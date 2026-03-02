عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
أهم آراء السياسيين الأوروبيين حول الوضع في إيران
أهم آراء السياسيين الأوروبيين حول الوضع في إيران
أهم آراء السياسيين الأوروبيين حول الوضع في إيران
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من آراء السياسيين الأوروبيين حول الوضع في إيران ومنطقة الشرق الأوسط. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T18:50+0000
2026-03-02T18:51+0000
العالم
أخبار دوري أبطال أوروبا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_4707c559a3d9f035a488ddd1696fc4b6.jpg
في البداية نذكر "أصوات النفاق"، التي أيدت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد سيادة إيران. المستشار الألماني فريدريش ميرتس "هذا صراع مستمر منذ عقود، وترغب إسرائيل والولايات المتحدة الآن في إنهائه بضربات عسكرية... ليس هناك وقت مثالي لمثل هذا العمل، ولكن قد يأتي وقت يكون فيه الآوان قد فات".رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي وعضو الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ماري أغنيس ستراك زيمرمان:"عندما تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءً عسكريًا، فليس ذلك لغاية في حد ذاتها، بل لمواجهة تهديد محدد. لعقود، كانت إيران قوة رئيسية مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ويشكل دعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا خطرًا على أوروبا بأكملها. في ظل هذه الخلفية، فإن توجيه ضربات محددة ضد البنية التحتية العسكرية ومراكز القيادة أمر مفهوم".وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول:"نشعر بالتهديد من تصرفات إيران، والهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا، والتي استهدف بعضها ألمانيا، ومشاركة إيران، إلى جانب روسيا، في الحرب ضد أوكرانيا".نائب المستشار ووزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل:"الضربات الانتقامية المتواصلة التي يشنها النظام الإيراني ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تصعيد خطير للعنف، مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على الأمن في جميع أنحاء المنطقة".رئيس وزراء بافاريا ورئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ماركوس سودر:"لقد زعزعت إيران استقرار الشرق الأوسط لفترة طويلة بعنفها الوحشي. لقد حان الوقت لبداية ديمقراطية جديدة وإنسانية جديدة!".وزير الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا:"كان هناك خطر من تطور أكثر خطورة، حيث كانت إيران تكسب الوقت للتحضير لهجومها. هذه هي الحقيقة".عضو البرلمان ورئيس الوزراء السابق لجمهورية التشيك، بيتر فيالا:"إن وفاة آية الله خامنئي بصيص أمل لعشرات الملايين من الإيرانيين بأن النظام الحالي سيسقط. أتمنى للشعب الإيراني الحرية!".رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوش فيسترتشيل:"أُتيحت للنظام فرص عديدة للسلام، لكنه لم يستغل أيًا منها. إن تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل إجراء دفاعي ضروري".الرئيس البولندي، كارول ناووركي:"أمام أعيننا، ينهار النظام الإيراني الخطير. لقد زوّد روسيا بالسلاح في هجومها على أوكرانيا وهدد دولًا أخرى في الشرق الأوسط. ستكون الأيام القادمة حاسمة لاتخاذ إجراءات حاسمة في هذه المنطقة. نحن نقف مع حلفائنا!".رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين:"مع وفاة خامنئي، يلوح في الأفق أمل جديد للشعب الإيراني في المستقبل"، يجب علينا ضمان أن يكون المستقبل ملكًا لهم وأن يكونوا قادرين على صنعه بأنفسهم. في الوقت نفسه، تحمل هذه اللحظة خطرًا حقيقيًا لعدم الاستقرار، ما قد يُدخل المنطقة في دوامة من العنف.رئيسة قسم الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس:"يمثل اغتيال علي خامنئي نقطة تحول في تاريخ إيران. وما سيحدث بعد ذلك يبقى مجهولًا"، لكن الطريق الآن مفتوح أمام إيران مختلفة، إيران قد يتمتع شعبها بحرية أكبر في تشكيلها.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:"استهدفت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران ردًا على ذلك منشآت وأهدافًا مدنية عديدة لدى شركائنا وحلفائنا في المنطقة بطريقة غير متناسبة وعشوائية تمامًا".عضو البرلمان اليوناني عن حزب الديمقراطية الجديدة، ديميتريس كايريديس:"خامنئي لا يستحق دمعة واحدة - إنه قاتل عديم الرحمة، وبربري حقيقي، وديكتاتور".وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني:"أثار تشدد طهران هذا الرد لأن إسرائيل والولايات المتحدة رأتا فيه تهديدًا لأمنهما".وعلى النقيض نجد بعض الآراء الأوروبية التي تمثل صوت العقل وتؤيد حق إيران في الدفاع عن سيادتها، وتدين الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو:"مع الهجوم على إيران، نشهد دليلًا إضافيًا على الانهيار التام للنظام العالمي والاستهتار الكامل بالقانون الدولي. الكبار والأقوياء يفعلون ما يحلو لهم". إن الأمم المتحدة عاجزة، ونحن، نحن الصغار، لا يسعنا إلا أن نشاهد ونتذمر.الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش:"نشهد ما يشبه عهداً جديداً، حيث لن يكترث أحد بالقانون الدولي بعد الآن ستكون العواقب السياسية وخيمة لدرجة أنها ستطال دول الخليج والشرق الأوسط والعالم أجمع".رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حركة النجوم الخمس المعارضة، جوزيبي كونتي:"العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي انتهاك آخر للقانون الدولي".رئيس مجلس نواب جمهورية التشيك، توميو أوكامورا:"إن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران يزيد من خطر زعزعة الاستقرار والعنف، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل يزيد أيضًا من خطر الهجرة الجماعية وأزمة الطاقة، ويُضعف النظام الدولي ويُخلّ به. في الوقت نفسه، أرفض تصرفات النظام الإيراني. أطالب باحترام القانون الدولي والعودة إلى الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل سلمي، لا عسكري. لم تُحسّن أي حرب في السنوات الأخيرة الوضع في المنطقة على عكس الولايات المتحدة، فإن هذه الحرب، بالنسبة لجمهورية التشيك وأوروبا، لا تجلب إلا المخاطر والعواقب السلبية".عضو النادي البرلماني الوسطي في مجلس النواب البولندي (السيم)، ريتشارد بيترو:"علينا أن ننظر إلى هذا من منظور أوسع بكثير. أعتقد أننا جميعًا نتوقع حربًا أهلية، لا استيلاء المعارضة الإيرانية على السلطة، والتي لا وجود لها في الواقع".
https://sarabic.ae/20260302/الرئيس-الإيراني-استهداف-المستشفيات-والمدارس-والأطفال-انتهاك-صارخ-للمبادئ-الإنسانية-1110958797.html
https://sarabic.ae/20260302/فيلق-القدس-الإيراني-في-بيانه-الأول-أبواب-النار-ستبقي-مفتوحة-1110959391.html
https://sarabic.ae/20260302/بوتين-يجري-اتصالات-مع-قادة-خليجيين-ويؤكد-دعم-الاستقرار-في-الشرق-الأوسط-1110955720.html
https://sarabic.ae/20260302/بيان-لرئيس-كتلة-حزب-الله-لا-نرى-موجبا-أن-يتخذ-رئيس-قرارات-ضد-اللبنانيين-1110957476.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_67:0:959:669_1920x0_80_0_0_89358dd349df053210863e8c3dbbb58b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الولايات المتحدة الأمريكية

أهم آراء السياسيين الأوروبيين حول الوضع في إيران

18:50 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 18:51 GMT 02.03.2026)
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من آراء السياسيين الأوروبيين حول الوضع في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.
في البداية نذكر "أصوات النفاق"، التي أيدت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضد سيادة إيران.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

"هذا صراع مستمر منذ عقود، وترغب إسرائيل والولايات المتحدة الآن في إنهائه بضربات عسكرية... ليس هناك وقت مثالي لمثل هذا العمل، ولكن قد يأتي وقت يكون فيه الآوان قد فات".

رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي وعضو الحزب الديمقراطي الحر الألماني، ماري أغنيس ستراك زيمرمان:

"عندما تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءً عسكريًا، فليس ذلك لغاية في حد ذاتها، بل لمواجهة تهديد محدد. لعقود، كانت إيران قوة رئيسية مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ويشكل دعمها للحرب الروسية ضد أوكرانيا خطرًا على أوروبا بأكملها. في ظل هذه الخلفية، فإن توجيه ضربات محددة ضد البنية التحتية العسكرية ومراكز القيادة أمر مفهوم".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية
18:19 GMT

وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول:

"نشعر بالتهديد من تصرفات إيران، والهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا، والتي استهدف بعضها ألمانيا، ومشاركة إيران، إلى جانب روسيا، في الحرب ضد أوكرانيا".

نائب المستشار ووزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل:

"الضربات الانتقامية المتواصلة التي يشنها النظام الإيراني ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية تؤدي إلى تصعيد خطير للعنف، مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها على الأمن في جميع أنحاء المنطقة".

رئيس وزراء بافاريا ورئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ماركوس سودر:

"لقد زعزعت إيران استقرار الشرق الأوسط لفترة طويلة بعنفها الوحشي. لقد حان الوقت لبداية ديمقراطية جديدة وإنسانية جديدة!".

وزير الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا:

"كان هناك خطر من تطور أكثر خطورة، حيث كانت إيران تكسب الوقت للتحضير لهجومها. هذه هي الحقيقة".

