4 دول عربية تكسر الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء في صيف 2025
شهد صيف 2025 تسجيل أرقام غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء في أربع دول عربية، وهي مصر والجزائر والمغرب والأردن، وذلك نتيجة للحرارة الشديدة التي اجتاحت المنطقة، ما
2025-09-08T10:32+0000
2025-09-08T10:32+0000
2025-09-08T10:32+0000
اللافت في الأمر أن هذه الدول نجحت في تلبية هذا الطلب التاريخي دون الحاجة إلى قطع التيار الكهربائي، ما يعكس كفاءة مرونة أنظمتها الكهربائية واستعدادها لمواجهة التحديات الطارئة. وهذا يعود إلى خططها الطموحة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لضمان استمرارية التشغيل. تظهر الأرقام أن صيف هذا العام كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى جاهزية أنظمة الكهرباء في هذه الدول لمواجهة فترات الذروة في الطلب على الطاقة.ذروة استهلاك الكهرباء في مصرفي صيف 2025، سجل استهلاك الكهرباء في مصر أرقامًا قياسية، حيث تخطى الرقم السابق في يوليو/ تموز وأغسطس/اَب، مسجلا 5 ذروات متتالية، كان أعلاها في 14 أغسطس بقدرة 40 ألف ميغاواط، مقارنة بـ38 ألف ميغاواط في 2024. يعادل هذا الرقم 80% من القدرة الإجمالية لمحطات التوليد البالغة 50 ألف ميغاواط.تعود القدرة على تلبية الطلب إلى ثلاثة عوامل رئيسة:- تنفيذ برنامج صيانة شامل للمحطات وتعزيز فرق الطوارئ.- دخول قدرات متجددة جديدة (2000 ميغاواط من الشمس والرياح وبطاريات التخزين).- تأمين إمدادات الغاز الطبيعي (أكثر من 80% من مزيج التوليد).وفي 2024، أصبحت مصر أكبر دولة أفريقية في توليد الكهرباء، مع 237.4 تيراواط/ساعة، ومن المتوقع أن تحقق قفزة جديدة في 2025.ذروة استهلاك الكهرباء في الجزائرفي 24 يوليو 2025، سجلت الجزائر رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء بلغ 20,628 ميغاواط، متجاوزة الذروة السابقة (19,000 ميغاواط) في صيف 2024، دون انقطاع في التيار الكهربائي، بينما استمرت في تصدير 500 ميغاواط إلى تونس. كما تعمل البلاد على زيادة إنتاج الطاقات المتجددة عبر مشاريع كبيرة مثل "سولار 1000"، وتوفير 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في 12 ولاية.ذروة استهلاك الكهرباء في المغربسجل المغرب في 30 يونيو 2025، أعلى حمل كهربائي في تاريخه بلغ 7.9 غيغاواط، بزيادة 5% عن العام السابق، نتيجة الموجات الحارة واستهلاك التكييف.وتقترب القدرة المركبة للمغرب من 12 ألف ميغاواط، مع 4.37 غيغاواط من الطاقات المتجددة، وتهدف المملكة لرفع قدراتها المتجددة إلى 13 غيغاواط بحلول 2030.ذروة استهلاك الكهرباء في الأردنفي 13 أغسطس 2025، سجل الأردن طلبا قياسيا على الكهرباء بلغ 4800 ميغاواط، متجاوزا التوقعات. ورغم ذلك، استطاعت المنظومة تلبية الطلب بفضل قدرة توليد تزيد عن 7 غيغاواط، بما في ذلك 2.6 غيغاواط من الطاقة المتجددة. وأكد وزير الطاقة الأردني في مايو/ أيار 2025، أن الأردن قد يتجاوز هذا الهدف بفضل التقنيات المتقدمة مثل التخزين والهيدروجين الأخضر، مما يقلل الاعتماد على واردات الطاقة التي تشكل 93% من احتياجاته.وبحسب منصة "الطاقة"، تظهر تجربة صيف 2025، أن استهلاك الكهرباء في الدول العربية مرشح لتحقيق مستويات قياسية مستمرة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والنمو العمراني والاقتصادي. وتشير هذه المؤشرات إلى تحديات جديدة، حيث يتطلب النمو المستمر في بعض الدول العربية (مثل المغرب والجزائر) مضاعفة الجهود لتطوير القدرات الجديدة من مصادر تقليدية ومتجددة. الجزائر ومصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، بينما يركز المغرب والأردن على تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة.
4 دول عربية تكسر الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء في صيف 2025
شهد صيف 2025 تسجيل أرقام غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء في أربع دول عربية، وهي مصر والجزائر والمغرب والأردن، وذلك نتيجة للحرارة الشديدة التي اجتاحت المنطقة، ما دفع الطلب على أجهزة التكييف إلى مستويات قياسية.
اللافت في الأمر أن هذه الدول نجحت في تلبية هذا الطلب التاريخي دون الحاجة إلى قطع التيار الكهربائي، ما يعكس كفاءة مرونة أنظمتها الكهربائية واستعدادها لمواجهة التحديات الطارئة.
ووفقا لأحدث بيانات استهلاك الكهرباء في الدول العربية التي نشرتها منصة "الطاقة"، رغم الفوارق في مزيج التوليد وحجم القدرة المركبة بين هذه الدول، فإن العامل المشترك بينها تمثل في قدرتها على مواجهة زيادة الاستهلاك بشكل فعال.
