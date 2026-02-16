https://sarabic.ae/20260216/الجزائر-والنيجر-تتفقان-على-إنجاز-أنبوب-الغاز-العابر-للصحراء--1110427201.html

الجزائر والنيجر تتفقان على إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء

وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع تشياني: "اتفقنا على الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر عبر التراب النيجري، ومباشرة بعد شهر رمضان، ستنطلق الإجراءات العملية للشروع في وضع الأنبوب على الأراضي النيجرية".وأضاف: "أكدنا كذلك استعداد الجزائر لمرافقة أشقائنا في النيجر بكل ما يحتاجونه، دون بخل بأي إمكانيات متوفرة لدينا".وبخصوص مكافحة الإرهاب، أوضح تبون قائلا: "نحن في خندق واحد، وسنتعاون بأقصى الجهود وبكل الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الجزائر في هذا المجال".وأضاف: "سنصون المودة التي تجمعنا منذ أجيال، وسيبقى شعبا الجزائر والنيجر شعبين شقيقين وجارين تجمعهما علاقات أخوة متينة".كما لفت إلى أن زيارة تشياني "أنهت مرحلة غير طبيعية من البرود في العلاقات بين البلدين، رغم أن الشعبين الشقيقين واصلا التواصل فيما بينهما. وعليه، فقد رفعت هذه الزيارة سقف الأخوة والصداقة بيننا، كجيران وكإخوة وكأصدقاء".من جهته، صرح رئيس النيجر عبد الرحمن تشياتي بأن "موقف الجزائر الداعم لاحترام سيادة النيجر وخياراتها السياسية الداخلية موقف مشرّف للحكومة وللشعب الجزائري العظيم".وأضاف: "لا يمكن لأيّ أفريقي أن يتصوّر أن الجزائر التي عانت لأكثر من قرن من ويلات الاستعمار يمكن أن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على دولة أفريقية شقيقة".وأشار إلى أن زيارته للجزائر تعكس "الأهمية التي يوليها لتعـزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بين شعبينا وحكومتينا وبلدينا"، مؤكدا: "نحن على قناعة بأن صفحة مهمّة مـن تاريخ الساحل وأفريقيا تكتب اليوم وكل دولة ستختار موقعها وفق قناعاتها ومصالحها والقيم التي تؤمن بها".يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، وتُقدر تكلفته بنحو 13 مليار دولار، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا انطلاقا من واري بنهر النيجر، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النيجيري في الأسواق الأوروبية.

