https://sarabic.ae/20250706/تقارير-عدد-قتلى-فيضانات-تكساس-يصل-إلى-80-شخصا-1102424206.html
تقارير: عدد قتلى فيضانات تكساس يصل إلى 80 شخصا
تقارير: عدد قتلى فيضانات تكساس يصل إلى 80 شخصا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن السلطات المحلية، أن عدد قتلى الفيضانات في ولاية تكساس الأمريكية ارتفع إلى 80 شخصًا على الأقل. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T22:31+0000
2025-07-06T22:31+0000
2025-07-07T04:27+0000
العالم
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وكانت تلك الوسائل، قد أفادت سابقًا عن 68 حالة وفاة على الأقل، جراء الفيضانات في الولاية، إذ سُجلت أعلى حصيلة وفيات في مقاطعة كير، حيث تم تأكيد مقتل 68 شخصا.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في وقت سابق، حالة طوارئ في مدن عدة بمقاطعة كير، تكساس، بسبب الفيضانات المفاجئة.ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، فإن أكثر من نصف مليون شخص في المنطقة معرضون لخطر الفيضانات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، حالة الكارثة في مقاطعة كير.
https://sarabic.ae/20250706/ترامب-يوقع-إعلان-كارثة-كبرى-بسبب-فيضانات-تكساس-ويكشف-عن-عدد-الضحايا--1102415407.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير: عدد قتلى فيضانات تكساس يصل إلى 80 شخصا
22:31 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 07.07.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن السلطات المحلية، أن عدد قتلى الفيضانات في ولاية تكساس الأمريكية ارتفع إلى 80 شخصًا على الأقل.
وكانت تلك الوسائل، قد أفادت سابقًا عن 68 حالة وفاة على الأقل
، جراء الفيضانات في الولاية، إذ سُجلت أعلى حصيلة وفيات في مقاطعة كير، حيث تم تأكيد مقتل 68 شخصا.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، في وقت سابق، حالة طوارئ في مدن عدة بمقاطعة كير، تكساس، بسبب الفيضانات المفاجئة.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، فإن أكثر من نصف مليون شخص في المنطقة معرضون لخطر الفيضانات.
وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، إن "الولاية تنشر جميع الموارد المتاحة، بما في ذلك الحرس الوطني، لمكافحة الفيضانات المدمرة".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، حالة الكارثة في مقاطعة كير.