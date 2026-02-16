عربي
الجزائر والنيجر تتفقان على إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء
الجزائر والنيجر تتفقان على إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، على الانطلاق في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر أراضي...
وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع تشياني: "اتفقنا على الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر عبر التراب النيجري، ومباشرة بعد شهر رمضان، ستنطلق الإجراءات العملية للشروع في وضع الأنبوب على الأراضي النيجرية".وأضاف: "أكدنا كذلك استعداد الجزائر لمرافقة أشقائنا في النيجر بكل ما يحتاجونه، دون بخل بأي إمكانيات متوفرة لدينا".وبخصوص مكافحة الإرهاب، أوضح تبون قائلا: "نحن في خندق واحد، وسنتعاون بأقصى الجهود وبكل الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الجزائر في هذا المجال".وأضاف: "سنصون المودة التي تجمعنا منذ أجيال، وسيبقى شعبا الجزائر والنيجر شعبين شقيقين وجارين تجمعهما علاقات أخوة متينة".كما لفت إلى أن زيارة تشياني "أنهت مرحلة غير طبيعية من البرود في العلاقات بين البلدين، رغم أن الشعبين الشقيقين واصلا التواصل فيما بينهما. وعليه، فقد رفعت هذه الزيارة سقف الأخوة والصداقة بيننا، كجيران وكإخوة وكأصدقاء".من جهته، صرح رئيس النيجر عبد الرحمن تشياتي بأن "موقف الجزائر الداعم لاحترام سيادة النيجر وخياراتها السياسية الداخلية موقف مشرّف للحكومة وللشعب الجزائري العظيم".وأضاف: "لا يمكن لأيّ أفريقي أن يتصوّر أن الجزائر التي عانت لأكثر من قرن من ويلات الاستعمار يمكن أن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على دولة أفريقية شقيقة".وأشار إلى أن زيارته للجزائر تعكس "الأهمية التي يوليها لتعـزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بين شعبينا وحكومتينا وبلدينا"، مؤكدا: "نحن على قناعة بأن صفحة مهمّة مـن تاريخ الساحل وأفريقيا تكتب اليوم وكل دولة ستختار موقعها وفق قناعاتها ومصالحها والقيم التي تؤمن بها".يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، وتُقدر تكلفته بنحو 13 مليار دولار، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا انطلاقا من واري بنهر النيجر، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النيجيري في الأسواق الأوروبية.
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه اتفق مع رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، على الانطلاق في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر أراضي النيجر.
وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع تشياني: "اتفقنا على الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر عبر التراب النيجري، ومباشرة بعد شهر رمضان، ستنطلق الإجراءات العملية للشروع في وضع الأنبوب على الأراضي النيجرية".
وأضاف: "أكدنا كذلك استعداد الجزائر لمرافقة أشقائنا في النيجر بكل ما يحتاجونه، دون بخل بأي إمكانيات متوفرة لدينا".

وتابع: "اتفقنا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الأمني، والتعاون الطاقوي في مجال المحروقات والكهرباء، والتكوين الجامعي والمهني، والتكوين العسكري".

وبخصوص مكافحة الإرهاب، أوضح تبون قائلا: "نحن في خندق واحد، وسنتعاون بأقصى الجهود وبكل الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الجزائر في هذا المجال".
وأضاف: "سنصون المودة التي تجمعنا منذ أجيال، وسيبقى شعبا الجزائر والنيجر شعبين شقيقين وجارين تجمعهما علاقات أخوة متينة".
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟
أمس, 16:28 GMT
كما لفت إلى أن زيارة تشياني "أنهت مرحلة غير طبيعية من البرود في العلاقات بين البلدين، رغم أن الشعبين الشقيقين واصلا التواصل فيما بينهما. وعليه، فقد رفعت هذه الزيارة سقف الأخوة والصداقة بيننا، كجيران وكإخوة وكأصدقاء".
من جهته، صرح رئيس النيجر عبد الرحمن تشياتي بأن "موقف الجزائر الداعم لاحترام سيادة النيجر وخياراتها السياسية الداخلية موقف مشرّف للحكومة وللشعب الجزائري العظيم".
وأضاف: "لا يمكن لأيّ أفريقي أن يتصوّر أن الجزائر التي عانت لأكثر من قرن من ويلات الاستعمار يمكن أن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على دولة أفريقية شقيقة".
وأشار إلى أن زيارته للجزائر تعكس "الأهمية التي يوليها لتعـزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بين شعبينا وحكومتينا وبلدينا"، مؤكدا: "نحن على قناعة بأن صفحة مهمّة مـن تاريخ الساحل وأفريقيا تكتب اليوم وكل دولة ستختار موقعها وفق قناعاتها ومصالحها والقيم التي تؤمن بها".
وفي منتصف عام 2022، وقعت الجزائر والنيجر ونيجيريا مذكرة تفاهم لإنجاز خط أنبوب غاز عابر للصحراء.
يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النيجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، وتُقدر تكلفته بنحو 13 مليار دولار، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا انطلاقا من واري بنهر النيجر، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النيجيري في الأسواق الأوروبية.
