أردوغان: الهجمات على إيران غير قانونية واستمرار الحرب له عواقب وخيمة
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تشارك الشعب الإيراني آلامه، وتشعر بحزن عميق لمعاناة المدنيين والأطفال الأبرياء في ظل الصراع الجاري. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
وخلال إفطار رمضاني أعقب اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أشار أردوغان، إلى أن بلاده ستكثف اتصالاتها على جميع المستويات من أجل إرساء وقف لإطلاق النار واستعادة الهدوء في المنطقة، مؤكّدًا أن تركيا لا تريد أن تشهد صراعًا أو حربًا في جوارها خلال شهر رمضان المبارك، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أن "أولوية تركيا هي تحقيق وقف إطلاق النار وفتح باب الحوار"، مشددًا على أن "بلاده تقف في صف السلام وتسعى لأن تجف الدموع وتسود الطمأنينة في المنطقة".وأكد أردوغان أن "تركيا، بفضل قدراتها العسكرية والاقتصادية وسياستها الخارجية القوية وجبهتها الداخلية المتماسكة، ستتجاوز جميع التحديات بنجاح".وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تشارك الشعب الإيراني آلامه، وتشعر بحزن عميق لمعاناة المدنيين والأطفال الأبرياء في ظل الصراع الجاري.
وخلال إفطار رمضاني أعقب اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أشار أردوغان، إلى أن بلاده ستكثف اتصالاتها على جميع المستويات من أجل إرساء وقف لإطلاق النار واستعادة الهدوء في المنطقة، مؤكّدًا أن تركيا لا تريد أن تشهد صراعًا أو حربًا في جوارها خلال شهر رمضان المبارك، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أن "أولوية تركيا هي تحقيق وقف إطلاق النار وفتح باب الحوار"، مشددًا على أن "بلاده تقف في صف السلام وتسعى لأن تجف الدموع وتسود الطمأنينة في المنطقة".
وحذر الرئيس التركي، من أن "عدم التدخل اللازم لاحتواء الصراع سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمنين الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن الهجمات على إيران غير قانونية.
وأكد أردوغان أن "تركيا، بفضل قدراتها العسكرية والاقتصادية وسياستها الخارجية القوية وجبهتها الداخلية المتماسكة، ستتجاوز جميع التحديات بنجاح".
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.