الأمم المتحدة تصدر تحذيرات من فيضانات وجفاف في دولة عربية
حذرت الأمم المتحدة، من فيضانات واسعة النطاق قد تضرب مناطق مختلفة في دولة عربية، خلال موسم الأمطار الحالي، في وقت تواجه فيه مناطق أخرى جفافا حادا يهدد الإنتاج... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
قصف اليمن
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
الأخبار
العالم العربي
حذرت الأمم المتحدة، من فيضانات واسعة النطاق قد تضرب مناطق مختلفة في دولة عربية، خلال موسم الأمطار الحالي، في وقت تواجه فيه مناطق أخرى جفافا حادا يهدد الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن المساحة المزروعة مرشحة للتراجع خلال العام الحالي إلى أقل من النصف نتيجة تقلبات الطقس وتداعيات تغير المناخ.
ووفق نشرة
الإنذار المبكر الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، فإن الأمطار المتوقعة خلال موسم الخريف قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة في اليمن، خاصة في الأراضي المنخفضة الغربية والجنوبية، إذ قد تتجاوز كميات الهطول الحدود القصوى المعتادة، مع تشبع التربة وغمر شبكات التصريف، ما يزيد من المخاطر على المجتمعات الزراعية والرعوية.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن أخطر المناطق تشمل مستجمعَي وادي سردود ووادي سهام، بينما تتأثر محافظات الحديدة والمحويت وصنعاء وذمار وريمة بشكل أكبر، مع توقعات بتضرر نحو 113 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل استراتيجية، مثل الذرة الرفيعة والدخن، ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.
كما أوضحت النشرة أن الفيضانات قد تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة، إذ تلجأ الأسر المتضررة إلى تقليل استهلاك الغذاء أو بيع الأصول الإنتاجية، مشددة على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتخزين المساعدات الغذائية والزراعية مسبقا، إضافة إلى التنسيق بين القطاعات لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة بين أغسطس/ آب الجاري وأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع تسجيل درجات منخفضة في المناطق الجبلية ومرتفعة في بعض السواحل والمناطق الداخلية، بينما تعاني المحاصيل من إجهاد بسبب نقص الأمطار وتأخر موسمها، وسط دعوات لدعم المزارعين، تحسين شبكات الري والصرف، وتبني تقنيات ريّ أكثر كفاءة لمواجهة آثار الفيضانات والجفاف.