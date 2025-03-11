https://sarabic.ae/20250311/مبادرة-في-الجزائر-تقدم-الوجبات-لمرضى-السرطان-وأهلهم-خلال-شهر-رمضان-1098585393.html

مبادرة في الجزائر تقدم "الوجبات" لمرضى السرطان وأهلهم خلال شهر رمضان

مبادرة في الجزائر تقدم "الوجبات" لمرضى السرطان وأهلهم خلال شهر رمضان

سبوتنيك عربي

تمثل المساعدات والتبرعات التي تقدمها بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المنطقة العربية والإسلامية أهمية خاصة خلال شهر رمضان. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T14:29+0000

2025-03-11T14:29+0000

2025-03-11T14:29+0000

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ما بين الموائد الرمضانية والسلات الغذائية ووجبات الإفطار، تتعدد المساعدات من المشرق إلى المغرب، فما من مدينة إلا ويقدم فيها العون للمحتاجين والفقراء.في الجزائر، دشنت جمعية "نور الأمل" الخيرية مبادرة لتقديم المساعدات لمرضى السرطان وقصور الكلى وعائلاتهم، على مدار شهر رمضان.تقول رئيسة الجمعية، روابح فلة ، إن المبادرة مخصصة لمرضى السرطان المنخرطين في الجميعة، ولجميع أهله، ولكل مرضى السرطان في المدينة.وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن مرضى السرطان يعانون بدرجة كبيرة إثر تلقيهم جرعات كيماوية، لذلك تحرص الجمعية على تقديم وجبات ملائمة لهم بعد تلقيهم الجرعات.توضح أن الوجبات تقدم أيضا لمرضى الكلى، خاصة أنهم يقومون بعمليات الغسيل، ويحتاجون إلى وجبات غذائية متكاملة نتيجة الإرهاق الواقع عليهم بعد عمليات الغسيل، وهو ما تحرص عليه الجمعية، كي تكون إلى جانبهم دائما.ولفتت إلى أن الوجبات تنقسم إلى قسمين، الوجبة الأولى هي فردية تخص المريض بمواصفات غذائية دقيقة، والوجبة الثانية تتعلق بالمرافقين للمريض، حيث تقدم الجمعية الوجبات للمريض وأهله في المستشفى طوال شهر رمضان.وفق مديرة الجمعية، تقدم نحو 600 وجبة على مدار الشهر للمرضى في المستشفى، إلى جانب أهلهم، ويقوم على الأمر نحو 10 متطوعين لتوزيع الوجبات على المرضى.تأتي المبادرة الرمضانية التي تقدمها المؤسسة في إطار الدعم المادي والنفسي الذي تقوم به المؤسسة على مدار العام، لمرضى السرطان، فضلا عن أوجه دعم أخرى تقدم خلال العام وأثناء العلاج بالكيماوي.وتنتشر في الجزائر مئات المبادرات الخيرية الرمضانية في عموم الولايات، منها ما يهم بتقديم "سلة رمضان"، ومنها ما يقوم على تقديم وجبات الإفطار للأسر المتعففة بالمنازل، فضلا عن موائد الإفطار الجماعية التي تقدم وجبات الإفطار لعابري السبيل والمتعففين من أهال بعض المناطق.وتحظى مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر بمكانة خاصة، نظرا للجهود الخيرية التي تقدمها على مدار العام، للدخل الجزائري أو الخارج، خاصة المقدمة منها لفلسطين وسوريا والعديد من الدول الأخرى.

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