتروكيماويات وسلاسل الإمداد.ولفت إلى أن أوروبا بعد 2022 أصبحت أكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي المسال لتغطية الفجوات، وأن أي ضربة لإمدادات الخليج تؤثر على أوروبا بشكل مباشر عبر السعر والتنافس على الشحنات.ويرى أنه فيه حال توقف إنتاج الغاز المسال في قطر نتيجة الهجمات، وما تمثله قرابة خُمس الإمداد العالمي من الغاز الطبيعي المسال، لا يمكن تعويضه بسرعة، وقد ظهر الأثر فورا قفزة حادة في مؤشر الغاز الأوروبي (TTF) بنِسَب كبيرة خلال يوم واحد.حجم التأثر على أوروباولفت إلى حجم التأثير يعتمد على حجم الأزمة والوقت الذي يمكن أن تستغرقه، خاصة أن التوتر المستمر دون إغلاق طويل للممرات يبقى برنت مرتفعًا بعلاوة مخاطر.وفق الخبير الاقتصادي، فإن الأسواق شهدت قفزة كبيرة في خام برنت خلال ساعات ثم استقرارًا دون الذروة، وفي حال تعطّل الغاز الطبيعي المسال لأسبوعين أو شهر، فهناك احتمالية مضاعفة أسعار TTF تقريبًا حال توقف كامل لشحنات الغاز المسال عبر هرمز لمدة شهر.ويرى أن هذه العمليات تنعكس على الاقتصاد الأوروبي حيث ستكون أولى تجلياته في تضخم أعلى، نظرا لدخول الطاقة في كل شيء هناك (كهرباء، نقل، غذاء، صناعة)، كما أن قفزة الغاز تحديدا ترفع تكاليف الكهرباء والصناعة بسرعة.وفق التقديرات سيرتد التضخم على النمو والصناعات كثيفة الطاقة (كيماويات، أسمدة، معادن، زجاج) التي يمكن أن تتضرر سريعًا، وقد تعود ظواهر خفض الإنتاج وإغلاق الخطوط.ارتدادات اقتصاديةوأشار إلى أن الارتدادات الاقتصادية يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي للضغط على الجانب الأمريكي لإيجاد الحلول الدبلوماسية لتثبيت تهدئة أو وقف لإطلاق النار.ويرى أن أوروبا قد تتجه إلى تعظيم استيراد الغاز المسال من مناطق أخرى مثل أميركا، النرويج، كما قد تلجأ إلى تسريع إجراءات ترشيد الطلب، ورفع جاهزية المخزونات، وربما عودة نقاش تمديد بعض خيارات الفحم/النووي في دول محددة إذا طال أمد الأزمة.فيما قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن الأسواق العالمية لا تسعّر الخبر السياسي المجرد، بل تسعّر بشكل دقيق احتمالات تعطل الإمدادات وسلاسل الملاحة وكلفة التأمين.علاوة المخاطروأوضح الخبير الاقتصادي السعودي أن أي تعطيل، ولو جزئي، في هذا الممر الحيوي سيرفع "علاوة المخاطر" فورا، وأن الأسواق قد شهدت بالفعل قفزات ملحوظة مع اضطراب حركة الناقلات، وهو ما يتوافق مع تحليلاته السابقة.وحول انعكاسات ذلك على القارة الأوروبية، أوضح " رغم أن أوروبا أقل اعتمادا على نفط الخليج مقارنة بآسيا، إلا أن أسعار النفط عالمية بطبيعتها، فأي صدمة في هرمز سترفع التكلفة على الجميع حتى دون انقطاع مادي للبراميل المتجهة لأوروبا.وفيما يخص توقعات الأسعار، رسم الخبير ثلاثة سيناريوهات محتملة:وأشار الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إلى أن التوتر في مضيق هرمز يترجم سريعا إلى ارتفاع في عقود الغاز الأوروبية (TTF) والكهرباء، مما سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد الأوروبي، في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم التي تضغط على المستهلكين، تأخير خطط خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية خوفاً من عودة التضخم، وضغوط شديدة على تنافسية الصناعات الثقيلة مثل الكيماويات والمعادن والأسمدة بسبب كلفة الطاقة.وتابع الخبير "مع أن أدوات التأثير الأوروبية المباشرة تظل محدودة، إلا أنها ستسعى لاستخدام ثقلها عبر مجموعة السبع والضغط الدبلوماسي المكثف لتجنب ركود اقتصادي قد يفرضه اضطراب الطاقة العالمية.

https://sarabic.ae/20260302/أهم-آراء-السياسيين-الأوروبيين-حول-الوضع-في-إيران-1110959890.html

https://sarabic.ae/20260302/أردوغان-الهجمات-على-إيران-غير-قانونية-واستمرار-الحرب-له-عواقب-وخيمة-1110959742.html

https://sarabic.ae/20260302/أوليانوف-لم-يكن-هناك-أي-مبرر-لعمل-عسكري-ضد-إيران-1110958701.html

https://sarabic.ae/20260302/انعكاسات-الحرب-ضد-إيران-ما-التداعيات-المحتملة-على-الاقتصاد-والاستقرار-في-ليبيا-1110955130.html

https://sarabic.ae/20260302/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الثالث-حزب-الله-يدخل-المواجهة-1110929684.html

https://sarabic.ae/20260302/ترامب-الضربة-الكبرى-على-إيران-لم-تبدأ-بعد-1110953579.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي