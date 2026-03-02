https://sarabic.ae/20260302/شركة-قطر-للطاقة-توقف-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال--1110946636.html
شركة "قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
وجاء في بيان الشركة: "أوقفت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب الهجمات العسكرية على منشآت "قطر للطاقة" الصناعية في مدينتي رأس لفان ومسيعيد في قطر".في وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا خلال المكالمة الهاتفية، على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية.وقد صرحت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.وشنّت إيران ردا انتقاميا على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
2026
الأخبار
شركة "قطر للطاقة" توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال
13:32 GMT 02.03.2026 (تم التحديث: 13:46 GMT 02.03.2026)
أفادت شركة "قطر للطاقة" الحكومية، وهي أكبر مورد للغاز في العالم، اليوم الاثنين، بأنها توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كل منشآتها، فيما يتعلق بهجمات المسيرات الإيرانية على مصانعها.
وجاء في بيان الشركة: "أوقفت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، بسبب الهجمات العسكرية على منشآت "قطر للطاقة" الصناعية في مدينتي رأس لفان ومسيعيد في قطر".
في وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتفقا خلال المكالمة الهاتفية
، على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية.
وذكر الكرملين في بيان له: "تم التعبير عن أمل متبادل في خفض سريع للتصعيد والعودة إلى الأساليب السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة"، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر قنوات مختلفة.
وقد صرحت وزارة الخارجية القطرية أن قطر تدين استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، وتعتبره انتهاكا صارخا لسيادتها وتحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.
وشنّت إيران ردا انتقاميا على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.