"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
"قطر للطاقة" تعلن حالة "القوة القاهرة" ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال

أعلنت "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، حالة "القوة القاهرة" عقب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها "قامت بإبلاغ جميع العملاء المتأثرين بالمشتريات بهذا الإعلان لضمان الشفافية والتواصل الفوري".
وأكدت الشركة القطرية على حرصها على الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددة على استمرار التواصل بمشاركة المعلومات المتوفرة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة على السوق.
وأعلنت "قطر للطاقة"، أمس الثلاثاء، وقف إنتاج عدد من منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، وذلك عطفًا على قرارها السابق بوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا والبوليمرات والميثانول والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.
عاملف في محطات الطاقة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
هل تعزز الجزائر صادرات الغاز المسال في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران؟
أمس, 09:56 GMT
وأكدت "قطر للطاقة"، في بيانها، أنها "تثّمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة"، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.
وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.
وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
للمرة الأولى منذ عام 2023.. الغاز الأوروبي يتجاوز 700 دولار بفعل أزمة مضيق "هرمز"
أمس, 08:39 GMT
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.

وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
