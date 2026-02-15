أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟

عربي
ووفق أحدث الإحصاءات، ارتفعت السعة الإجمالية لواردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 29.07 غيغاواط خلال 2025، مقارنة بـ27.34 غيغاواط في 2024، بزيادة سنوية بلغت 1.73 غيغاواط.ويعد انضمام البلدين إلى قائمة كبار المستوردين لأول مرة مؤشرا واضحا على تسارع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ضمن خطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.ترتيب أكبر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في 2025:أما السعودية، فرغم تراجع وارداتها من 16.13 غيغاواط إلى 8.82 غيغاواط، فإنها حافظت على المركز الثاني مدعومة بمشروعات ضخمة أُطلقت في السنوات الأخيرة.وحققت مصر نموا قويا تجاوز 100%، إذ ارتفعت وارداتها من 1.04 غيغاواط إلى 2.28 غيغاواط، ما يعكس نشاطا متصاعدا في قطاع الطاقة المتجددة.في المقابل، بدا المغرب الأكثر استقرارا، إذ سجل 1 غيغاواط تقريبا مقارنة بالعام السابق، مع نمو طفيف يعكس تدفقات منتظمة للمشروعات الشمسية.وحقق اليمن نموًا ملحوظا بنسبة تقارب 62%، ليصل إلى 0.97 غيغاواط، مدفوعًا بتوسع الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل أساسي للكهرباء في ظل التحديات القائمة.وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة الشمسية في المنطقة العربية، وسط تنافس متزايد لتعزيز القدرات المتجددة ومواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
تكشف بيانات عام 2025 عن احتدام السباق العربي نحو التحول الأخضر، مع ارتفاع ملحوظ في واردات الألواح الشمسية الصينية، في خطوة تعكس تسارع جهود دول المنطقة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، وتقليص الاعتماد على النفط والغاز.
ووفق أحدث الإحصاءات، ارتفعت السعة الإجمالية لواردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الشمسية الصينية إلى 29.07 غيغاواط خلال 2025، مقارنة بـ27.34 غيغاواط في 2024، بزيادة سنوية بلغت 1.73 غيغاواط.
وتصدرت الإمارات والسعودية القائمة، رغم تراجع وتيرة الواردات السعودية، فيما برزت الجزائر والعراق كلاعبين صاعدين بعد تسجيلهما زيادات لافتة، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
أول محطة للطاقة الشمسية في العراق بمحافظة كربلاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
انطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في العراق... صور وفيديو
22 سبتمبر 2025, 08:57 GMT
ويعد انضمام البلدين إلى قائمة كبار المستوردين لأول مرة مؤشرا واضحا على تسارع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ضمن خطط تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات.
ترتيب أكبر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في 2025:
الإمارات: 9.54 غيغاواط
السعودية: 8.82 غيغاواط
مصر: 2.28 غيغاواط
الجزائر: 2.10 غيغاواط
العراق: 1.89 غيغاواط
المغرب: 1 غيغاواط
اليمن: 0.97 غيغاواط
عُمان: 0.95 غيغاواط
الأردن: 0.94 غيغاواط
لبنان: 0.58 غيغاواط
وسجلت الإمارات أكبر طفرة نمو، إذ تضاعفت وارداتها أكثر من مرة، قافزة من 4.39 غيغاواط في 2024 إلى 9.54 غيغاواط في 2025، لتنتزع المركز الأول.
أما السعودية، فرغم تراجع وارداتها من 16.13 غيغاواط إلى 8.82 غيغاواط، فإنها حافظت على المركز الثاني مدعومة بمشروعات ضخمة أُطلقت في السنوات الأخيرة.
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
مصر تطلق مشروع للطاقة الشمسية في دولة أفريقية
28 ديسمبر 2025, 08:07 GMT
وحققت مصر نموا قويا تجاوز 100%، إذ ارتفعت وارداتها من 1.04 غيغاواط إلى 2.28 غيغاواط، ما يعكس نشاطا متصاعدا في قطاع الطاقة المتجددة.
وسجلت الجزائر أعلى معدل نمو بالقائمة، بعدما قفزت وارداتها من 0.35 غيغاواط إلى 2.10 غيغاواط خلال عام واحد، فيما سار العراق على وتيرة مماثلة بارتفاع وارداته من 0.43 إلى 1.89 غيغاواط، في إطار مساعيه لتعزيز أمن الطاقة.
في المقابل، بدا المغرب الأكثر استقرارا، إذ سجل 1 غيغاواط تقريبا مقارنة بالعام السابق، مع نمو طفيف يعكس تدفقات منتظمة للمشروعات الشمسية.
ألواح شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
دولة عربية تطور أول محطة شمسية مزودة بنظام تخزين للطاقة
22 سبتمبر 2025, 14:59 GMT
وحقق اليمن نموًا ملحوظا بنسبة تقارب 62%، ليصل إلى 0.97 غيغاواط، مدفوعًا بتوسع الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل أساسي للكهرباء في ظل التحديات القائمة.
وعلى النقيض، شهدت سلطنة عُمان أكبر تراجع في القائمة، بانخفاض تجاوز 60%، إذ تراجعت وارداتها من 2.38 غيغاواط إلى 0.95 غيغاواط، بعد أن كانت تتفوق في العام السابق على عدة دول مجتمعة، كما سجل الأردن نموًا قويا بنسبة 71%، مرتفعًا من 0.55 إلى 0.94 غيغاواط، بينما جاء لبنان في ذيل القائمة بواردات بلغت 0.58 غيغاواط مقارنة بـ0.44 غيغاواط في 2024.
وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة الشمسية في المنطقة العربية، وسط تنافس متزايد لتعزيز القدرات المتجددة ومواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
