مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو

مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو

15.08.2025

وأفادت وسائل إعلام غربية بأن منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، شهدت مصرع 60 شخصًا على الأقل، بينما لا يزال 80 آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات قرية تشوسيتي النائية، حيث كان أكثر من 200 حاج هندوسي يتناولون الطعام في مطبخ جماعي قبل أن تجرفهم مياه الفيضانات المنحدرة من الجبال.وأفاد مسؤولون محليون بأن 50 مصابًا على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات، بينهم العديد من الأشخاص الذين تم انتشالهم من مجرى مائي امتلأ بالطين والحطام، فيما أكد محمد إرشاد، أحد مسؤولي إدارة الكوارث، أن عدد المفقودين قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث.وعلقت السلطات الهندية رحلة الحج السنوية إلى ضريح جبلي يقع على ارتفاع 3000 متر، والتي بدأت في 25 يوليو/ تموز وكان من المقرر أن تنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول. وقامت فرق الإنقاذ ببناء جسور مؤقتة لمساعدة الحجاج العالقين على عبور قنوات المياه الموحلة، كما استخدمت عشرات الجرافات لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة وأعمدة الكهرباء والحطام الآخر.وتظهر صور وفيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي دمارًا واسعًا في القرية، مع انتشار الأدوات المنزلية بجانب السيارات والمنازل المدمرة.أما في شمال وشمال غرب باكستان، أودت الفيضانات المفاجئة بحياة 164 شخصا على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 78 قتيلًا في منطقة بونير التي أعلنت فيها السلطات حالة الطوارئ.كما تحطمت مروحية إغاثة كانت تحمل إمدادات إلى المناطق المتضررة في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على متنها، بينهم طياران. ونجحت فرق الإنقاذ، بدعم من القوارب والمروحيات، في إجلاء 1300 سائح كانوا عالقين في منطقة مانسهرا الجبلية بعد أن تسببت الانهيارات الأرضية في عزلهم.من جانبه، قال كاشف قيوم، أحد المسؤولين المحليين الباكستانيين، إن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى.وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان بأن أكثر من 477 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي.

