لافروف: مستعدون لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بشأن إيران. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

سيرغي لافروف

وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.وأوضح وزير الخارجية الروسي: "يبذل الغرب كل ما في وسعه لمنع تقدم أي أجندة إيجابية في منطقة الخليج، وكما أثبت هذا العدوان على إيران، فإن الغرب يعمل وفق مبدأ "إما معنا أو ضدنا".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري الجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.4 دول عربية قد تعيد موقفها... حرب الشرق الأوسط تنعش فكرة تخزين الغازالحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج

