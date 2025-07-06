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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 43 قتيلا بينهم 15 طفلا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 43 قتيلا بينهم 15 طفلا
سبوتنيك عربي
أعلن لاري ليذا، قائد شرطة مقاطعة كير في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت وسط الولاية، ارتفعت إلى 43 قتيلًا، من... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T01:23+0000
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وقال ليذا، خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المنكوبة: "تمكنا من انتشال جثامين 43 شخصًا في مقاطعة كير، بينهم 28 بالغًا و15 طفلًا".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وزوجته ميلانيا، "يصلّيان من أجل ضحايا الفيضانات".وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكة الإنترنت، منصات خرسانية خالية بعد أن جرفت المياه المنازل، إلى جانب أكوام من الأنقاض على ضفاف نهر "غوادالوبي".وأشارت السلطات المحلية إلى أن الفيضانات ضربت المنطقة قبل فجر أول أمس الجمعة، دون سابق إنذار، ما حال دون إصدار أوامر إجلاء مبكرة.وتأتي هذه الفيضانات ضمن واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة، وسط تعبئة كبيرة لفرق الإنقاذ في محاولة للوصول إلى المفقودين في ظل أوضاع جوية صعبة.
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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 43 قتيلا بينهم 15 طفلا
01:23 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 05:46 GMT 06.07.2025)
أعلن لاري ليذا، قائد شرطة مقاطعة كير في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت وسط الولاية، ارتفعت إلى 43 قتيلًا، من بينهم 15 طفلًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن عشرات الفتيات المفقودات.
وقال ليذا، خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المنكوبة: "تمكنا من انتشال جثامين 43 شخصًا في مقاطعة كير، بينهم 28 بالغًا و15 طفلًا".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وزوجته ميلانيا، "يصلّيان من أجل ضحايا الفيضانات".
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكة الإنترنت، منصات خرسانية خالية بعد أن جرفت المياه المنازل، إلى جانب أكوام من الأنقاض على ضفاف نهر "غوادالوبي".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فرق الإنقاذ قامت بانتشال السكان من فوق الأسطح والأشجار، مستخدمة في بعض الحالات سلاسل بشرية لانتشال العالقين وسط مياه الفيضانات.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن الفيضانات ضربت المنطقة قبل فجر أول أمس الجمعة، دون سابق إنذار، ما حال دون إصدار أوامر إجلاء مبكرة.
وتأتي هذه الفيضانات ضمن واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة، وسط تعبئة كبيرة لفرق الإنقاذ في محاولة للوصول إلى المفقودين في ظل أوضاع جوية صعبة.