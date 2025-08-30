دولة عربية تعتمد تقنية "الألواح الشمسية العائمة" لمحاربة الجفاف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية تعتمد تقنية "الألواح الشمسية العائمة" لمحاربة الجفاف
ويحمي مشروع الألواح الشمسية العائمة في خزان مائي قرب مدينة طنجة بالمغرب، سطح المياه من أشعة الشمس، بينما تولد كهرباء ستزود مجمع ميناء طنجة المتوسط، مع خطط لتوسيع المشروع إلى 22 ألف لوحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 13 ميغا واط، وفقًا لوسائل إعلام غربية.وفي حال نجاح المشروع، قد يكون لهذه التقنية آثار أوسع نطاقًا على المغرب.وتسعى السلطات المغربية إلى تعميم هذه التجربة على سدود أخرى، إلى جانب خطط لزراعة الأشجار على ضفاف الخزانات، وتوسيع مشاريع تحلية المياه لزيادة الإنتاج إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030.ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة رائدة لمواجهة تراجع احتياطيات المياه في المغرب، التي انخفضت بنسبة 75%، خلال العقود الأخيرة، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.واعتمد المغرب حتى الآن بشكل رئيسي على تحلية المياه لمواجهة النقص المائي في البلاد، إذ يُنتج نحو 320 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.
دولة عربية تعتمد تقنية "الألواح الشمسية العائمة" لمحاربة الجفاف

06:33 GMT 30.08.2025
أطلقت دولة عربية مشروعًا تجريبيًا باستخدام ألواح شمسية عائمة، بغرض تقليل تبخر المياه وتوليد طاقة نظيفة، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ويحمي مشروع الألواح الشمسية العائمة في خزان مائي قرب مدينة طنجة بالمغرب، سطح المياه من أشعة الشمس، بينما تولد كهرباء ستزود مجمع ميناء طنجة المتوسط، مع خطط لتوسيع المشروع إلى 22 ألف لوحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 13 ميغا واط، وفقًا لوسائل إعلام غربية.
وفي حال نجاح المشروع، قد يكون لهذه التقنية آثار أوسع نطاقًا على المغرب.
الجفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الأمم المتحدة تصدر تحذيرات من فيضانات وجفاف في دولة عربية
15 أغسطس, 16:25 GMT
وتشير التقديرات إلى أن الخزانات المغربية تفقد يوميا ما يعادل مئات المسابح الأولمبية بسبب التبخر، فيما يمكن للتقنية الجديدة تقليصه بنسبة تصل إلى 30%.
وتسعى السلطات المغربية إلى تعميم هذه التجربة على سدود أخرى، إلى جانب خطط لزراعة الأشجار على ضفاف الخزانات، وتوسيع مشاريع تحلية المياه لزيادة الإنتاج إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030.
الجفاف في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
خطر الجفاف المرعب… الحر الشديد يهدد الأمن المائي لـ 15 دولة عربية
26 أغسطس 2023, 16:38 GMT
ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة رائدة لمواجهة تراجع احتياطيات المياه في المغرب، التي انخفضت بنسبة 75%، خلال العقود الأخيرة، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ووصف أستاذ علوم المناخ محمد سعيد كروك، هذا المشروع بأنه "رائد"، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن "الخزان كبير جدا وسطحه غير منتظم، بحيث لا يمكن تغطيته بالكامل بالألواح العائمة، مما قد يتلف مع تقلبات منسوب المياه".

واعتمد المغرب حتى الآن بشكل رئيسي على تحلية المياه لمواجهة النقص المائي في البلاد، إذ يُنتج نحو 320 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا.
