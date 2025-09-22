عربي
دولة عربية تطور أول محطة شمسية مزودة بنظام تخزين للطاقة
دولة عربية تطور أول محطة شمسية مزودة بنظام تخزين للطاقة
دولة عربية تطور أول محطة شمسية مزودة بنظام تخزين للطاقة

14:59 GMT 22.09.2025
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن قيام إحدى الدول العربية بتطوير أول محطة شمسية مزودة بنظام تخزين بالبطاريات.
وذكر التقرير الجديد أن سلطنة عمان اتخذت خطوة نوعية في مسيرة التحول الطاقي، مع توقيع اتفاقية لتطوير أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق مزودة بنظام تخزين بالبطاريات، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع عبري للطاقة الشمسية بمحافظة الظاهرة.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الاتفاقية وقّعت، اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025، بين شركة "نماء" لشراء الطاقة والمياه وائتلاف شركات تقوده "مصدر" الإماراتية.
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
شراكة استراتيجية... تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان
6 سبتمبر, 14:41 GMT
وتبلغ الاستثمارات التي ستضخ في أول محطة طاقة شمسية بنظام تخزين الكهرباء في سلطنة عمان، نحو 115 مليون ريال عماني (299.1 مليون دولار) لتطوير المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع.
ويمثّل المشروع إضافة إستراتيجية لمسيرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، إذ يهدف إلى إنتاج كهرباء نظيفة بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط، مع نظام تخزين بسعة 100 ميغاواط/ساعة، بما يغطي احتياجات نحو 33 ألف منزل.
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العراق يفتح بوابة النفط عبر سلطنة عمان... اتفاقيات تعيد رسم خريطة الخليج
8 سبتمبر, 15:41 GMT
ويعدّ المشروع إنجازًا ينسجم مع أهداف رؤية "عمان 2040" للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فيما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الوطنية، ويكرّس مكانة الدولة بوصفها مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.

وقال وزير الطاقة والمعادن سالم العوفي، إن المشروع يعكس التزام الحكومة بتعزيز إسهامات الطاقة المتجددة لتصل إلى 30% من إجمالي الإنتاج بحلول 2030، بما يترجم تطلعات رؤية "عمان 2040" لتحقيق مستقبل مستدام ومتوازن.

رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
سلطنة عمان تسجل 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في 2024 وتعزز جهود الاستدامة
15 يوليو, 06:18 GMT
وأكد العوفي أن المشروع سيقلل الانبعاثات الكربونية بنحو 505 آلاف طن سنويًا، ما يعزز جهود سلطنة عمان في مواجهة التغير المناخي، ويضعها في موقع متقدم إقليميًا بمجال الطاقة النظيفة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويؤكد المشروع أن سلطنة عمان تتحرك بخطى ثابتة نحو المستقبل، من خلال الاستثمار في حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
انطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في العراق... صور وفيديو
4 دول عربية تكسر الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء في صيف 2025
