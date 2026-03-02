دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/دميترييف-يعلق-على-ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1110951527.html
دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، الأوروبيين... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T15:17+0000
2026-03-02T15:17+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098646398_0:28:1741:1007_1920x0_80_0_0_f30d9e71485cca55fecfcaf0c7e9d64c.jpg
وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".وأضاف أن قرارات فون دير لاين وكلاس "الغبية" ستؤدي إلى عواقب وخيمة للأوروبيين، الذين سيواجهون ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وافتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF" (أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%).وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت شركة "قطر للطاقة" الحكومية قد أعلنت، وهي أكبر مورد للغاز في العالم، اليوم الاثنين، أنها توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كل منشآتها، فيما يتعلق بهجمات المسيرات الإيرانية على مصانعها.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.
https://sarabic.ae/20260302/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-50-على-خلفية-أحداث-الشرق-الأوسط-1110946017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098646398_194:0:1741:1160_1920x0_80_0_0_c397ab84aa6fd8f7d48a986fadf7896a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

15:17 GMT 02.03.2026
© Photo / Unsplash/ Martin Adamsأنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Photo / Unsplash/ Martin Adams
تابعنا عبر
دعا رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، الأوروبيين إلى تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، عندما يرون زيادة فواتير الغاز لديهم.
وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".
وأضاف أن قرارات فون دير لاين وكلاس "الغبية" ستؤدي إلى عواقب وخيمة للأوروبيين، الذين سيواجهون ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% على خلفية أحداث الشرق الأوسط
13:33 GMT
وافتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF" (أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%).
وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكانت شركة "قطر للطاقة" الحكومية قد أعلنت، وهي أكبر مورد للغاز في العالم، اليوم الاثنين، أنها توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كل منشآتها، فيما يتعلق بهجمات المسيرات الإيرانية على مصانعها.
وجاء في بيان الشركة: "أوقفت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب الهجمات العسكرية على منشآت "قطر للطاقة" الصناعية في مدينتي رأس لفان ومسيعيد في قطر".
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала