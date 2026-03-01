https://sarabic.ae/20260301/خبير-أزمة-مضيق-هرمز-تهدد-20-من-الغاز-المسال-عالميا-1110917618.html

خبير: أزمة مضيق هرمز تهدد 20% من الغاز المسال عالميا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية أن أسعار الغاز قد ترتفع بنسبة 25% نتيجة للعمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102897926_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_527e09b234a17e08255d6e809d7ea067.jpg

ويعلق إيغور يوشكوف، الخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية وصندوق أمن الطاقة الوطني، قائلاً: "قد ترتفع أسعار الغاز بالفعل لأن نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر مضيق هرمز، أي كامل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال. تُعد قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، ولا يسبقها في ذلك سوى أستراليا والولايات المتحدة. لذا، فإن عدم توفر كمياتها في السوق العالمية سيؤثر حتماً. وقد يتجاوز سعر الصرف بسهولة 1000 دولار أو حتى 1500 دولار. وقد شهدنا أسعاراً مماثلة في أوروبا، حتى بدون هذا النقص. لذلك، من المؤكد أن السعر قد يرتفع بشكل كبير.وقال الخبير: "لذا، بطبيعة الحال، يتوخى الجميع الحذر والترقب بشأن عبور هذا الممر المائي الحيوي. على أي حال، سنشهد ارتفاعًا في تكاليف الشحن والتأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز. وسيؤخذ كل هذا في الحسبان عند تحديد الأسعار. ويزداد الوضع تعقيدًا نظرًا لأن موسم التدفئة لا يزال مستمرًا في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي. علاوة على ذلك، في أوروبا، على سبيل المثال، يجري تفريغ مرافق تخزين الغاز تحت الأرض تدريجيًا، مما يؤدي إلى زيادة واردات الغاز. ولا يمكنهم زيادة واردات الغاز إلا باستخدام الغاز الطبيعي المسال. وهذه هي تحديدًا معضلة تقلص إمدادات الغاز الطبيعي المسال".ووفقا للخبير، "فعلى الرغم من أن الغاز القطري يُصدَّر في معظمه إلى الأسواق الآسيوية، إلا أن سعر الصرف سيرتفع في كل مكان. ولا يهم إن كنت تشتري من الشرق الأوسط أم لا؛ فأسعار النفط والغاز سترتفع. لذا، ولتحقيق الاستقرار، من الضروري إثبات سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وقد يستغرق هذا عدة أيام أخرى".وأضاف الخبير: "بالنسبة لقطر، المنتج الرئيسي، لا يوجد أي بديل. فمثلاً، تمتلك السعودية خط أنابيب نفط إلى البحر الأحمر، ويمكن للإمارات العربية المتحدة ضخ النفط عبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان. لكن قطر لا تملك أي بديل للغاز. فهي لا تستطيع نقل الغاز إلا في صورته المسالة، وبالتالي، فإن منفذها الوحيد من الخليج العربي هو مضيق هرمز. لذا، إذا لم تتمكن قطر من تصدير الغاز الطبيعي المسال، فسيتعين عليها ببساطة وقف الإنتاج".وأشار الخبير إلى أنه "قد يُعطّل المرور عبر مضيق هرمز في سياق النزاع، ولكن غدًا، قد يُغلقه الأمريكيون إذا قامت قطر بتزويد السوق الصينية بهذا الغاز الطبيعي المسال. أو بإمكانهم إغلاق مضيق ملقا، الذي يمر عبره جميع الهيدروكربونات المتجهة إلى الصين من أفريقيا والشرق الأوسط بأكمله. لذا، يُعدّ هذا، قبل كل شيء، إشارةً إلى الصين مفادها أن كل ما يأتي من الشمال أكثر أمانًا لها، وأصعب بكثير في إيقافه من أي شيء يأتي من الجنوب".