وهذا يعود إلى خططها الطموحة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لضمان استمرارية التشغيل. تظهر الأرقام أن صيف هذا العام كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى جاهزية أنظمة الكهرباء في هذه الدول لمواجهة فترات الذروة في الطلب على الطاقة
ذروة استهلاك الكهرباء في مصر
في صيف 2025، سجل استهلاك الكهرباء في مصر أرقامًا قياسية، حيث تخطى الرقم السابق في يوليو/ تموز وأغسطس/اَب، مسجلا 5 ذروات متتالية، كان أعلاها في 14 أغسطس بقدرة 40 ألف ميغاواط، مقارنة بـ38 ألف ميغاواط في 2024. يعادل هذا الرقم 80% من القدرة الإجمالية لمحطات التوليد البالغة 50 ألف ميغاواط.
تعود القدرة على تلبية الطلب إلى ثلاثة عوامل رئيسة:
- تنفيذ برنامج صيانة شامل للمحطات وتعزيز فرق الطوارئ.
- دخول قدرات متجددة جديدة (2000 ميغاواط من الشمس والرياح وبطاريات التخزين).
- تأمين إمدادات الغاز الطبيعي (أكثر من 80% من مزيج التوليد).
كما شهدت مصر، في يونيو/ حزيران 2025، تشغيل أول نظام بطاريات تخزين بقدرة 300 ميغاواط/ساعة في محطة "أبيدوس-1" في أسوان، إضافة إلى استيراد أكثر من 3.4 مليون طن من الغاز المسال، ما وفّر هامش أمان في ذروة الاستهلاك.
وفي 2024، أصبحت مصر أكبر دولة أفريقية في توليد الكهرباء، مع 237.4 تيراواط/ساعة، ومن المتوقع أن تحقق قفزة جديدة في 2025.
ذروة استهلاك الكهرباء في الجزائر
في 24 يوليو 2025، سجلت الجزائر رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء بلغ 20,628 ميغاواط، متجاوزة الذروة السابقة (19,000 ميغاواط) في صيف 2024، دون انقطاع في التيار الكهربائي
، بينما استمرت في تصدير 500 ميغاواط إلى تونس.
تمتلك الجزائر قدرة إنتاج كهربائي تصل إلى 27.3 ألف ميغاواط، وتعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي الذي يسهم بـ 95 تيراواط/ساعة من إجمالي 96.3 تيراواط/ساعة في 2023.
كما تعمل البلاد على زيادة إنتاج الطاقات المتجددة عبر مشاريع كبيرة مثل "سولار 1000"، وتوفير 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في 12 ولاية.
ذروة استهلاك الكهرباء في المغرب
سجل المغرب في 30 يونيو 2025، أعلى حمل كهربائي في تاريخه بلغ 7.9 غيغاواط، بزيادة 5% عن العام السابق، نتيجة الموجات الحارة واستهلاك التكييف.
في 2024، بلغ إجمالي الطلب على الكهرباء 46.43 تيراواط/ساعة مقابل إنتاج 43.9 تيراواط/ساعة. ويعتمد المغرب بشكل رئيسي على الفحم (59%)، بينما تشكل الطاقات المتجددة 26.5%، منها الرياح 21.2% والشمس 3.6% والمياه 1.5%.
وتقترب القدرة المركبة للمغرب من 12 ألف ميغاواط، مع 4.37 غيغاواط من الطاقات المتجددة
، وتهدف المملكة لرفع قدراتها المتجددة إلى 13 غيغاواط بحلول 2030.
ذروة استهلاك الكهرباء في الأردن
في 13 أغسطس 2025، سجل الأردن طلبا قياسيا على الكهرباء بلغ 4800 ميغاواط، متجاوزا التوقعات. ورغم ذلك، استطاعت المنظومة تلبية الطلب بفضل قدرة توليد تزيد عن 7 غيغاواط، بما في ذلك 2.6 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
ويعتمد الأردن بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي (61%)، بينما ارتفعت حصة الصخر النفطي إلى 12.6% في 2023 بفضل محطة العطارات. الطاقة المتجددة تسهم بأكثر من 26%، مع خطط للوصول إلى 50% بحلول 2030.
وأكد وزير الطاقة الأردني في مايو/ أيار 2025، أن الأردن قد يتجاوز هذا الهدف بفضل التقنيات المتقدمة مثل التخزين والهيدروجين الأخضر
، مما يقلل الاعتماد على واردات الطاقة التي تشكل 93% من احتياجاته.
وبحسب منصة "الطاقة"، تظهر تجربة صيف 2025، أن استهلاك الكهرباء في الدول العربية مرشح لتحقيق مستويات قياسية مستمرة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والنمو العمراني والاقتصادي.
ونجحت الدول الأربع المشار إاليها اَنفا في مواجهة ذروة الطلب دون انقطاع، مما يعكس التزامها بخطط استثمارية في الصيانة والتوسع في الطاقات المتجددة وأنظمة التخزين.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحديات جديدة، حيث يتطلب النمو المستمر في بعض الدول العربية (مثل المغرب والجزائر) مضاعفة الجهود لتطوير القدرات الجديدة من مصادر تقليدية ومتجددة. الجزائر ومصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، بينما يركز المغرب والأردن على تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة
