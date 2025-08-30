https://sarabic.ae/20250830/دولة-عربية-تعتمد-تقنية-الألواح-الشمسية-العائمة-لمحاربة-الجفاف-1104307965.html
دولة عربية تعتمد تقنية "الألواح الشمسية العائمة" لمحاربة الجفاف
دولة عربية تعتمد تقنية "الألواح الشمسية العائمة" لمحاربة الجفاف
سبوتنيك عربي
أطلقت دولة عربية مشروعًا تجريبيًا باستخدام ألواح شمسية عائمة، بغرض تقليل تبخر المياه وتوليد طاقة نظيفة، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T06:33+0000
2025-08-30T06:33+0000
2025-08-30T06:33+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104307719_2:0:1216:683_1920x0_80_0_0_96df6e20ea2585339dcb0fdafbe132dd.jpg
ويحمي مشروع الألواح الشمسية العائمة في خزان مائي قرب مدينة طنجة بالمغرب، سطح المياه من أشعة الشمس، بينما تولد كهرباء ستزود مجمع ميناء طنجة المتوسط، مع خطط لتوسيع المشروع إلى 22 ألف لوحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 13 ميغا واط، وفقًا لوسائل إعلام غربية.وفي حال نجاح المشروع، قد يكون لهذه التقنية آثار أوسع نطاقًا على المغرب.وتسعى السلطات المغربية إلى تعميم هذه التجربة على سدود أخرى، إلى جانب خطط لزراعة الأشجار على ضفاف الخزانات، وتوسيع مشاريع تحلية المياه لزيادة الإنتاج إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030.ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة رائدة لمواجهة تراجع احتياطيات المياه في المغرب، التي انخفضت بنسبة 75%، خلال العقود الأخيرة، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.واعتمد المغرب حتى الآن بشكل رئيسي على تحلية المياه لمواجهة النقص المائي في البلاد، إذ يُنتج نحو 320 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.
https://sarabic.ae/20250815/الأمم-المتحدة-تصدر-تحذيرات-من-فيضانات-وجفاف-في-دولة-عربية-1103768820.html
https://sarabic.ae/20230826/خطر-الجفاف-المرعب-الحر-الشديد-يهدد-الأمن-المائي-لـ-15-دولة-عربية-1080443226.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104307719_173:0:1084:683_1920x0_80_0_0_8a821591bce66cc77ea136e65b619d27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تعتمد تقنية "الألواح الشمسية العائمة" لمحاربة الجفاف
أطلقت دولة عربية مشروعًا تجريبيًا باستخدام ألواح شمسية عائمة، بغرض تقليل تبخر المياه وتوليد طاقة نظيفة، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ويحمي مشروع الألواح الشمسية العائمة في خزان مائي قرب مدينة طنجة بالمغرب، سطح المياه من أشعة الشمس، بينما تولد كهرباء ستزود مجمع ميناء طنجة المتوسط، مع خطط لتوسيع المشروع إلى 22 ألف لوحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 13 ميغا واط، وفقًا لوسائل إعلام غربية.
وفي حال نجاح المشروع، قد يكون لهذه التقنية آثار أوسع نطاقًا على المغرب.
وتشير التقديرات إلى أن الخزانات المغربية تفقد يوميا ما يعادل مئات المسابح الأولمبية بسبب التبخر، فيما يمكن للتقنية الجديدة تقليصه بنسبة تصل إلى 30%.
وتسعى السلطات المغربية إلى تعميم هذه التجربة على سدود أخرى، إلى جانب خطط لزراعة الأشجار على ضفاف الخزانات، وتوسيع مشاريع تحلية المياه لزيادة الإنتاج إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030.
ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة رائدة لمواجهة تراجع احتياطيات المياه في المغرب، التي انخفضت بنسبة 75%، خلال العقود الأخيرة، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
ووصف أستاذ علوم المناخ محمد سعيد كروك، هذا المشروع بأنه "رائد"، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن "الخزان كبير جدا وسطحه غير منتظم، بحيث لا يمكن تغطيته بالكامل بالألواح العائمة، مما قد يتلف مع تقلبات منسوب المياه".
واعتمد المغرب حتى الآن بشكل رئيسي على تحلية المياه لمواجهة النقص المائي في البلاد، إذ يُنتج نحو 320 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.