https://sarabic.ae/20260304/الخارجية-الروسية-مجلس-الأمن-لا-يستطيع-اتخاذ-قرارات-مشتركة-بشأن-إيران-1111070717.html
الخارجية الروسية: مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ قرارات مشتركة بشأن إيران
الخارجية الروسية: مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ قرارات مشتركة بشأن إيران
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي لا تتوفر له حاليا الشروط للوصول إلى توافق بشأن اتخاذ قرارات مشتركة بخصوص إيران. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T23:01+0000
2026-03-04T23:01+0000
2026-03-04T23:01+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقال أليموف في تصريح لوكالة "إزفيستيا" الروسية: "لسنا في هذه المرحلة. مجلس الأمن يمكنه وسيستمر في الاجتماع حول هذا الموضوع، لكن حتى الآن لا توجد شروط للوصول إلى توافق بشأن اتخاذ قرارات مشتركة أو تثبيت مواقف مشتركة".وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260304/طهران-تنفي-دخول-مسلحين-إلى-إيران-عبر-الحدود-مع-إقليم-كردستان-العراق-1111070268.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: مجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ قرارات مشتركة بشأن إيران
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي لا تتوفر له حاليا الشروط للوصول إلى توافق بشأن اتخاذ قرارات مشتركة بخصوص إيران.
وقال أليموف في تصريح لوكالة "إزفيستيا" الروسية: "لسنا في هذه المرحلة. مجلس الأمن يمكنه وسيستمر في الاجتماع حول هذا الموضوع، لكن حتى الآن لا توجد شروط للوصول إلى توافق بشأن اتخاذ قرارات مشتركة أو تثبيت مواقف مشتركة".
وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية
، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.
وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.