https://sarabic.ae/20250908/4-دول-عربية-تكسر-الرقم-القياسي-لاستهلاك-الكهرباء-في-صيف-2025-1104618092.html

4 دول عربية تكسر الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء في صيف 2025

4 دول عربية تكسر الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء في صيف 2025

سبوتنيك عربي

شهد صيف 2025 تسجيل أرقام غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء في أربع دول عربية، وهي مصر والجزائر والمغرب والأردن، وذلك نتيجة للحرارة الشديدة التي اجتاحت المنطقة، ما... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T10:32+0000

2025-09-08T10:32+0000

2025-09-08T10:32+0000

الدول العربية

قطاع الطاقة

مصر

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

أخبار الأردن

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104359/80/1043598046_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d6c1fc2b13a3fa4ba674c5d8e1b0776.jpg

اللافت في الأمر أن هذه الدول نجحت في تلبية هذا الطلب التاريخي دون الحاجة إلى قطع التيار الكهربائي، ما يعكس كفاءة مرونة أنظمتها الكهربائية واستعدادها لمواجهة التحديات الطارئة. وهذا يعود إلى خططها الطموحة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لضمان استمرارية التشغيل. تظهر الأرقام أن صيف هذا العام كان بمثابة اختبار حقيقي لمدى جاهزية أنظمة الكهرباء في هذه الدول لمواجهة فترات الذروة في الطلب على الطاقة.ذروة استهلاك الكهرباء في مصرفي صيف 2025، سجل استهلاك الكهرباء في مصر أرقامًا قياسية، حيث تخطى الرقم السابق في يوليو/ تموز وأغسطس/اَب، مسجلا 5 ذروات متتالية، كان أعلاها في 14 أغسطس بقدرة 40 ألف ميغاواط، مقارنة بـ38 ألف ميغاواط في 2024. يعادل هذا الرقم 80% من القدرة الإجمالية لمحطات التوليد البالغة 50 ألف ميغاواط.تعود القدرة على تلبية الطلب إلى ثلاثة عوامل رئيسة:- تنفيذ برنامج صيانة شامل للمحطات وتعزيز فرق الطوارئ.- دخول قدرات متجددة جديدة (2000 ميغاواط من الشمس والرياح وبطاريات التخزين).- تأمين إمدادات الغاز الطبيعي (أكثر من 80% من مزيج التوليد).وفي 2024، أصبحت مصر أكبر دولة أفريقية في توليد الكهرباء، مع 237.4 تيراواط/ساعة، ومن المتوقع أن تحقق قفزة جديدة في 2025.ذروة استهلاك الكهرباء في الجزائرفي 24 يوليو 2025، سجلت الجزائر رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء بلغ 20,628 ميغاواط، متجاوزة الذروة السابقة (19,000 ميغاواط) في صيف 2024، دون انقطاع في التيار الكهربائي، بينما استمرت في تصدير 500 ميغاواط إلى تونس. كما تعمل البلاد على زيادة إنتاج الطاقات المتجددة عبر مشاريع كبيرة مثل "سولار 1000"، وتوفير 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في 12 ولاية.ذروة استهلاك الكهرباء في المغربسجل المغرب في 30 يونيو 2025، أعلى حمل كهربائي في تاريخه بلغ 7.9 غيغاواط، بزيادة 5% عن العام السابق، نتيجة الموجات الحارة واستهلاك التكييف.وتقترب القدرة المركبة للمغرب من 12 ألف ميغاواط، مع 4.37 غيغاواط من الطاقات المتجددة، وتهدف المملكة لرفع قدراتها المتجددة إلى 13 غيغاواط بحلول 2030.ذروة استهلاك الكهرباء في الأردنفي 13 أغسطس 2025، سجل الأردن طلبا قياسيا على الكهرباء بلغ 4800 ميغاواط، متجاوزا التوقعات. ورغم ذلك، استطاعت المنظومة تلبية الطلب بفضل قدرة توليد تزيد عن 7 غيغاواط، بما في ذلك 2.6 غيغاواط من الطاقة المتجددة. وأكد وزير الطاقة الأردني في مايو/ أيار 2025، أن الأردن قد يتجاوز هذا الهدف بفضل التقنيات المتقدمة مثل التخزين والهيدروجين الأخضر، مما يقلل الاعتماد على واردات الطاقة التي تشكل 93% من احتياجاته.وبحسب منصة "الطاقة"، تظهر تجربة صيف 2025، أن استهلاك الكهرباء في الدول العربية مرشح لتحقيق مستويات قياسية مستمرة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والنمو العمراني والاقتصادي. وتشير هذه المؤشرات إلى تحديات جديدة، حيث يتطلب النمو المستمر في بعض الدول العربية (مثل المغرب والجزائر) مضاعفة الجهود لتطوير القدرات الجديدة من مصادر تقليدية ومتجددة. الجزائر ومصر تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، بينما يركز المغرب والأردن على تنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة.

https://sarabic.ae/20250903/6-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-10-دول-أفريقية-تطورا-في-مشروعات-الكهرباء-بالنفط-والغاز--1104461149.html

https://sarabic.ae/20250604/بطلب-من-تبون-الجزائر-ترسل-فريقا-متخصصا-لدعم-قطاع-الكهرباء-في-سوريا-1101316505.html

https://sarabic.ae/20250124/موريتانيا-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-المغرب-في-قطاعي-الكهرباء-والطاقات-المتجددة-1097112421.html

https://sarabic.ae/20250107/الأردن-وسوريا-يتعاونان-لتأمين-الحدود-وتوفير-الكهرباء-1096559834.html

https://sarabic.ae/20250724/قائمة-الدول-العربية-الأكثر-توليدا-للكهرباء-في-2024-1102983775.html

مصر

أخبار المغرب اليوم

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الدول العربية, قطاع الطاقة, مصر, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد