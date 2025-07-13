4 شركات تنفذ مشروعات ضخمة في سلطنة عمان تنعش قطاع النفط والغاز
© AP Photo / Kamran Jebreiliمسقط، سلطنة عمان
© AP Photo / Kamran Jebreili
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يعتبر النفط والغاز في سلطنة عمان من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني، ويعد أساسا في تحقيق النمو والاستدامة، بالنظر إلى إسهامه المفصلي في توفير فرص العمل في البلاد.
وكثّفت سلطنة عمان، بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، جهودها في السنوات الأخيرة لتوسيع مشروعات النفط والغاز، مع التركيز على استدامة الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة.
وشهد عام 2024 طفرة كبيرة في هذا القطاع، مع إعلان 4 شركات رائدة تنفيذ مشروعات استراتيجية في الاستكشاف والإنتاج والطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الاستثمارية بمنظومة النفط والغاز في السلطنة.
وشهد عام 2024 طفرة كبيرة في هذا القطاع، مع إعلان 4 شركات رائدة تنفيذ مشروعات استراتيجية في الاستكشاف والإنتاج والطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يعكس تنامي الثقة الاستثمارية بمنظومة النفط والغاز في السلطنة.
ووفقا لتقرير حصلت عليه منصة "الطاقة"، جاءت أبرز تطورات قطاع النفط والغاز في عُمان، من خلال مشروعات نفّذتها شركات "تنمية نفط عمان" و"أوكسيدنتال عمان" و"أوكيو" و"دليل للنفط".
وجاءت انتعاشة قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان عام 2024، من خلال مشروعات كبيرة ومهمة، من شأنها تحقيق زيادات في الإنتاج والتصدير.
11 يوليو, 07:31 GMT
شركة "تنمية نفط عمان"
تعتبر شركة "تنمية نفط عمان" محورًا رئيسًا في مشروعات النفط والغاز في السلطنة خلال عام 2024، إذ نفذت عددًا من مشروعات الاستخلاص بقيمة مليار دولار أمريكي، شملت ربط 12 بئرا في مكامن "هيماء" (أمين، مقراط، بارك)، وأسفرت عن اكتشاف 2.22 مليار متر مكعب من الغاز و0.34 مليون متر مكعب من المكثفات.
ويسعى المشروع إلى إنتاج مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، بهدف تعزيز أمن الطاقة وسدّ الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب بين عامي 2024 و2026، مع استمرار إلى ما بعد عام 2031.
ووقّعت الشركة اتفاقيات مع شركة "أوكيو" للطاقة البديلة و"توتال إنرجي" لتطوير محطة للطاقة الشمسية في شمال الامتياز، ومشروعين لطاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط في الجنوب، على أن يبدأ التشغيل في عام 2026.
9 أبريل, 15:49 GMT
شركة "أوكسيدنتال عمان"
واصلت شركة "أوكسيدنتال عمان" ريادتها في تقنيات الاستخلاص المعزز، عبر مشروع تجريبي لحقن ثاني أكسيد الكربون في حقل "الصفا "بشمال السلطنة، لتقييم كفاءة هذه التقنية في زيادة إنتاج النفط بعد الغمر بالمياه.
وشملت مشروعات الشركة تطوير حقل "ثليلات" جنوب وسط سلطنة عمان، واستبدال أنابيب وحدات ضاغط البخار الميكانيكي، لأول مرة، منذ تشغيلها في حقل "مخيزنة"، بالإضافة إلى تشغيل سخان قاع البئر بنجاح.
وتم تطوير مرافق حقل "خزان غريف"، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج.
وحصلت الشركة في عام 2024، على براءة اختراع لتقنية "أوكسي جيتن،" وهي أسلوب مبتكر لتحفيز الطبقات الجانبية باستعمال نفث الحمض، ما يعد إضافة نوعية في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان.
شركة "أوكيو"
برزت مجموعة "أوكيو" بصفتها مساهمًا محوريًا في مشروعات النفط والغاز في سلطنة عمان خلال عام 2024، بإعلانها تنفيذ مشروع "مرسى للغاز الطبيعي المسال" في ميناء "صحار"، بتكلفة تبلغ نحو 1.6 مليار دولار أمريكي، وهو المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
يشمل المشروع محطة لتوليد الطاقة المتجددة تغطي 100% من احتياجات المصنع الكهربائية، بما ينسجم مع أهداف التحول الطاقي في سلطنة عمان.
ودشّنت "أوكيو" مشروعات استراتيجية لتخزين الوقود في محافظة ظفار (124 مليون دولار) ومسندم (204 ملايين دولار)، بسعات تتجاوز 110 آلاف متر مكعب و14 ألفا و500 متر مكعب على التوالي، لتوفير احتياطي استراتيجيا من البنزين ووقود الطائرات.
شركة "دليل" للنفط
أسهمت شركة "دليل للنفط" بدور تقني مهم في دعم البنية التحتية لمنظومة النفط والغاز في سلطنة عمان، عبر تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير، أهمها استبدال رؤوس خراطيم المياه والأنابيب في عدد من مواقع الإنتاج.
شمل ذلك تركيب أنظمة حماية داخلية تتضمن بطانات بولي إيثيلين عالي الكثافة، ما يسهم في رفع كفاءة السلامة التشغيلية وتقليل التآكل، ويعزز استدامة العمليات وتقليل الانبعاثات والتسريبات المحتملة.
المساهمة المحلية في قطاع النفط والغاز
ضمن خطط توطين سلسلة القيمة، ورفع مساهمة المؤسسات الوطنية، نُفذت خلال عام 2024، نحو 9 برامج لتطوير الموردين المحليين، وتخصيص 23 فرصة استثمار للشركات الوطنية في خدمات الحفر والتوريد والصيانة.
وبلغ حجم الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت القيمة المحلية المضافة نموًا بنسبة 31.9% خلال العام.
كما أطلقت الوزارة "شهادة المحتوى المحلي" لتشجيع الشركات على زيادة التوطين، إذ تقرر إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج في الربع الثاني من 2025، مع التركيز على شركات المقاولات والخدمات الكبرى.