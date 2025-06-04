https://sarabic.ae/20250604/بطلب-من-تبون-الجزائر-ترسل-فريقا-متخصصا-لدعم-قطاع-الكهرباء-في-سوريا-1101316505.html

بطلب من تبون... الجزائر ترسل فريقا متخصصا لدعم قطاع الكهرباء في سوريا

بطلب من تبون... الجزائر ترسل فريقا متخصصا لدعم قطاع الكهرباء في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلنت الجزائر إيفاد فريق من الإطارات والخبراء والتقنيين التابعين لمجمع "سونلغاز" إلى سوريا لتقييم قطاع الكهرباء السوري ودعمه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الجزائري... 04.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-04T16:11+0000

2025-06-04T16:11+0000

2025-06-04T16:11+0000

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وجاء ذلك عقب محادثات هاتفية بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، ونظيره السوري محمد البشير، ركزت على اقتراح خطة عمل لتعزيز إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وصيانة الشبكات والمعدات الكهربائية في سوريا.وأكد الوزيران على توسيع التعاون ليشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك منها المحروقات، المناجم، والطاقات المتجددة، بهدف إطلاق مشاريع تنموية مستدامة، بحسب موقع "النهار أون لاين" الجزائري.تأتي هذه المحادثات في إطار متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق في فبراير/شباط الماضي، كمبعوث خاص للرئيس الجزائرير عبد المجيد تبون، لتعزيز العلاقات الثنائية وترجمة التعاون إلى مشاريع ملموسة.

https://sarabic.ae/20250528/بعد-إغلاق-مكتبها-في-دمشق-هل-تسعى-جبهة-البوليساريو-لمواجهة-عسكرية-مع-المغرب؟-1101068916.html

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