https://sarabic.ae/20260304/قطر-للطاقة-تعلن-حالة-القوة-القاهرة-ووقف-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال-1111036780.html
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
سبوتنيك عربي
أعلنت "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، حالة "القوة القاهرة" عقب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T13:00+0000
2026-03-04T13:00+0000
2026-03-04T13:00+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102897926_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_527e09b234a17e08255d6e809d7ea067.jpg
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها "قامت بإبلاغ جميع العملاء المتأثرين بالمشتريات بهذا الإعلان لضمان الشفافية والتواصل الفوري".وأكدت الشركة القطرية على حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددة على استمرار التواصل بمشاركة المعلومات المتوفرة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة على السوق.وأعلنت "قطر للطاقة"، أمس الثلاثاء، وقف إنتاج عدد من منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، وذلك عطفًا على قرارها السابق بوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.وأكدت "قطر للطاقة"، في بيانها، أنها "تثّمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة"، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260303/هل-تعزز-الجزائر-صادرات-الغاز-المسال-في-ظل-تصاعد-التوتر-بين-واشنطن-وطهران؟-1110978523.html
https://sarabic.ae/20260303/للمرة-الأولى-منذ-عام-2023-الغاز-الأوروبي-يتجاوز-700-دولار-بفعل-أزمة-مضيق-هرمز-1110973689.html
قطر
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102897926_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_685489ea2ee77c5d3427aa8e4ff2d467.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
أعلنت "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، حالة "القوة القاهرة" عقب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها "قامت بإبلاغ جميع العملاء المتأثرين بالمشتريات بهذا الإعلان لضمان الشفافية والتواصل الفوري".
وأكدت الشركة القطرية على حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددة على استمرار التواصل بمشاركة المعلومات المتوفرة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة على السوق.
وأعلنت "قطر للطاقة"، أمس الثلاثاء، وقف إنتاج عدد من منتجات صناعاتها
الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، وذلك عطفًا على قرارها السابق بوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.
وأكدت "قطر للطاقة"، في بيانها، أنها "تثّمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة"، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.
وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.
وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال
في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.