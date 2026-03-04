https://sarabic.ae/20260304/الأهداف-الأكثر-حساسية-في-الحرب-أبرز-المصافي-النفطية-في-دول-الخليج-وقدراتها-الإنتاجية-1111042893.html
الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية
الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية
سبوتنيك عربي
تعتبر المصافي النفطية ضمن أكثر الأهداف حساسية في أوقات الحروب، نظرا لتداعيات تعطلها حال استهدافها من القوى المتصارعة. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:18+0000
2026-03-04T14:18+0000
2026-03-04T14:18+0000
وسائط متعددة
أخبار الخليج
انفوجرافيك
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111042016_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_98951a9d0a3e6fa5c6715990ceb73175.jpg
وخلال الحرب الدائرة حاليا على إيران تعرضت مصفاة رأس التنورة في السعودية لأضرار نتيجة سقوط شظايا في أعقاب اعتراض مسيرتين حلقتا في محيط المصفاة.وفيما يلي نستعرض أبرز مصافي النفط في دول الخليج العربي وقدراتها الإنتاجية مقدرة بالبرميل/ اليوم، لتسليط الضوء على أهمية دور هذه المنشآت الحيوية.الحرس الثوري الإيراني يحذر من انهيار البنى التحتية في المنطقة بسبب "خداع أمريكا""قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111042016_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_509502468c69ce98413a57f016e5ec8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الخليج , انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, инфографика
أخبار الخليج , انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, инфографика
الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية
تعتبر المصافي النفطية ضمن أكثر الأهداف حساسية في أوقات الحروب، نظرا لتداعيات تعطلها حال استهدافها من القوى المتصارعة.
وخلال الحرب الدائرة حاليا على إيران تعرضت مصفاة رأس التنورة في السعودية لأضرار نتيجة سقوط شظايا في أعقاب اعتراض مسيرتين حلقتا في محيط المصفاة.
وفيما يلي نستعرض أبرز مصافي النفط في دول الخليج العربي وقدراتها الإنتاجية مقدرة بالبرميل/ اليوم، لتسليط الضوء على أهمية دور هذه المنشآت الحيوية.