عضو البرلمان ورئيس الوزراء السابق لجمهورية التشيك، بيتر فيالا:

"إن وفاة آية الله خامنئي بصيص أمل لعشرات الملايين من الإيرانيين بأن النظام الحالي سيسقط. أتمنى للشعب الإيراني الحرية!".

رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوش فيسترتشيل:

"أُتيحت للنظام فرص عديدة للسلام، لكنه لم يستغل أيًا منها. إن تدخل الولايات المتحدة وإسرائيل إجراء دفاعي ضروري".
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
فيلق "القدس" الإيراني في بيانه الأول: أبواب النار ستبقي مفتوحة
18:12 GMT

الرئيس البولندي، كارول ناووركي:

"أمام أعيننا، ينهار النظام الإيراني الخطير. لقد زوّد روسيا بالسلاح في هجومها على أوكرانيا وهدد دولًا أخرى في الشرق الأوسط. ستكون الأيام القادمة حاسمة لاتخاذ إجراءات حاسمة في هذه المنطقة. نحن نقف مع حلفائنا!".

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين:

"مع وفاة خامنئي، يلوح في الأفق أمل جديد للشعب الإيراني في المستقبل"، يجب علينا ضمان أن يكون المستقبل ملكًا لهم وأن يكونوا قادرين على صنعه بأنفسهم. في الوقت نفسه، تحمل هذه اللحظة خطرًا حقيقيًا لعدم الاستقرار، ما قد يُدخل المنطقة في دوامة من العنف.

رئيسة قسم الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس:

"يمثل اغتيال علي خامنئي نقطة تحول في تاريخ إيران. وما سيحدث بعد ذلك يبقى مجهولًا"، لكن الطريق الآن مفتوح أمام إيران مختلفة، إيران قد يتمتع شعبها بحرية أكبر في تشكيلها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بوتين يجري اتصالات مع قادة خليجيين ويؤكد دعم الاستقرار في الشرق الأوسط
17:48 GMT

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

"استهدفت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران ردًا على ذلك منشآت وأهدافًا مدنية عديدة لدى شركائنا وحلفائنا في المنطقة بطريقة غير متناسبة وعشوائية تمامًا".

عضو البرلمان اليوناني عن حزب الديمقراطية الجديدة، ديميتريس كايريديس:

"خامنئي لا يستحق دمعة واحدة - إنه قاتل عديم الرحمة، وبربري حقيقي، وديكتاتور".

وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني:

"أثار تشدد طهران هذا الرد لأن إسرائيل والولايات المتحدة رأتا فيه تهديدًا لأمنهما".
وعلى النقيض نجد بعض الآراء الأوروبية التي تمثل صوت العقل وتؤيد حق إيران في الدفاع عن سيادتها، وتدين الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو:

"مع الهجوم على إيران، نشهد دليلًا إضافيًا على الانهيار التام للنظام العالمي والاستهتار الكامل بالقانون الدولي. الكبار والأقوياء يفعلون ما يحلو لهم". إن الأمم المتحدة عاجزة، ونحن، نحن الصغار، لا يسعنا إلا أن نشاهد ونتذمر.
جلسة مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة نزع سلاح حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
رئيس كتلة نواب "حزب الله": لا نرى موجبا لأن يتخذ رئيس قرارات ضد اللبنانيين
17:18 GMT

الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش:

"نشهد ما يشبه عهداً جديداً، حيث لن يكترث أحد بالقانون الدولي بعد الآن ستكون العواقب السياسية وخيمة لدرجة أنها ستطال دول الخليج والشرق الأوسط والعالم أجمع".

رئيس الوزراء الإيطالي السابق وزعيم حركة النجوم الخمس المعارضة، جوزيبي كونتي:

"العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران هي انتهاك آخر للقانون الدولي".

رئيس مجلس نواب جمهورية التشيك، توميو أوكامورا:

"إن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران يزيد من خطر زعزعة الاستقرار والعنف، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل يزيد أيضًا من خطر الهجرة الجماعية وأزمة الطاقة، ويُضعف النظام الدولي ويُخلّ به. في الوقت نفسه، أرفض تصرفات النظام الإيراني. أطالب باحترام القانون الدولي والعودة إلى الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل سلمي، لا عسكري. لم تُحسّن أي حرب في السنوات الأخيرة الوضع في المنطقة على عكس الولايات المتحدة، فإن هذه الحرب، بالنسبة لجمهورية التشيك وأوروبا، لا تجلب إلا المخاطر والعواقب السلبية".

عضو النادي البرلماني الوسطي في مجلس النواب البولندي (السيم)، ريتشارد بيترو:

"علينا أن ننظر إلى هذا من منظور أوسع بكثير. أعتقد أننا جميعًا نتوقع حربًا أهلية، لا استيلاء المعارضة الإيرانية على السلطة، والتي لا وجود لها في الواقع".
