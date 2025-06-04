https://sarabic.ae/20250604/بطلب-من-تبون-الجزائر-ترسل-فريقا-متخصصا-لدعم-قطاع-الكهرباء-في-سوريا-1101316505.html
بطلب من تبون... الجزائر ترسل فريقا متخصصا لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
بطلب من تبون... الجزائر ترسل فريقا متخصصا لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر إيفاد فريق من الإطارات والخبراء والتقنيين التابعين لمجمع "سونلغاز" إلى سوريا لتقييم قطاع الكهرباء السوري ودعمه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الجزائري... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T16:11+0000
2025-06-04T16:11+0000
2025-06-04T16:11+0000
الجزائر
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وجاء ذلك عقب محادثات هاتفية بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ونظيره السوري محمد البشير، ركزت على اقتراح خطة عمل لتعزيز إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وصيانة الشبكات والمعدات الكهربائية في سوريا.وأكد الوزيران على توسيع التعاون ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك منها المحروقات، المناجم، والطاقات المتجددة، بهدف إطلاق مشاريع تنموية مستدامة، بحسب موقع "النهار أون لاين" الجزائري.تأتي هذه المحادثات في إطار متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق في فبراير/شباط الماضي، كمبعوث خاص للرئيس الجزائرير عبد المجيد تبون، لتعزيز العلاقات الثنائية وترجمة التعاون إلى مشاريع ملموسة.
https://sarabic.ae/20250528/بعد-إغلاق-مكتبها-في-دمشق-هل-تسعى-جبهة-البوليساريو-لمواجهة-عسكرية-مع-المغرب؟-1101068916.html
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الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
بطلب من تبون... الجزائر ترسل فريقا متخصصا لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
أعلنت الجزائر إيفاد فريق من الإطارات والخبراء والتقنيين التابعين لمجمع "سونلغاز" إلى سوريا لتقييم قطاع الكهرباء السوري ودعمه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وجاء ذلك عقب محادثات هاتفية بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ونظيره السوري محمد البشير، ركزت على اقتراح خطة عمل لتعزيز إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وصيانة الشبكات والمعدات الكهربائية في سوريا.
وناقش الوزيران تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، خاصة الكهرباء والغاز، مع استعداد الجزائر لاستقبال فريق من التقنيين السوريين لبرامج تدريبية متخصصة في معاهد مجمع "سونلغاز".
وأكد الوزيران على توسيع التعاون ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك منها المحروقات، المناجم، والطاقات المتجددة، بهدف إطلاق مشاريع تنموية مستدامة
، بحسب موقع "النهار أون لاين" الجزائري.
تأتي هذه المحادثات في إطار متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق في فبراير/شباط الماضي، كمبعوث خاص للرئيس الجزائرير عبد المجيد تبون، لتعزيز العلاقات الثنائية وترجمة التعاون إلى مشاريع ملموسة.