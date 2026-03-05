4 دول عربية قد تعيد موقفها... حرب الشرق الأوسط تنعش فكرة تخزين الغاز

عربي
لافروف: الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تهدف لخلق انقسام بين دول الشرق الأوسط
وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الخميس، بأن "كل الحلول تؤدي إلى تخزين الغاز.. هكذا تبدو المعادلة الأكثر أمانا، خاصة إذ حمي وطيس الحروب وبات استقرار الأسواق والإمدادات مصدر قلق عميق لكثير من دول العالم".وأوضحت أن الحرب على إيران ستؤثر على أسواق الطاقة بوجه عام وإمدادات الغاز بشكل خاص نتيجة للتقلبات المستمرة على خلفية استمرار الحرب، إذ سرعان ما تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية، وفي بعض الأحيان تسجل أرقاما جنونية.وتتجه الأنظار في منطقتنا العربية إلى 4 دول، حيث تشكل الواردات عنصرا رئيسا لمزيجها الطاقي، وهي مصر، والأردن، والكويت، والبحرين، حيث يعتبر تخزين الغاز منقذا من هذه المشكلة، إذ يقلص مخاطر الإمدادات المضطربة والأسعار المرتفعة.في وقت تبقى فرص هذه الدول العربية الأربع في التوسع بالتخزين مستقبلا محل تساؤل، في وقت انصب التركيز خلال الفترة الماضية وحتى الآن على محاولة تأمين الإمدادات لتلبية الطلب، خاصة أن عددا من تلك الدول قد تعرَّض إلى أزمات سابقة خلال فصل الصيف، واضطر إلى إجراءات قاسية في بعض الأحيان.وسبق للدول العربية الـ4 المستوردة للغاز المسال مستجدّات مفصلية ومتسارعة خلال أيام قليلة منذ بدء الحرب، تضمنت توقف الغاز الإسرائيلي، حيث تعتمد كل من مصر والأردن بنسبة كبيرة على واردات الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاقيات موقعة مع تل أبيب، في حين تستورد الدولتان بالإضافة إلى الكويت والبحرين، الغاز المسال.وتعرضت الأردن ومصر إلى مفاجئة مع تصاعد الحرب على إيران، حيث سارعت تل أبيب بإغلاق حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي دون إخطار الدولتين مسبقا، رغم عقود التوريد الطويلة الأجل الموقّعة مع هذه الأطراف.ودق التوقف المفاجئ لواردات الغاز ناقوس الخطر حول ضرورة تأمين إمدادات في معزل عن ظلال الحرب على إيران.ولم تفصح الدول العربية الـ4 حتى الآن عن مشكلات في استيراد الغاز المسال إلى بلادها، لكن لا توجد ضمانة لاستمرار حالة الاستقرار هذه، حيث تحمل الأحداث الجارية مؤثرات لحظية في أسواق الطاقة العالمية.وشهدت سوق الغاز العالمية متغيرات عدة خلال أيام قليلة من عمر الحرب الأمريكية على إيران، وصعدت أسعار الغاز الأوروبية بنِسب تراوحت بين 40 - 50%، ولم يكن الأمر بعيدا عن الدول العربية والخليجية، حيث تسبب استهداف بعض منشآت القطرية في "رأس لفان" و"مسيعيد" في توقف إنتاج الغاز المسال، ثم أعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة بشكل رسمي.وهو الأمر الذي فاقم من أزمة السوق العالمية، خاصة أن الغاز المسال القطري يشكّل شريانا رئيسا لبعض الدول الآسيوية والأوروبية.ويشار إلى أن قطر جاءت في المركز الثاني لأكبر مصدّري الغاز المسال في العالم العام الماضي، حيث بلغت صادرات الغاز المسال من قطر 81.07 مليون طن، وهو ما يعني أن التغير في السوق العالمية في ظل الحرب على إيران قد يربك الأسعار ويغير خريطة الموردين والإمدادات.يضاف إلى المتغيرات السابق ذكرها عامل إضافي وهو الأبرز من بين تداعيات الحرب، وهو إغلاق مضيق هرمز، فهناك دول خليجية تصدّر الغاز المسال عبره (منها: قطر، سلطنة عمان، الإمارات)، وقد يؤدي فقدان الإمدادات مع الإغلاق إلى الإخلال بعقود التوريد خاصة إلى المشترين الآسيويين المعتمدين بقوة على تدفقات المنطقة.وفي ظل كل المتغيرات ونتيجة للحرب على إيران باتت الدول العربية الـ4 المستوردة للغاز في مواجهة مخاطر قوية، حيث يبرز تخزين الغاز بوصفه حلا مثاليا لهذه المعضلة مستقبلا، إذ قد يؤدي وظيفة مماثلة لـ"الذهب" في التحوط من المخاطر.ومن أبرز طرق التخزين هي "التخزين الجوفي"، عن طريق حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تحت سطح الأرض، لحماية الإمدادات من التسرب، ويمكن أن تنشط الدول الراغبة في التخزين خلال أوقات تراجع الطلب وانخفاض سعره، وإعادة سحبه لاحقا حسب الحاجة.وكشفت دراسة أعدتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن هناك فرصا لتخزين الغاز جوفيا في بعض الدول العربية مثل: (الجزائر، وقطر، ومصر)، وذلك بسبب توافر البنية التحتية والقرب بين مواقع الإنتاج والطلب.وبدأت أمريكا وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
تعتبر الدول المستوردة للغاز ضمن أكثر المتضررين من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت السبت الماضي.
وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الخميس، بأن "كل الحلول تؤدي إلى تخزين الغاز.. هكذا تبدو المعادلة الأكثر أمانا، خاصة إذ حمي وطيس الحروب وبات استقرار الأسواق والإمدادات مصدر قلق عميق لكثير من دول العالم".
محطة غاز طبيعي مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
أمس, 13:00 GMT
وأوضحت أن الحرب على إيران ستؤثر على أسواق الطاقة بوجه عام وإمدادات الغاز بشكل خاص نتيجة للتقلبات المستمرة على خلفية استمرار الحرب، إذ سرعان ما تقفز الأسعار إلى مستويات قياسية، وفي بعض الأحيان تسجل أرقاما جنونية.
وتتجه الأنظار في منطقتنا العربية إلى 4 دول، حيث تشكل الواردات عنصرا رئيسا لمزيجها الطاقي، وهي مصر، والأردن، والكويت، والبحرين، حيث يعتبر تخزين الغاز منقذا من هذه المشكلة، إذ يقلص مخاطر الإمدادات المضطربة والأسعار المرتفعة.
في وقت تبقى فرص هذه الدول العربية الأربع في التوسع بالتخزين مستقبلا محل تساؤل، في وقت انصب التركيز خلال الفترة الماضية وحتى الآن على محاولة تأمين الإمدادات لتلبية الطلب، خاصة أن عددا من تلك الدول قد تعرَّض إلى أزمات سابقة خلال فصل الصيف، واضطر إلى إجراءات قاسية في بعض الأحيان.
وسبق للدول العربية الـ4 المستوردة للغاز المسال مستجدّات مفصلية ومتسارعة خلال أيام قليلة منذ بدء الحرب، تضمنت توقف الغاز الإسرائيلي، حيث تعتمد كل من مصر والأردن بنسبة كبيرة على واردات الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاقيات موقعة مع تل أبيب، في حين تستورد الدولتان بالإضافة إلى الكويت والبحرين، الغاز المسال.
وتعرضت الأردن ومصر إلى مفاجئة مع تصاعد الحرب على إيران، حيث سارعت تل أبيب بإغلاق حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي دون إخطار الدولتين مسبقا، رغم عقود التوريد الطويلة الأجل الموقّعة مع هذه الأطراف.
عاملف في محطات الطاقة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
هل تعزز الجزائر صادرات الغاز المسال في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران؟
3 مارس, 09:56 GMT
ودق التوقف المفاجئ لواردات الغاز ناقوس الخطر حول ضرورة تأمين إمدادات في معزل عن ظلال الحرب على إيران.
ولم تفصح الدول العربية الـ4 حتى الآن عن مشكلات في استيراد الغاز المسال إلى بلادها، لكن لا توجد ضمانة لاستمرار حالة الاستقرار هذه، حيث تحمل الأحداث الجارية مؤثرات لحظية في أسواق الطاقة العالمية.
وشهدت سوق الغاز العالمية متغيرات عدة خلال أيام قليلة من عمر الحرب الأمريكية على إيران، وصعدت أسعار الغاز الأوروبية بنِسب تراوحت بين 40 - 50%، ولم يكن الأمر بعيدا عن الدول العربية والخليجية، حيث تسبب استهداف بعض منشآت القطرية في "رأس لفان" و"مسيعيد" في توقف إنتاج الغاز المسال، ثم أعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة بشكل رسمي.
وهو الأمر الذي فاقم من أزمة السوق العالمية، خاصة أن الغاز المسال القطري يشكّل شريانا رئيسا لبعض الدول الآسيوية والأوروبية.
ويشار إلى أن قطر جاءت في المركز الثاني لأكبر مصدّري الغاز المسال في العالم العام الماضي، حيث بلغت صادرات الغاز المسال من قطر 81.07 مليون طن، وهو ما يعني أن التغير في السوق العالمية في ظل الحرب على إيران قد يربك الأسعار ويغير خريطة الموردين والإمدادات.
يضاف إلى المتغيرات السابق ذكرها عامل إضافي وهو الأبرز من بين تداعيات الحرب، وهو إغلاق مضيق هرمز، فهناك دول خليجية تصدّر الغاز المسال عبره (منها: قطر، سلطنة عمان، الإمارات)، وقد يؤدي فقدان الإمدادات مع الإغلاق إلى الإخلال بعقود التوريد خاصة إلى المشترين الآسيويين المعتمدين بقوة على تدفقات المنطقة.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
قانون الغاز في الأردن... تحسين للبيئة الاستثمارية وحماية للقرار الوطني
18 فبراير, 19:42 GMT
وفي ظل كل المتغيرات ونتيجة للحرب على إيران باتت الدول العربية الـ4 المستوردة للغاز في مواجهة مخاطر قوية، حيث يبرز تخزين الغاز بوصفه حلا مثاليا لهذه المعضلة مستقبلا، إذ قد يؤدي وظيفة مماثلة لـ"الذهب" في التحوط من المخاطر.
ومن أبرز طرق التخزين هي "التخزين الجوفي"، عن طريق حقن الغاز في تكوينات جيولوجية تحت سطح الأرض، لحماية الإمدادات من التسرب، ويمكن أن تنشط الدول الراغبة في التخزين خلال أوقات تراجع الطلب وانخفاض سعره، وإعادة سحبه لاحقا حسب الحاجة.
وكشفت دراسة أعدتها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن هناك فرصا لتخزين الغاز جوفيا في بعض الدول العربية مثل: (الجزائر، وقطر، ومصر)، وذلك بسبب توافر البنية التحتية والقرب بين مواقع الإنتاج والطلب.
وبدأت أمريكا وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.
وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
