أردوغان: الهجمات على إيران غير قانونية واستمرار الحرب له عواقب وخيمة

أردوغان: الهجمات على إيران غير قانونية واستمرار الحرب له عواقب وخيمة

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تشارك الشعب الإيراني آلامه، وتشعر بحزن عميق لمعاناة المدنيين والأطفال الأبرياء في ظل الصراع الجاري. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وخلال إفطار رمضاني أعقب اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أشار أردوغان، إلى أن بلاده ستكثف اتصالاتها على جميع المستويات من أجل إرساء وقف لإطلاق النار واستعادة الهدوء في المنطقة، مؤكّدًا أن تركيا لا تريد أن تشهد صراعًا أو حربًا في جوارها خلال شهر رمضان المبارك، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف أن "أولوية تركيا هي تحقيق وقف إطلاق النار وفتح باب الحوار"، مشددًا على أن "بلاده تقف في صف السلام وتسعى لأن تجف الدموع وتسود الطمأنينة في المنطقة".وأكد أردوغان أن "تركيا، بفضل قدراتها العسكرية والاقتصادية وسياستها الخارجية القوية وجبهتها الداخلية المتماسكة، ستتجاوز جميع التحديات بنجاح".وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

