https://sarabic.ae/20250706/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-فيضانات-تكساس-إلى-43-قتيلا-بينهم-15-طفلا-1102394995.html

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 43 قتيلا بينهم 15 طفلا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 43 قتيلا بينهم 15 طفلا

سبوتنيك عربي

أعلن لاري ليذا، قائد شرطة مقاطعة كير في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت وسط الولاية، ارتفعت إلى 43 قتيلًا، من... 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T01:23+0000

2025-07-06T01:23+0000

2025-07-06T05:46+0000

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وقال ليذا، خلال مؤتمر صحفي في المنطقة المنكوبة: "تمكنا من انتشال جثامين 43 شخصًا في مقاطعة كير، بينهم 28 بالغًا و15 طفلًا".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وزوجته ميلانيا، "يصلّيان من أجل ضحايا الفيضانات".وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكة الإنترنت، منصات خرسانية خالية بعد أن جرفت المياه المنازل، إلى جانب أكوام من الأنقاض على ضفاف نهر "غوادالوبي".وأشارت السلطات المحلية إلى أن الفيضانات ضربت المنطقة قبل فجر أول أمس الجمعة، دون سابق إنذار، ما حال دون إصدار أوامر إجلاء مبكرة.وتأتي هذه الفيضانات ضمن واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة، وسط تعبئة كبيرة لفرق الإنقاذ في محاولة للوصول إلى المفقودين في ظل أوضاع جوية صعبة.

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