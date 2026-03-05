https://sarabic.ae/20260305/مضيق-هرمز-أهم-المعلومات-عن-بوابة-الطاقة-العالمية-1111090735.html
مضيق هرمز... أهم المعلومات عن "بوابة الطاقة" العالمية
مضيق هرمز... أهم المعلومات عن "بوابة الطاقة" العالمية
تتجه الأنظار، اليوم، إلى مضيق هرمز، الذي يصنف من بين أهم ممرات الطاقة حول العالم، بسبب عبور ناقلات النفط والغاز منه متجهة عبر الخط البحري الأقل تكلفة، لتنتشر...
وقام فريق تحرير "سبوتنيك" بتحضير إنفوغراف يتضمن أهم المعلومات عن المضيق، وذلك على خلفية الصراع في الشرق الأوسط وتوقف حركة السفن عبره، ويعتبر المضيق أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم، حيث تمر عبره يومياً كميات هائلة من النفط والغاز.
تتجه الأنظار، اليوم، إلى مضيق هرمز، الذي يصنف من بين أهم ممرات الطاقة حول العالم، بسبب عبور ناقلات النفط والغاز منه متجهة عبر الخط البحري الأقل تكلفة، لتنتشر بعدها في أنحاء العالم، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاقه أمام الناقلات الأمريكية والإسرائيلية.
وقام فريق تحرير "سبوتنيك" بتحضير إنفوغراف يتضمن أهم المعلومات عن المضيق، وذلك على خلفية الصراع في الشرق الأوسط وتوقف حركة السفن عبره، ويعتبر المضيق أهم نقطة اختناق للطاقة في العالم، حيث تمر عبره يومياً كميات هائلة من النفط والغاز.