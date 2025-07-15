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سلطنة عمان تسجل 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في 2024 وتعزز جهود الاستدامة
سلطنة عمان تسجل 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في 2024 وتعزز جهود الاستدامة
سبوتنيك عربي
شهدت سلطنة عمان خلال العام الماضي، تطورات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة "أوكسي عمان" التابعة لشركة "أوكسيدنتال" الأمريكية عن تسجيل 10 اكتشافات جديدة... 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T06:18+0000
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وقالت منصة "الطاقة" إن الاكتشافات توزعت بين حقول نفط وغاز في امتيازات متعددة تشغلها الشركة، أبرزها أول اكتشاف نفطي في المربع 62 في وسط عمان، إلى جانب اكتشاف غازي استراتيجي. وتوقعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية أن يسهم اكتشافا "مرادي حريمة شرق" و"بقية" في فتح آفاق جديدة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف في المنطقة.وتغطي عمليات "أوكسي عمان" 8 امتيازات واسعة تمتد من شمال إلى وسط السلطنة، تشمل المربعات 9، 27، 30، 65، 62، و51 في الشمال، بالإضافة إلى المربعين 53 و72 في الوسط. وتمكنت الشركة، عبر شراكتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود مع الحكومة العمانية، من تعزيز إنتاجها لتصبح أكبر شركة مستقلة منتجة للنفط في البلاد، بتغطية تزيد على 6 ملايين فدان.سجلت الشركة إنتاجا قياسيا في 2024، مدعومًا ببرامج إنتاج أولي متطورة، خاصة في المربعات 9 و27 و65. كما أطلقت أول تجربة لحقن ثاني أكسيد الكربون في حقل الصفا بالمربع 9، كجزء من استراتيجية خفض البصمة الكربونية وتعزيز تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.وتلعب "أوكسي عمان" دورا محوريا في اللجنة التوجيهية العمانية لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث تسهم بخبراتها في تقنيات التقاط الانبعاثات وإزالة الكربون من النفط الثقيل. كما تعهدت بالقضاء على عمليات الحرق الاعتيادي بحلول 2027 بعد خفضها بنسبة 80%.في إطار التوجه نحو الاستدامة، وقّعت الشركة اتفاقية مع "أوكيو للطاقة البديلة" لتطوير مشروع طاقة شمسية يغذي مرافقها في المربعين 9 و27، مع إمكانية التوسع إلى المربع 65 مستقبلًا.وأكد تقرير وزارة الطاقة والمعادن التزام "أوكسي عمان" بدعم أهداف السلطنة المناخية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الحياد الكربوني وضمان تحول طاقي مستدام.يأتي ذلك في وقت تواصل فيه عمان تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مدعومة بالاكتشافات الجديدة وتقنيات الإنتاج المتقدمة، مما يعزز أمنها الطاقي ويدعم اقتصادها الوطني.
https://sarabic.ae/20250713/4-شركات-تنفذ-مشروعات-ضخمة-في-سلطنة-عمان-تنعش-قطاع-النفط-والغاز--1102640568.html
https://sarabic.ae/20250714/3-صفقات-ضخمة-للغاز-الطبيعي-بعد-التغيير-في-سوريا-تعزز-موقعها-الاقتصادي-1102664414.html
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العالم العربي, اقتصاد, سلطنة عمان, الأخبار, سوق النفط, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, سلطنة عمان, الأخبار, سوق النفط, الأخبار

سلطنة عمان تسجل 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز في 2024 وتعزز جهود الاستدامة

06:18 GMT 15.07.2025
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
شهدت سلطنة عمان خلال العام الماضي، تطورات كبيرة في قطاع الطاقة، حيث أعلنت شركة "أوكسي عمان" التابعة لشركة "أوكسيدنتال" الأمريكية عن تسجيل 10 اكتشافات جديدة للنفط والغاز، بما يعزز مكانة السلطنة كوجهة مهمة للاستثمارات النفطية.
وقالت منصة "الطاقة" إن الاكتشافات توزعت بين حقول نفط وغاز في امتيازات متعددة تشغلها الشركة، أبرزها أول اكتشاف نفطي في المربع 62 في وسط عمان، إلى جانب اكتشاف غازي استراتيجي. وتوقعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية أن يسهم اكتشافا "مرادي حريمة شرق" و"بقية" في فتح آفاق جديدة لتعزيز الإنتاج والاستكشاف في المنطقة.
وتغطي عمليات "أوكسي عمان" 8 امتيازات واسعة تمتد من شمال إلى وسط السلطنة، تشمل المربعات 9، 27، 30، 65، 62، و51 في الشمال، بالإضافة إلى المربعين 53 و72 في الوسط. وتمكنت الشركة، عبر شراكتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود مع الحكومة العمانية، من تعزيز إنتاجها لتصبح أكبر شركة مستقلة منتجة للنفط في البلاد، بتغطية تزيد على 6 ملايين فدان.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
4 شركات تنفذ مشروعات ضخمة في سلطنة عمان تنعش قطاع النفط والغاز
13 يوليو, 06:59 GMT
سجلت الشركة إنتاجا قياسيا في 2024، مدعومًا ببرامج إنتاج أولي متطورة، خاصة في المربعات 9 و27 و65. كما أطلقت أول تجربة لحقن ثاني أكسيد الكربون في حقل الصفا بالمربع 9، كجزء من استراتيجية خفض البصمة الكربونية وتعزيز تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.
وتلعب "أوكسي عمان" دورا محوريا في اللجنة التوجيهية العمانية لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث تسهم بخبراتها في تقنيات التقاط الانبعاثات وإزالة الكربون من النفط الثقيل. كما تعهدت بالقضاء على عمليات الحرق الاعتيادي بحلول 2027 بعد خفضها بنسبة 80%.
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
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أمس, 06:52 GMT
في إطار التوجه نحو الاستدامة، وقّعت الشركة اتفاقية مع "أوكيو للطاقة البديلة" لتطوير مشروع طاقة شمسية يغذي مرافقها في المربعين 9 و27، مع إمكانية التوسع إلى المربع 65 مستقبلًا.
وأكد تقرير وزارة الطاقة والمعادن التزام "أوكسي عمان" بدعم أهداف السلطنة المناخية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الحياد الكربوني وضمان تحول طاقي مستدام.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه عمان تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مدعومة بالاكتشافات الجديدة وتقنيات الإنتاج المتقدمة، مما يعزز أمنها الطاقي ويدعم اقتصادها الوطني.
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