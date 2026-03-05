https://sarabic.ae/20260305/الإمارات-تتصدى-لصواريخ-ومسيرات-إيرانية-وتعلن-حصيلة-الهجمات-1111093144.html

الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية وتعلن حصيلة الهجمات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعاملت، اليوم الخميس، مع 7 صواريخ باليستية، حيث تم اعتراض وتدمير 6 صواريخ،... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الدفاع الإماراتية، في بيان لها، إن الدفاعات الجوية تعاملت أيضا مع 131 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 125 مسيّرة، فيما سقط 6 مسيّرات داخل أراضي الدولة.وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات الإيرانية، تم رصد 196 صاروخًا باليستيًا جرى تدمير 181 منها، بينما سقط 13 في البحر وصاروخان داخل الدولة. كما تم رصد 1072 طائرة مسيّرة واعتراض 1001 منها، في حين سقطت 71 مسيّرة داخل الأراضي الإماراتية، إضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة.وأسفرت الهجمات عن 3 وفيات من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، إضافة إلى 94 إصابة طفيفة من جنسيات مختلفة بينها الإماراتية والمصرية والآسيوية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

