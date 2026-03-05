https://sarabic.ae/20260305/ريابكوف-لا-توجد-اتصالات-مخصصة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-إيران-1111074632.html
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، إنه لا توجد اتصالات ثنائية مخصصة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة حول إيران.
وأضاف ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك": "بخلاف ما يجري في المنصات الدولية متعددة الأطراف، وما يتم بحثه ويصل، بما في ذلك إلى العلن، لا توجد مثل هذه الاتصالات المخصصة والثنائية والمحددة بشأن هذا الموضوع".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
04:30 GMT 05.03.2026 (تم التحديث: 04:32 GMT 05.03.2026)
