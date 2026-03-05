لافروف: مستعدون لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260305/لافروف-مستعدون-لإعداد-مشروع-قرار-بشأن-إيران-لمجلس-الأمن-الدولي-1111084632.html
لافروف: مستعدون لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي
لافروف: مستعدون لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بشأن إيران. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T10:21+0000
2026-03-05T10:21+0000
روسيا
سيرغي لافروف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109421976_0:4:3074:1733_1920x0_80_0_0_d0a1dd40c07184366c61aec11c2fc9e8.jpg
وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.وأوضح وزير الخارجية الروسي: "يبذل الغرب كل ما في وسعه لمنع تقدم أي أجندة إيجابية في منطقة الخليج، وكما أثبت هذا العدوان على إيران، فإن الغرب يعمل وفق مبدأ "إما معنا أو ضدنا".وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري الجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.4 دول عربية قد تعيد موقفها... حرب الشرق الأوسط تنعش فكرة تخزين الغازالحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
https://sarabic.ae/20260303/لافروف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يؤثر-أيضا-على-دول-جنوب-شرق-آسيا-1110974450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/14/1109421976_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9bf810e39f455b9feb7c420f0135ae92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: مستعدون لإعداد مشروع قرار بشأن إيران لمجلس الأمن الدولي

10:21 GMT 05.03.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدة لإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بشأن إيران.
وقال لافروف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة لرؤساء البعثات الأجنبية في روسيا: "فلنرفع أصواتنا معًا لوقف كل هذا. يجب أن يكون هناك قرار بسيط وموجز من صفحة واحدة في مجلس الأمن الدولي، ونحن على استعداد لإعداد مثل هذا المشروع مع أصدقائنا في نيويورك، لنرى كيف ستكون ردة الفعل".

وقال لافروف: "كل الدول، التي تعاني من عدوان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هي شركاؤنا الاستراتيجيون، وندعم الحوار معهم. وسنبذل كل جهودنا للمساعدة في خلق مناخ يجعل هذه العملية مستحيلة، مع أعضاء آخرين محبين للسلام للمجتمع العالمي، وبينها الدول في مجلس الأمن للأمم المتحدة و الجمعية العامة".

وشدد لافروف على أن أحد أهداف العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، كان إحداث انقسام بين دول الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
3 مارس, 08:40 GMT
وأوضح وزير الخارجية الروسي: "يبذل الغرب كل ما في وسعه لمنع تقدم أي أجندة إيجابية في منطقة الخليج، وكما أثبت هذا العدوان على إيران، فإن الغرب يعمل وفق مبدأ "إما معنا أو ضدنا".
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري الجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
4 دول عربية قد تعيد موقفها... حرب الشرق الأوسط تنعش فكرة تخزين الغاز
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ في الخليج
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала