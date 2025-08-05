سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
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لقاء سبوتنيك
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
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هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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https://sarabic.ae/20250805/سيول-مدمرة-تجرف-قرية-هندية-وتبتلع-المباني-فيديو-1103416894.html
سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو
سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت لقطات موثقة لحظات مروعة لجرف قرية هندية بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئ بسيول جارفة بولاية أوتاراخند الشمالية بالهند. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال العشرات محاصرين في قرية دهَرالي الهندية، بعد أن اجتاحت موجة هائلة من المياه القادمة من أحد الجبال القرية وابتلعت المباني.وبثت قنوات تلفزيونية محلية مقاطع فيديو لمياه الفيضانات وهي تصطدم بقرية جبلية في جبال الهيمالايا، بينما كان السكان المذعورون يصرخون خوفا على حياتهم.ويأتي هذا فيما غمرت مياه الفيضانات المنازل وجرفت الطرق، ودمرت السوق المحلية، حتى أن التدفق المفاجئ للمياه لم يمنح الناس وقتا للهروب.وبدورها، طلبت الهيئة الوطنية الهندية لإدارة الكوارث من الحكومة الفيدرالية توفير ثلاث طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، مع مواجهة المسعفين صعوبة في الوصول إلى المنطقة النائية.وتواجدت عدة فرق من الجيش الهندي وقوات الاستجابة للكوارث في المنطقة، ويعمل أفرادها على إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الركام والطين.
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم, الأخبار

سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني.. فيديو

20:53 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Atiya Atiyaسيول الجزيرة
سيول الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Atiya Atiya
تابعنا عبر
أظهرت لقطات موثقة لحظات مروعة لجرف قرية هندية بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئ بسيول جارفة بولاية أوتاراخند الشمالية بالهند.
ولقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال العشرات محاصرين في قرية دهَرالي الهندية، بعد أن اجتاحت موجة هائلة من المياه القادمة من أحد الجبال القرية وابتلعت المباني.
وبثت قنوات تلفزيونية محلية مقاطع فيديو لمياه الفيضانات وهي تصطدم بقرية جبلية في جبال الهيمالايا، بينما كان السكان المذعورون يصرخون خوفا على حياتهم.
ويأتي هذا فيما غمرت مياه الفيضانات المنازل وجرفت الطرق، ودمرت السوق المحلية، حتى أن التدفق المفاجئ للمياه لم يمنح الناس وقتا للهروب.
وبدورها، طلبت الهيئة الوطنية الهندية لإدارة الكوارث من الحكومة الفيدرالية توفير ثلاث طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، مع مواجهة المسعفين صعوبة في الوصول إلى المنطقة النائية.
وتواجدت عدة فرق من الجيش الهندي وقوات الاستجابة للكوارث في المنطقة، ويعمل أفرادها على إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الركام والطين.
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