مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/مصرع-أكثر-من-200-شخص-إثر-فيضانات-مفاجئة-في-الهند-وباكستان-فيديو-1103767331.html
مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو
مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو
سبوتنيك عربي
أودت فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة بحياة أكثر من 200 شخص في الهند وباكستان، فيما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 80 مفقودا في قرية جبلية نائية، كما تم... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T15:53+0000
2025-08-15T15:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
باكستان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0f/1046006000_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_4ceb7efaacf0cd0107d57319c05eafd1.jpg
وأفادت وسائل إعلام غربية بأن منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، شهدت مصرع 60 شخصًا على الأقل، بينما لا يزال 80 آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات قرية تشوسيتي النائية، حيث كان أكثر من 200 حاج هندوسي يتناولون الطعام في مطبخ جماعي قبل أن تجرفهم مياه الفيضانات المنحدرة من الجبال.وأفاد مسؤولون محليون بأن 50 مصابًا على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات، بينهم العديد من الأشخاص الذين تم انتشالهم من مجرى مائي امتلأ بالطين والحطام، فيما أكد محمد إرشاد، أحد مسؤولي إدارة الكوارث، أن عدد المفقودين قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث.وعلقت السلطات الهندية رحلة الحج السنوية إلى ضريح جبلي يقع على ارتفاع 3000 متر، والتي بدأت في 25 يوليو/ تموز وكان من المقرر أن تنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول. وقامت فرق الإنقاذ ببناء جسور مؤقتة لمساعدة الحجاج العالقين على عبور قنوات المياه الموحلة، كما استخدمت عشرات الجرافات لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة وأعمدة الكهرباء والحطام الآخر.وتظهر صور وفيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي دمارًا واسعًا في القرية، مع انتشار الأدوات المنزلية بجانب السيارات والمنازل المدمرة.أما في شمال وشمال غرب باكستان، أودت الفيضانات المفاجئة بحياة 164 شخصا على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 78 قتيلًا في منطقة بونير التي أعلنت فيها السلطات حالة الطوارئ.كما تحطمت مروحية إغاثة كانت تحمل إمدادات إلى المناطق المتضررة في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على متنها، بينهم طياران. ونجحت فرق الإنقاذ، بدعم من القوارب والمروحيات، في إجلاء 1300 سائح كانوا عالقين في منطقة مانسهرا الجبلية بعد أن تسببت الانهيارات الأرضية في عزلهم.من جانبه، قال كاشف قيوم، أحد المسؤولين المحليين الباكستانيين، إن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى.وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان بأن أكثر من 477 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20250706/تقارير-عدد-قتلى-فيضانات-تكساس-يصل-إلى-80-شخصا-1102424206.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/0f/1046006000_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c247d5f7289a6294a5ef4364c1f5b550.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار

مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو

15:53 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Anupam Nathفيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020
فيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Anupam Nath
تابعنا عبر
أودت فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة بحياة أكثر من 200 شخص في الهند وباكستان، فيما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن 80 مفقودا في قرية جبلية نائية، كما تم إجلاء المئات من المناطق المتضررة في كلا البلدين.
وأفادت وسائل إعلام غربية بأن منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، شهدت مصرع 60 شخصًا على الأقل، بينما لا يزال 80 آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت الفيضانات قرية تشوسيتي النائية، حيث كان أكثر من 200 حاج هندوسي يتناولون الطعام في مطبخ جماعي قبل أن تجرفهم مياه الفيضانات المنحدرة من الجبال.
وأفاد مسؤولون محليون بأن 50 مصابًا على الأقل تم نقلهم إلى المستشفيات، بينهم العديد من الأشخاص الذين تم انتشالهم من مجرى مائي امتلأ بالطين والحطام، فيما أكد محمد إرشاد، أحد مسؤولي إدارة الكوارث، أن عدد المفقودين قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث.
وعلقت السلطات الهندية رحلة الحج السنوية إلى ضريح جبلي يقع على ارتفاع 3000 متر، والتي بدأت في 25 يوليو/ تموز وكان من المقرر أن تنتهي في 5 سبتمبر/ أيلول.
وقامت فرق الإنقاذ ببناء جسور مؤقتة لمساعدة الحجاج العالقين على عبور قنوات المياه الموحلة، كما استخدمت عشرات الجرافات لإزالة الصخور والأشجار المقتلعة وأعمدة الكهرباء والحطام الآخر.
وتظهر صور وفيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي دمارًا واسعًا في القرية، مع انتشار الأدوات المنزلية بجانب السيارات والمنازل المدمرة.
أما في شمال وشمال غرب باكستان، أودت الفيضانات المفاجئة بحياة 164 شخصا على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 78 قتيلًا في منطقة بونير التي أعلنت فيها السلطات حالة الطوارئ.
عدد قتلى فيضانات تكساس يصل إلى 80 شخصًا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
تقارير: عدد قتلى فيضانات تكساس يصل إلى 80 شخصا
6 يوليو, 22:31 GMT
كما تحطمت مروحية إغاثة كانت تحمل إمدادات إلى المناطق المتضررة في شمال غرب باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على متنها، بينهم طياران.
ونجحت فرق الإنقاذ، بدعم من القوارب والمروحيات، في إجلاء 1300 سائح كانوا عالقين في منطقة مانسهرا الجبلية بعد أن تسببت الانهيارات الأرضية في عزلهم.
من جانبه، قال كاشف قيوم، أحد المسؤولين المحليين الباكستانيين، إن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى.
وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان بأن أكثر من 477 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة منذ 26 يونيو/ حزيران الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала