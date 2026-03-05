https://sarabic.ae/20260305/الكرملين-موقف-روسيا-من-الوضع-المحيط-بإيران-ثابت-ومعروف-1111087102.html
الكرملين: موقف روسيا من الوضع المحيط بإيران ثابت ومعروف
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "موقف روسيا من الوضع المحيط بإيران ثابت ومعروف".
وأضاف: "لم تتلق موسكو أي طلبات من طهران للحصول على المساعدة اللازمة".
وصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعيةً إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وأكدت الخارجية أن روسيا في ضوء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية، مضيفة: "روسيا، كما كان الحال سابقًا، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية على أساس القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتوازن المصالح".
10:28 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 10:34 GMT 05.03.2026)
أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن "موقف روسيا من الوضع المحيط بإيران ثابت ومعروف".
وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتزم تقديم مساعدات لإيران، على سبيل المثال، الإمدادات العسكرية: "موقفنا الثابت معروف، ولم يطرأ عليه أي تغيير".
وأضاف: "لم تتلق موسكو أي طلبات من طهران للحصول على المساعدة اللازمة".
وصفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعيةً إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وأصدرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي، جاء فيه: "حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والدعائية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك حشد قوة عسكرية كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة، لا تترك أي شك في أن هذا عمل منظم مسبقًا وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".
وأكدت الخارجية أن روسيا في ضوء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية، مضيفة: "روسيا، كما كان الحال سابقًا، مستعدة للمساهمة في البحث عن حلول سلمية على أساس القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتوازن المصالح".
وأضافت الوزارة: "من المدان أيضاً أن تشنّ هذه الهجمات مجدداً تحت غطاء مفاوضات، يفترض أنها تهدف إلى ضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، وذلك رغم الإشارات التي وُجّهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".