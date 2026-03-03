https://sarabic.ae/20260303/هل-تعزز-الجزائر-صادرات-الغاز-المسال-في-ظل-تصاعد-التوتر-بين-واشنطن-وطهران؟-1110978523.html

هل تعزز الجزائر صادرات الغاز المسال في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران؟

هل تعزز الجزائر صادرات الغاز المسال في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران?

وسط هذا المشهد، تبرز الجزائر كأحد أبرز اللاعبين القادرين على سد جزء من العجز المحتمل في الأسواق، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الطاقوية، باعتبارها من أقدم مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلك منشآت تسييل وموانئ متخصصة تسمح لها بتوجيه شحنات نحو أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا. عودة الغاز الجزائري إلى حسابات الطاقة الدوليةوفي السياق، قال الخبير في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الجزائر في المرحلة الحالية يمكن لها أن تلعب دورا مهما خاصة في ظل عدم استقرار السوق من خلال ضخ كميات كبيرة من الغاز المسال، إذ تمتلك قدرات كبيرة لإضافة كميات بعقود فورية، وهذا يعطي للجزائر إمكانية المساهمة في استقرار السوق خاصة أن منظمة "أوبك بلس" دعت إلى ضرورة مساهمة الدول الأعضاء في الاستقرار العالمي للسوق".وشدد هادف على أن "الجزائر لطالما لعبت دورا مهما، ولها ريادة في سوق الغاز المسال وستكون في المقدمة في هذه المرحلة في توريد الغاز، مع العلم أن كل إمداداتها في السنوات الأخيرة تذهب إلى أوروبا، لكنها تحتاج إلى تنويع"، مؤكدًا أن "هذا التوتر هو فرصة الجزائر في هذه المرحلة تمكنها من ضخ كميات إضافية وإمداد الدول التي تحتاج في ظل التصعيد بين أمريكا وإيران و تداعيات ذلك على الشرق الأوسط بصفة عامة".وأوضح هادف أنه "رغم هذه الفرصة، تواجه الجزائر تحديات حقيقية، فزيادة الإنتاج تتطلب استثمارات إضافية وتسريع وتيرة تطوير الحقول الجديدة، كما أن التقلبات الحادة في الأسعار قد تجعل التخطيط طويل الأمد أكثر تعقيدا، في حال تراجعت حدة التوترات وعادت الإمدادات العالمية إلى مستوياتها الطبيعية".تعزيز مكانة الجزائر كمورّد "مرن" لدول المتوسط والشرق الأوسط وأوروبابدوره، قال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، لـ"سبوتنيك": "تستعد الجزائر لاقتناص موقع متقدم في سوق الغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة الحالية، مستفيدة من ظرف جيوسياسي دقيق يهدد تدفقات الإمدادات في الشرق الأوسط، ويعيد رسم خريطة الموردين لصالح المنتجين القادرين على التسليم السريع في السوق الفورية".وأضاف تيغرسي: "تشير تقديرات متعاملين في السوق إلى أن كل زيادة بمقدار مليون طن سنويًا من الغاز المسال يمكن أن تولّد عائدات إضافية تتراوح بين 450 و700 مليون دولار حسب الأسعار الفورية، ما يعني أن رفع الصادرات بـ 3–4 ملايين طن قد يضيف نحو 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا إلى الإيرادات الطاقوية".وأشار تيغرسي إلى "احتمال الجزائر في الفترة المقبلة، إعادة توجيه شحنات عاجلة إلى أربع دول عربية مثل مصر والكويت الأردن و البحرين ، حيث يأتي هذا في ظل هشاشة جزء معتبر من أمنها الطاقوي".وأردف: "أما الأردن، فيعتمد على الواردات الإسرائيلية لتوليد أكثر من 70% من الكهرباء، ما يعني أن توقف الإمدادات يرفع حاجته الفورية إلى 10–15 شحنة غاز مسال سنويا على الأقل لتفادي العودة المكثفة للوقود الثقيل المكلف".وبحسب تيغرسي: "إغلاق حقل ليفياثان – الذي ينتج قرابة 12 مليار متر مكعب سنويا مع خطة رفعها إلى 14 مليارا، كفيل وحده بإزالة ما يعادل 8–10 ملايين طن من الغاز المسال المكافئ من السوق الإقليمية، وهو رقم يساوي تقريبًا ثلث صادرات الجزائر الحالية، ما يفتح مجالا واسعا لتعويض هذا النقص".وأضاف: "بالنظر إلى أن الشحنة الواحدة من الغاز المسال (170 ألف متر مكعب) تعادل تقريبًا 65–70 ألف طن، فإن توجيه 20 شحنة إضافية فقط خلال العام قد يوفر ما يقارب 1.3–1.4 مليون طن إضافية، بعائد قد يتجاوز مليار دولار وفق الأسعار الحالية".واختتم تيغرسي بنظرة استشرافية في حال استمر التصعيد، بالإشارة إلى أنه "إذا استمر التوتر الإقليمي طوال 2026، يمكن توقع ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال بنسبة 25–40%، واستعادة مستوى 15–16 مليون طن سنويا لأول مرة منذ سنوات ، مع زيادة مساهمة الغاز المسال في إيرادات الطاقة إلى أكثر من 30% من إجمالي عائدات المحروقات، الأمر الذي يعزز مكانة الجزائر كمورد "مرن" لدول المتوسط والشرق الأوسط، وليس فقط لأوروبا".وفي المحصلة، لا يتعلق الأمر بزيادة مبيعات ظرفية فحسب، بل بتحول استراتيجي يمنح الجزائر فرصة لتثبيت موقعها كمركز إقليمي للإمدادات الطارئة، مستفيدة من جاهزية بنيتها التحتية وقربها الجغرافي من الأسواق العربية والأوروبية، في لحظة يتزايد فيها الطلب على الموردين القادرين على التسليم السريع أكثر من أي وقت مضى.

