الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260304/الأهداف-الأكثر-حساسية-في-الحرب-أبرز-المصافي-النفطية-في-دول-الخليج-وقدراتها-الإنتاجية-1111042893.html
الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية
الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية
سبوتنيك عربي
تعتبر المصافي النفطية ضمن أكثر الأهداف حساسية في أوقات الحروب، نظرا لتداعيات تعطلها حال استهدافها من القوى المتصارعة. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T14:18+0000
2026-03-04T14:18+0000
وسائط متعددة
أخبار الخليج
انفوجرافيك
إيران
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111042016_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_98951a9d0a3e6fa5c6715990ceb73175.jpg
وخلال الحرب الدائرة حاليا على إيران تعرضت مصفاة رأس التنورة في السعودية لأضرار نتيجة سقوط شظايا في أعقاب اعتراض مسيرتين حلقتا في محيط المصفاة.وفيما يلي نستعرض أبرز مصافي النفط في دول الخليج العربي وقدراتها الإنتاجية مقدرة بالبرميل/ اليوم، لتسليط الضوء على أهمية دور هذه المنشآت الحيوية.الحرس الثوري الإيراني يحذر من انهيار البنى التحتية في المنطقة بسبب "خداع أمريكا""قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111042016_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_509502468c69ce98413a57f016e5ec8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الخليج , انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, инфографика
أخبار الخليج , انفوجرافيك, إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, инфографика

الأهداف الأكثر حساسية في الحرب... أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية

14:18 GMT 04.03.2026
تابعنا عبر
تعتبر المصافي النفطية ضمن أكثر الأهداف حساسية في أوقات الحروب، نظرا لتداعيات تعطلها حال استهدافها من القوى المتصارعة.
وخلال الحرب الدائرة حاليا على إيران تعرضت مصفاة رأس التنورة في السعودية لأضرار نتيجة سقوط شظايا في أعقاب اعتراض مسيرتين حلقتا في محيط المصفاة.

وفيما يلي نستعرض أبرز مصافي النفط في دول الخليج العربي وقدراتها الإنتاجية مقدرة بالبرميل/ اليوم، لتسليط الضوء على أهمية دور هذه المنشآت الحيوية.
أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية - سبوتنيك عربي
الحرس الثوري الإيراني يحذر من انهيار البنى التحتية في المنطقة بسبب "خداع أمريكا"
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала