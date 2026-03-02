https://sarabic.ae/20260302/دميترييف-يعلق-على-ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1110951527.html
دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، الأوروبيين... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T15:17+0000
2026-03-02T15:17+0000
2026-03-02T15:17+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098646398_0:28:1741:1007_1920x0_80_0_0_f30d9e71485cca55fecfcaf0c7e9d64c.jpg
وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".وأضاف أن قرارات فون دير لاين وكلاس "الغبية" ستؤدي إلى عواقب وخيمة للأوروبيين، الذين سيواجهون ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وافتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF" (أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%).وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت شركة "قطر للطاقة" الحكومية قد أعلنت، وهي أكبر مورد للغاز في العالم، اليوم الاثنين، أنها توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كل منشآتها، فيما يتعلق بهجمات المسيرات الإيرانية على مصانعها.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.
https://sarabic.ae/20260302/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تقفز-50-على-خلفية-أحداث-الشرق-الأوسط-1110946017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098646398_194:0:1741:1160_1920x0_80_0_0_c397ab84aa6fd8f7d48a986fadf7896a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
دميترييف يعلق على ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
دعا رئيس صندوق الاستمثار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستمثار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاثنين، الأوروبيين إلى تذكر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كلاس، عندما يرون زيادة فواتير الغاز لديهم.
وصرح دميترييف مخاطبا الأوروبيين عبر منصة "إكس
": "عندما ترون زيادة فواتير الطاقة تذكروا أن أورسولا وكايا سعيدتين".
وأضاف أن قرارات فون دير لاين وكلاس "الغبية" ستؤدي إلى عواقب وخيمة للأوروبيين، الذين سيواجهون ارتفاع أسعار الطاقة في ظل تدهور الحالة الاقتصادية في أوروبا.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وافتتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF" (أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%).
وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.
وكانت شركة "قطر للطاقة" الحكومية قد أعلنت، وهي أكبر مورد للغاز في العالم، اليوم الاثنين، أنها توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كل منشآتها،
فيما يتعلق بهجمات المسيرات الإيرانية على مصانعها.
وجاء في بيان الشركة: "أوقفت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب الهجمات العسكرية على منشآت "قطر للطاقة" الصناعية في مدينتي رأس لفان ومسيعيد في قطر".
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.