بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
انعكاسات الحرب ضد إيران... ما التداعيات المحتملة على الاقتصاد والاستقرار في ليبيا؟
انعكاسات الحرب ضد إيران... ما التداعيات المحتملة على الاقتصاد والاستقرار في ليبيا؟
انعكاسات الحرب ضد إيران... ما التداعيات المحتملة على الاقتصاد والاستقرار في ليبيا؟

حصري
في ظل التصعيد العسكري المتزايد في المنطقة، تبرز تساؤلات حول التداعيات المحتملة لأي حرب ضد إيران على دول بعيدة جغرافيا لكنها مرتبطة اقتصاديا وأمنيا بتوازنات الشرق الأوسط، ومن بينها ليبيا.
فعلى الرغم من أن ليبيا ليست طرفًا مباشرًا في هذا الصراع، إلا أن طبيعة اقتصادها المعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى جانب هشاشة وضعها الاقتصادي والانقسام السياسي، يجعلها عرضة لتأثيرات غير مباشرة قد تنعكس على أسعار النفط، قيمة العملة المحلية، حركة التجارة، والاستقرار العام.
كما أن أي اضطراب في أسواق الطاقة العالمية أو خطوط الملاحة الدولية قد يحمل فرصًا اقتصادية مؤقتة لليبيا، لكنه في المقابل قد يفرض تحديات معيشية وأمنية إضافية على المواطن الليبي، في ظل بيئة داخلية تعاني أصلًا من أزمات متعددة.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الجيش الإسرائيلي: تل أبيب نفذت أكثر من 600 ضربة على إيران
15:27 GMT

إعادة ترتيب

من جانبه، يرى الخبير العسكري الليبي محمد الترهوني أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد مرحلة إعادة ترتيب وتشكيل جديدة، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار إعادة صياغة موازين القوى والنفوذ في المنطقة، بما يتماشى مع أولوياتها الأمنية والاستراتيجية.
وأوضح الترهوني في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن هذه التحولات قد تحمل تأثيرات واسعة النطاق، خاصة فيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة، التي باتت، وفق تقديره، محل قلق متزايد لدى الولايات المتحدة، والتي ترى أن استمرار وجودها خارج الأطر النظامية قد يشكل تهديدًا أمنيًا مستقبليًا، في ظل مخاوف من تحول بعضها إلى تنظيمات متطرفة أو خارجة عن السيطرة، على غرار تجارب سابقة شهدتها بعض دول المنطقة.
وأشار إلى أن تأثير الحرب الدائرة حاليًا لن يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل سيمتد ليشمل أبعادًا سياسية واقتصادية، مؤكدًا أن ليبيا، باعتبارها دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات في سوق الطاقة العالمية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
‏ترامب: الضربة الكبرى على إيران لم تبدأ بعد
15:50 GMT
وأضاف أن أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يؤدي إلى اضطراب في أسواق النفط، وهو ما سينعكس بدوره على الاقتصاد الليبي، سواء من حيث الإيرادات أو الاستقرار المالي.
ولفت الترهوني إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة تنظيم البيئة الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الحد من التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة، مشيرًا إلى أن منطقة الساحل والصحراء تشهد أوضاعًا أمنية معقدة، ما يجعلها محل اهتمام ومتابعة من قبل القوى الدولية.
وأكد أن هذه المتغيرات تفرض على ليبيا ضرورة التحرك داخليًا لإعادة ترتيب أولوياتها الوطنية، وتعزيز استقرارها السياسي والأمني، بما يمكنها من التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وأضاف أن الحرب تحمل في طياتها تأثيرات اقتصادية وعسكرية، في ظل التغيرات الجارية في السياسات الدولية، وهو ما يستوجب، بحسب قوله، تبني رؤية وطنية موحدة قادرة على حماية المصالح الليبية وضمان استقرار البلاد في المرحلة المقبلة.

مؤشرات فعلية

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري إن إيران تُعد من الدول الكبرى المصدّرة للنفط، ما يجعل أي حرب تستهدفها عاملًا مباشرًا في التأثير على أسعار النفط العالمية، مرجحًا أن يؤدي التصعيد العسكري إلى ارتفاع سعر برميل النفط، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر بالفعل منذ بداية الحرب.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
مصر تدعو إيران إلى التوقف الفوري عن استهداف الدول العربية
14:18 GMT
وأضاف الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن هذا الارتفاع قد ينعكس نظريًا بشكل إيجابي على ليبيا، باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، وأن زيادة أسعار الخام من شأنها أن تعزز الإيرادات العامة للدولة وتوفر موارد مالية إضافية يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
غير أنه أشار إلى أن هذا التحسن في الإيرادات قد لا ينعكس بالضرورة على حياة المواطن الليبي، في ظل ما وصفه بانتشار الفساد، وغياب سياسات اقتصادية فعالة، إضافة إلى استمرار أنماط الإنفاق المفرطة بين الأجسام السياسية، والتي لا تركز على مشروعات التنمية الحقيقية التي تعود بالنفع المباشر على البلاد. وأضاف أن غياب التخطيط الاقتصادي السليم يحول دون تحقيق استفادة حقيقية من أي ارتفاع في أسعار النفط.
وأكد الشاعري أن السياسة النقدية الحالية لا تسهم في دعم استقرار الدينار الليبي أو تعزيز قيمته، بل إنها، بحسب وصفه، تفتقر إلى الأدوات الفعالة التي يمكن أن تحمي العملة المحلية من التراجع، مشيرًا إلى أن حالة الانقسام السياسي القائمة تمثل عائقًا إضافيًا أمام الاستفادة من أي متغيرات اقتصادية إيجابية على المستوى الدولي.
طائرة سو-24. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية
16:03 GMT
واستبعد الشاعري أن تكون هناك تداعيات مباشرة وفورية للصراع على ليبيا في الوقت الراهن، لكنه حذر من أن استمرار التصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على مختلف دول المنطقة، بما فيها ليبيا، في ظل التنافس الدولي والإقليمي على النفوذ والمصالح الاستراتيجية.
ودعا الشاعري الأطراف السياسية الليبية إلى ضرورة إدراك خطورة المرحلة الراهنة، والعمل على توحيد الصفوف وتجاوز حالة الانقسام، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية ويهدد استقرار البلاد.
وشدد على أهمية التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وتمكين ليبيا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
