https://sarabic.ae/20250805/سيول-مدمرة-تجرف-قرية-هندية-وتبتلع-المباني-فيديو-1103416894.html
سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو
سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات موثقة لحظات مروعة لجرف قرية هندية بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئ بسيول جارفة بولاية أوتاراخند الشمالية بالهند. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T20:53+0000
2025-08-05T20:53+0000
2025-08-05T20:53+0000
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ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال العشرات محاصرين في قرية دهَرالي الهندية، بعد أن اجتاحت موجة هائلة من المياه القادمة من أحد الجبال القرية وابتلعت المباني.وبثت قنوات تلفزيونية محلية مقاطع فيديو لمياه الفيضانات وهي تصطدم بقرية جبلية في جبال الهيمالايا، بينما كان السكان المذعورون يصرخون خوفا على حياتهم.ويأتي هذا فيما غمرت مياه الفيضانات المنازل وجرفت الطرق، ودمرت السوق المحلية، حتى أن التدفق المفاجئ للمياه لم يمنح الناس وقتا للهروب.وبدورها، طلبت الهيئة الوطنية الهندية لإدارة الكوارث من الحكومة الفيدرالية توفير ثلاث طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، مع مواجهة المسعفين صعوبة في الوصول إلى المنطقة النائية.وتواجدت عدة فرق من الجيش الهندي وقوات الاستجابة للكوارث في المنطقة، ويعمل أفرادها على إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الركام والطين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار
سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو
أظهرت لقطات موثقة لحظات مروعة لجرف قرية هندية بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئ بسيول جارفة بولاية أوتاراخند الشمالية بالهند.
ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال العشرات محاصرين في قرية دهَرالي الهندية، بعد أن اجتاحت موجة هائلة من المياه القادمة من أحد الجبال القرية وابتلعت المباني.
وبثت قنوات تلفزيونية محلية مقاطع فيديو لمياه الفيضانات وهي تصطدم بقرية جبلية في جبال الهيمالايا، بينما كان السكان المذعورون يصرخون خوفا على حياتهم.
ويأتي هذا فيما غمرت مياه الفيضانات
المنازل وجرفت الطرق، ودمرت السوق المحلية، حتى أن التدفق المفاجئ للمياه لم يمنح الناس وقتا للهروب.
وبدورها، طلبت الهيئة الوطنية الهندية لإدارة الكوارث من الحكومة الفيدرالية توفير ثلاث طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، مع مواجهة المسعفين صعوبة في الوصول إلى المنطقة النائية.
وتواجدت عدة فرق من الجيش الهندي
وقوات الاستجابة للكوارث في المنطقة، ويعمل أفرادها على إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الركام والطين.